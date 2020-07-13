КазПарк информ-технологий "Алатау" - прыжок казахстанского барса" или обыкновенная афера?

11:40 13.07.2020 Парк интриг и тайн

Бывшие сотрудники парка информационных технологий "Алатау" обвиняют руководство в многочисленных нарушениях



Руслан БАХТИГАРЕЕВ, "Время", 9 июля



Скандалы вместо достижений

Технопарк "Алатау" был создан в 2005 году. Открывался он с помпой. Помню обещания властей, что именно здесь будут производить казахстанские мониторы, телевизоры и народные компьютеры. Однако с самого начала дело не пошло. Не зря же в декабре 2017 года в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса" Нурсултан Назарбаев обрушился с критикой на ПИТ.

"До ПИТ "Алатау" я еще не добрался. Мы его создаем много лет, потратили огромные средства. А дальше не видно, что они делают. Кто-нибудь в правительстве, может быть, знает? Чем занимаются? Огромные площади, помогаем, вкладываем деньги, создаем инфраструктуру. Надо досконально разобраться, что они там делают. Мы вообще будем закрывать ПИТ или будем развивать?" - обратился тогда президент к правительству.

Тогда же депутат мажилиса Бахтияр МАКЕН призвал уволить всех работников ПИТ: "СЭЗ ПИТ "Алатау"... На протяжении десяти лет мы от него ничего не слышим. Здесь надо более концептуально подходить, четко ставить ответственность и выгонять тех людей, которые там сидят и не работают. Хвалятся и показывают красивые стенды, устраивают показуху".

Что интересно, парламентарий в некотором роде повторил слова Ахметжана ЕСИМОВА, высказанные в бытность его акимом в 2012 году.

"Если взять дирекцию СЭЗ ПИТ, за последние семь лет сменилось семь руководителей. Какая здесь налажена работа? Поэтому есть вопросы, по которым мы должны кардинально пересмотреть принципы и подходы деятельности СЭЗ ПИТ. В прошлом году в мае президент тоже был здесь… и то же самое: много стендов, показов. А с тех пор что изменилось?" - вопрошал тогда Есимов.

В январе 2018 года уже другой депутат - Аманжан ЖАМАЛОВ раскритиковал деятельность ПИТ.

"Перед свободной экономической зоной "Парк инновационных технологий" Казахстана (СЭЗ ПИТ) была поставлена задача привлечь не менее 250-350 миллионов долларов иностранных инвестиций. Кто несет ответственность за выполнение этой задачи, непонятно. Только в инфраструктуру СЭЗ ПИТ из бюджета вложено более 20 миллиардов тенге. Если посмотреть Парк высоких технологий Беларуси, который работает по тем же принципам, что и ПИТ, то он уже стал глобальным экспортером программных продуктов и IT-услуг", - отметил Жамалов.



Угрозы другие, результаты все те же

В марте текущего года президент Казахстана Касым-­Жомарт ТОКАЕВ тоже упомянул о ПИТ. "Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок, достигающую на сегодня 95 процентов. Необходимо использовать потенциал "Астана хаб", ПИТ "Алатау", Назарбаев Университета. Особого внимания требует информационная безопасность, защита от киберугроз", - заявил Токаев на совещании по вопросам реализации программы "Цифровой Казахстан".

Казалось бы, вот он, отличный шанс для ПИТ "Алатау" показать всему Казахстану, на что он способен. Но руководство технопарка вновь отличилось.

В редакцию газеты "Время" обратились бывшие сотрудники этой организации с весьма серьезными претензиями в адрес руководства, а конкретно - генерального директора ТОО "Технопарк "Алатау" Олжаса САР­ТАЕВА. К слову, до того как занять это кресло, г-н Сартаев был главой "Астана Innovations".

"С момента назначения Сартаева руководителем в СЭЗ нет никаких положительных изменений. Вместо того чтобы самому развивать СЭЗ, заключили договор с иностранной компанией IDC на разработку стратегии развития на сумму около 40 млн тенге. При этом комитет инфраструктурного развития и промышленной безопасности МИИР, курирующий СЭЗ ПИТ, отказывался утверждать стратегию ввиду низкого качества документа. В связи с этим одному из сотрудников СЭЗ было поручено переделать и согласовать заново эту стратегию, хотя за документ уплачены немалые деньги", - говорится в обращении бывших и действующих сотрудников технопарка.

Можно, конечно, предположить, что бывшие сотрудники пытаются просто отомстить руководству за свое увольнение, но даже если и так, то вопросы все равно возникают.

"Генеральный директор, заместитель генерального директора, советник генерального директора и главный экономист ранее работали вместе в одной организации. После их прихода начались дискриминационные действия против старого коллектива, идет психологическая атака для вынуждения уйти с работы по собственному желанию. Так, в течение года около 60 процентов коллектива из административного персонала ушли с работы. 26 июня 2020 года были уволены Амеева Д., Жургимбаев Р., Абилхаиров Е. 30 июня 2020 г. - Жумагамбетов А. и Жексембиев А.

Причина увольнения - прогулы. Хотя прогулами посчитали выезды сотрудников в город по рабочим вопросам и пропуски по семейным обстоятельствам, о которых сотрудники предупреждали заранее. Приказы об увольнении были изданы в день увольнения, протокола, на который ссылались в приказе, руководство не предъявило. Таким образом, в разгар пандемии пять семей лишились дохода, при том, что в трех случаях сотрудники являлись единственными работающими родителями несовершеннолетних детей, а Жумагамбетову А. до пенсии осталось два года. Понятно, что руководство технопарка таким образом избавилось от неугодных сотрудников", - отмечают авторы обращения.



В личных целях?

Еще один интересный факт, свидетельствующий об отношении руководства к коллективу ПИТ, опубликован 24 июня на странице уволенного старшего механика Абилхаира ЖУМАГАМБЕТОВА. Речь идет о видеоролике, на котором, по словам автора видео, запечатлены сотрудники ПИТ "Алатау", копавшие огород во дворе частного дома, якобы принадлежащего Сартаеву.

"Генеральный директор технопарка Сартаев Олжас, злоупотреб­ляя своим служебным положением, неоднократно использовал служебный микроавтобус марки "тойота", г/н A180 DX, а также труд работников технопарка в личных целях - благоустройстве территории частного дома, земляных и ремонтных работах, установке освещения и т. д. Мы, бывшие и действующие сотрудники СЭЗ ПИТ, поддерживаем нашего коллегу и подтверждаем его слова", - говорится в обращении.

К слову, на странице Жумагамбетова выложены также скрины официального обращения к акиму Алматы Бакытжану САГИНТАЕВУ и прокурору города Берику ЖУЙРИКТАЕВУ. В прокуратуре города подтвердили, что данное обращение действительно поступило и находится на рассмотрении.

В нем Жумагамбетов рассказывает о том, как руководство технопарка перечислило ИП "Димаш" 2,9 млн тенге за ремонт автобуса. По договору ремонт должен быть завершен до конца 2019 года, однако до сих пор не произведен, хотя деньги были перечислены в полном объеме.

Мы, может быть, и не стали бы упоминать эту сумму, но интерес­но то, что, по данным комитета госдоходов, за ПИТ "Алатау" числится налоговая задолженность в размере 1,4 млн тенге (по земельному налогу). И думается, что долг перед государством гораздо важнее ремонта автобуса.

В обращении сообщается также о том, что в период карантина расходы топлива на развозку сотрудников нисколько не сократились, хотя часть автопарка не использовалась, поскольку большинство сотрудников сидели по домам.

Абилхаир Жумагамбетов рассказал нам, что его уволили 30 июня, через несколько дней после того, как он написал письмо в прокуратуру. Есть и другие довольно необычные претензии.

"Дошло до того, что на 8 марта команда Сартаева собрала с сотрудников-мужчин по 30 тыс. тенге на подарки женщинам. В итоге дамам подарили дешевые фены (стоимостью около 4500 тенге), а разницу руководители забрали себе. То же самое было с новогодним корпоративом - собрали с сотрудников по 80 тыс., а разницу положили себе в карман. Наверное, нужно нанимать иностранного менеджера, как футбольного тренера, имеющего опыт и умеющего руководить технопарком", - резюмируют бывшие сотрудники.



Копал без ведома!

Руководитель ПИТ "Алатау" Олжас Сартаев отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, он намерен подать в суд на Абилхаира Жумагамбетова и других сотрудников, которые обратились в прокуратуру, Минтруда и соцзащиты с жалобой на неправомерные действия руководства ТОО "Технопарк "Алатау", а также на пользователей соцсетей, кто захочет распространить эту информацию.

- К нам поступили запросы из акимата и прокуратуры на основании этих обращений, - рассказал нам Сартаев. - Мы предоставили ответ по каждому пункту обвинений. Про автобус могу сказать, что деньги мы не перечисляли. Что касается якобы списания топлива, это тоже не соответствует действительности. По "мертвым душам" также неправда, поскольку все работники у меня официально оформ­лены и работают. Насчет видео же могу пояснить следующее. Я действительно консультировался с ним (бывшим работником технопарка С. Каллиулиным. - Р. Б.) по вопросам благоустройства придомового участка. Он сказал, что ему нужно самому посмотреть участок, чтобы дать какие-то рекомендации. И самовольно нашел где-то автобус, собрал туда людей, провел эти работы и все снимал на видео, которое потом вместе с Жумагамбетовым выложил в сеть. Я считаю, что это было сделано умышленно, чтобы подорвать мою репутацию. Я публичный человек, никогда ни от кого не скрываюсь. Зачем мне заставлять работников этим заниматься?

- То есть вы не были в курсе этого?

- Нет, абсолютно. Я потом собрал людей. Они все написали объяснительные. Все это я указал в ответном письме акиму. И потом вот этот человек, Жумагамбетов, если вы с ним разговаривали, то знаете, что он плохо говорит по-русски. Я не верю, что он сам написал это письмо в прокуратуру. Я считаю, что имеет место провокация со стороны бывшего руководства. Кстати, мы в письме акиму указали вопиющий факт. Эти люди спрятали мебель, закрыли гипсокартоном, закрасили его. Мы потом нашли это. Мы об этом в письме написали.



Налоговая задолженность.

- А как вы объясните имеющуюся налоговую задолженность в размере 1,4 млн тенге?

- Я не в курсе. Мы, как свободная экономическая зона, освобождены от налогов. Но я дам задание разобраться.

- И что вы намерены делать?

- Я буду подавать в суд на Жумагамбетова. И на других людей, которые стоят за этим.

Неудивительно, что в технопарке "Алатау" до сих пор не реализованы прорывные проекты. Когда этим заниматься? Некогда! Источник - время

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