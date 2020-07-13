|13:13 В Аягозском детском спеццентре (Казахстан) заразили вирусом 40 детей
12:46 Яздурсунский омбудсмент. Кто и как защищает права человечков в Туркмении, - Н.Байрамова
12:39 КазвВирусе. Коррупция, бюрократия и безответственность - Олжас Худайбергенов
12:36 Руководство КазМинздрава сменилось - бардак остался. "Прекратить игры со статистикой" требуют врачи
12:34 Умерла от вируса Мира Мустафина - хороший казахстанский журналист
11:40 КазПарк информ-технологий "Алатау" - прыжок казахстанского барса" или обыкновенная афера?
11:33 Армии Армении и Азербайджана продолжают артиллерийскую дуэль на Товузском участке фронта
11:26 Правозащитники призвали Азербайджан и Таджикистан не блокировать назначения в ОБСЕ
11:20 Взрыв беспорядков в Сербии – причины, режиссеры, исполнители, - Е.Пономарева
11:06 Алматинцы не могут найти лекарства: замакима Туякбаев объяснил ситуацию
10:03 30-летний Оралов стал вице-министром информации и общественного развития Казахстана
09:51 Два казахстанских врача - Олег Исаев из Кокчетава и Калихан Козбагаров из Актобе стали "Героями труда", посмертно
09:49 В Казахстане проходит день траура по умершим от коронавируса
08:54 Путин вспомнил об утраченных "исторических территориях" России. Это он об чем/ком? - Д.Скворцов
08:45 Святую Софию опять взяли османы, - К.Кривошеев
08:34 Как Кырвласть промахнулась с короной, - А.Ажиев
07:42 Президентом Польши переизбрали русофоба Дуду. И это... хорошо, - Дм.Бавырин
06:10 Насколько прочны американские скрепы, - А.Портанский
00:53 Американских вояк, служивших на узбекской базе Ханабад, повально косит рак
00:50 Россия и талибы довели Пентагон до расследования, - И.Субботин
00:49 В Ашхабаде пандемии нет, но с ней борются, - В.Панфилова
|Умерла от вируса Мира Мустафина - хороший казахстанский журналист
12:34 13.07.2020
Умерла журналист Мира Мустафина. Незадолго до смерти она искала лекарства
Скончалась журналист Мира Мустафина, передает Tengrinews.kz.
Мира Мустафина долгое время работала журналистом газеты "Литер".
По сообщению коллег, Мира Мустафина обращалась за помощью к ним в поиске необходимых лекарств. На прошлой неделе у нее выявили коронавирус, развилась пневмония, также женщина страдала хроническими заболеваниями.
Мира Мустафина - автор множества различных публикаций, в том числе о медицине, культуре. Освещала военную тематику.