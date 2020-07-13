 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.07.2020
15:08  Скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний Киргизии Мирлан Исраилов
15:01  Штирлиц валял ваньку... Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку "чистого и честного Вани Сафронова"
14:54  Ильхам Алиев хвастается "разрушительными ударами" по Армении
14:49  Казахстан. Секси-няша певица и актриса Акбота Сейтмагамбет вновь разведена. Джигиты, по коням!
14:47  Ташкент задыхается! От огромного количества строек/перестроек, - Д.Исламова
14:41  Скончался таджикский академик-экономист Рашид Рахимов
14:40  Узбекистан: ограничения усиливаются, а число заразившихся увеличивается. Что делать? - Эрик Зани

14:38  Страх элит перед восставшими массами, - С.Кожемякин
13:13  В Аягозском детском спеццентре (Казахстан) заразили вирусом 40 детей
12:46  Яздурсунский омбудсмент. Кто и как защищает права человечков в Туркмении, - Н.Байрамова
12:39  КазвВирусе. Коррупция, бюрократия и безответственность - Олжас Худайбергенов
12:36  Руководство КазМинздрава сменилось - бардак остался. "Прекратить игры со статистикой" требуют врачи
12:34  Умерла от вируса Мира Мустафина - хороший казахстанский журналист
11:40  КазПарк информ-технологий "Алатау" - прыжок казахстанского барса" или обыкновенная афера?
11:33  Армии Армении и Азербайджана продолжают артиллерийскую дуэль на Товузском участке фронта
11:26  Правозащитники призвали Азербайджан и Таджикистан не блокировать назначения в ОБСЕ
11:20  Взрыв беспорядков в Сербии – причины, режиссеры, исполнители, - Е.Пономарева
11:06  Алматинцы не могут найти лекарства: замакима Туякбаев объяснил ситуацию
10:03  30-летний Оралов стал вице-министром информации и общественного развития Казахстана
09:51  Два казахстанских врача - Олег Исаев из Кокчетава и Калихан Козбагаров из Актобе стали "Героями труда", посмертно
09:49  В Казахстане проходит день траура по умершим от коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Аягозском детском спеццентре (Казахстан) заразили вирусом 40 детей
13:13 13.07.2020

В Казахстане в детском спеццентре коронавирусом заразились около 40 детей - Today.kg
В Казахстане в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг коронавирусом заразились 35 воспитанников и 22 сотрудника. Об этом в соцсетях сообщила директор центра Шолпан Мукашева.

"Дорогие друзья меня зовут Шолпан Ермековна, я приступила к обязанностям директора ЦОССУ города Аягоз 2 июля 2020 года. Как сообщалось ранее, в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг 28 июня было выявлено 2 факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра.

Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников учреждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование.

Предположительно занос инфекции приходится на до карантинный период.
Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено.

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений. Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет. Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах.

Наши воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в изоляционном помещении, дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Межведомственные организации оказывают содействие. Я надеюсь совместно мы справимся!", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья меня зовут Шолпан Ермековна,я приступила к обязанностям директора ЦОССУ г.Аягоз 02.07.20г.Как сообщалось ранее, в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг 28 июня было выявлено 2 факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра. Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников учереждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование. Предположительно занос инфекции приходится на до карантинный период. Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено. Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений,Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет.Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах. Я сама как педиатр, несколько раз в сутки провожу обход, слежу за их условиями пребывания и качеством питания,с соблюдением инфекционного контроля. Наши воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет безсимптомное течение заболевания. Проведено зонирование,составлен график прогулок,прием пищи в изоляционном помещении,дезинфецирующих средств в достаточном количестве.Межведомственные организации оказывают содействие.Я надеюсь совместно мы справимся!

Источник - Today.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594635180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №421
- Медицинский кризис породил экономический, политический рядом - Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- Правительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис?
- Информация некоторых китайских СМИ о новой пневмонии в Казахстане не соответствует действительности
- Минсельхоз разъяснил, на что будет направлен крупный заем Всемирного Банка
- Амандык Баталов выписался из больницы
- Скончался заместитель акима Алматинской области
- Врач Президентской клиники скончался от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  