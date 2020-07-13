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КазвВирусе. Коррупция, бюрократия и безответственность - Олжас Худайбергенов
12:39 13.07.2020

Коррупция, бюрократия и безответственность - экономист о ситуации с коронавирусом в Казахстане

Экономист Олжас Худайбергенов заявил, что трагическая ситуация с распространением коронавируса в Казахстане вызвана складывавшейся десятилетиями коррупцией в обнимку с бюрократией и безответственностью, передает Tengrinews.kz.

"На днях скончался мой двоюродный брат. У него осталось четверо детей. Также на днях у двоих друзей скончались папы, а у сотрудницы скончалась мама. А сегодня вообще был ужасный день - умерло 11 человек в моем кругу знакомых. Все сообщения пришли днем, и вот час назад пришла весть про 11-го человека - узнал, что у одного хорошего человека скончался единственный сын в возрасте 39 лет", - написал Худайбергенов в Facebook.

То, что происходит в стране, экономист назвал ужасающей трагедией.

"Понятно, что все смертны и рано или поздно мы и наши близкие умрем, но одно дело, когда сделали все возможное и человек умер, а другое дело, когда люди умирают от нехватки лекарств, аппаратов ИВЛ, врачей, койко-мест или же просто человек ждал КТ (компьютерную томографию. - Прим.) или еще чего-нибудь, чтобы его госпитализировали. Это не итальянский сценарий, это наш собственный сценарий, где складывавшаяся десятилетиями коррупция в обнимку с бюрократией и безответственностью рисуют такую печальную статистику", - заявил Худайбергенов.

Экономист отметил, что граждане тратят последние деньги на лекарства или занимают под любой процент, чтобы купить их.

"К сожалению, наше правительство не видит правовых оснований, чтобы назначить выплаты. А люди не видят моральных оснований, чтобы правительство с таким "зрением" продолжало работу. Но даже если отставка правительства состоится, подбор новых людей по тем же правилам ничего не изменит. Должны быть новые люди и новые правила. И тогда есть шанс, что следующие волны эпидемии уже не будут такими трагичными", - заключил Худайбергенов.

Ранее он призвал правительство ввести спецвыплаты для тех граждан, которым запрещено работать в условиях действующего карантина.

"Имеет смысл сделать спецвыплаты для тех отраслей, которые вынужденно закрыты. Логика запрета в том, что, когда человеку запрещают что-то делать, ему должна даваться альтернатива. Если нет ни дохода, ни спецвыплат, это не очень правильная ситуация", - заявил Худайбергенов на круглом столе "Коронакризис: как стимулировать восстановление экономики?", который транслировался на YouTube-канале Tengri TV.

10 июля Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если ситуация с коронавирусом в Казахстане не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594633140
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