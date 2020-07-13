Умерла от вируса Мира Мустафина - хороший казахстанский журналист

12:34 13.07.2020

Умерла журналист Мира Мустафина. Незадолго до смерти она искала лекарства



Скончалась журналист Мира Мустафина, передает Tengrinews.kz.



Мира Мустафина долгое время работала журналистом газеты "Литер".



По сообщению коллег, Мира Мустафина обращалась за помощью к ним в поиске необходимых лекарств. На прошлой неделе у нее выявили коронавирус, развилась пневмония, также женщина страдала хроническими заболеваниями.



Мира Мустафина - автор множества различных публикаций, в том числе о медицине, культуре. Освещала военную тематику.