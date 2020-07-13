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Руководство КазМинздрава сменилось - бардак остался. "Прекратить игры со статистикой" требуют врачи
12:36 13.07.2020

Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"

Заведующий центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" в Алматы Мынжылкы Бердиходжаев попросил Министерство здравоохранения "прекратить игры со статистикой" и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус, передает Tengrinews.kz.

Свое обращение он опубликовал в Facebook. По его мнению, данные, приведенные на официальном сайте Сoronavirus2020.kz, не соответствуют действительности.

"По данным сайта, в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. По данным этого сайта, в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония, приводящая к смерти!

Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи", - пишет врач.

Напомним, китайские СМИ сообщили о "неизвестной пневмонии" в Казахстане, "более смертоносной, чем коронавирус".

Минздрав позже опроверг это заявление. Однако ВОЗ считает, что имеющиеся случаи пневмонии в Казахстане "были просто неправильно диагностированы".

"Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов", - отметили в организации.

О происходящем высказался и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию с "неизвестной пневмонией" "чрезвычайной" и поручил министру здравоохранения Алексею Цою принять меры.

По данным Сoronavirus2020.kz, в Казахстане от коронавируса скончались 375 человек. Число заразившихся выросло до 59 899.

видео тут -
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrach-poprosil-minzdrav-prekratit-igryi-so-statistikoy-408068/

Источник - Tengrinews.kz
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