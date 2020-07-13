Страх элит перед восставшими массами, - С.Кожемякин

14:38 13.07.2020 Страх элит перед восставшими массами



Протесты в США подтвердили неприятие простыми американцами неолиберальной модели. Кроме того, они разоблачили истинные лица политических сил в Америке и на другом конце света.



Бунин, Трамп и Киселев



Если бесстрастный анализ подменяется эмоциями и предвзято отобранными эпизодами, то об объективной картине событий говорить не приходится. Идейная слепота может поразить даже талантливых людей, поставивших во главу угла личные симпатии или стереотипы своего окружения. Именно это случилось с Иваном Буниным. Чутко и честно рассказывал он о нищете крестьян, вырождении "благородных" сословий, об их непонимании народной жизни. Но когда забитый народ вдруг решил стать хозяином своей судьбы, Бунин отступил на позиции обличаемых им элит.



Печальным памятником капитуляции перед собственными принципами стала книга "Окаянные дни". Величайший перелом 1917 года представлен в ней в виде самых нелепых слухов, скрепленных иррациональной ненавистью. "Шагающие по колено в крови рабочие и солдаты", "600 расстрелянных в Ростове сестер милосердия", поверженные памятники императорам и надежды на интервенцию - вот, по сути, вся революция в понимании Бунина. Следствием этого стало отречение от родного народа. "Дикари", "плебеи", "хамы", "свиньи грязные, кровавые, ленивые" - такими эпитетами награждает его Бунин.



Творческому человеку такую трагическую ошибку простить можно. Но ошибка превращается в преступление, когда стиль "Окаянных дней" становится инструментом пропаганды. Риторика Дональда Трампа и его окружения подчас слово в слово повторяет бунинские обличения. "Страна захвачена поджигателями, мародерами и бунтовщиками! - восклицает президент. - Сброд и неудачники разрывают города на части!" В День независимости Трамп пошел еще дальше.



Напомнив о "победе над нацистами и коммунистами", он призвал разгромить "левых фашистов", которые стремятся "покончить с Америкой". К врагам Трамп отнес "марксистов" и "анархистов".



Нервная реакция вполне объяснима. Страна переживает глубочайший со времен Великой депрессии кризис. От коронавируса погибли свыше 130 тыс. человек. Новый всплеск ведет к росту безработицы, уже приближавшейся на своем пике к 50 млн человек. Массовое обнищание удалось сдержать благодаря пакету экономической помощи, но срок его действия истекает в июле. Продлевать же выплату пособий власти отказались. Все это существенно снижает шансы Трампа на переизбрание. Поэтому Белый дом дискредитирует протесты, представляя их как бессмысленный бунт "врагов Америки".



Но если мотивы руководства США понятны, то как быть с позицией Москвы? После краткого периода относительной объективности ведущие российские СМИ резко сменили тональность. Видеоряд с мародерствами и насилием демонстрантов копируется с "Фокс ньюс" и других близких к Республиканской партии телеканалов. Комментарии повторяют истеричные выпады Трампа. "Вести недели" возмущаются разбитыми витринами и горячо сочувствуют полиции. Еще дальше пошел телеканал "Царьград". Там утверждают, что на поддерживающую Трампа "Америку трудящихся и активных предпринимателей" нападают погромщики, за которыми стоит… транснациональный капитал. Шизофренический пассаж завершается призывом "не жалеть патронов".



Налицо заказ, выполняемый на всех уровнях государственной пропаганды. Архиерей РПЦ, епископ Зеленоградский Савва заявил об "антихристианских и антицивилизационных" протестах. А председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил в "погромах и социальном терроре" "бунтовщиков", желающих паразитировать на госпомощи.



Но всего прелестнее слияние правящей элиты с ультралибералами. Приведенные высказывания ничем не отличаются ни от слов Юлии Латыниной, сравнившей "бунты и грабежи" с действиями "пьяной матросни в 1917-м", ни от эскапад Владислава Иноземцева, льющего в радиоэфире крокодиловы слезы над преступлениями "черных погромщиков" "против личности и собственности".



Системный расизм



Что же напугало столь разные, на первый взгляд, силы? Разбитые стекла и сожженные машины? Как раз наоборот! Ключевое отличие нынешних выступлений от большинства предыдущих состоит в том, что они не сводятся к ситуативным лозунгам и вандализму, а являются массовым движением, требующим глубоких преобразований. В протестных акциях участвовали до 26 млн человек всех оттенков кожи, а доля поддерживающих их жителей составляет 62 процента. Эти цифры разбивают попытки свести манифестации к действиям отдельных агрессивных групп.



Причины движения обличители "погромов" замалчивают не менее упорно, чем его размах. Напомним: спусковым крючком стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Подобные события для США - обыденность. Только в прошлом году при задержании были убиты 1,1 тыс. человек, почти две трети из которых - черные. Большинство случаев даже не расследуются. Для непосредственного виновника гибели Флойда - Дерека Шовена - нынешнее убийство было четвертым. Нередко можно услышать, что убитые сами были бандитами, и вопрос стоял "кто кого?" Непонятно только, кому мог угрожать тот же Флойд или Ахмад Арбери - молодой электрик, застреленный в феврале во время утренней пробежки. Уголовное дело против его убийц было возбуждено только в мае после широкой огласки.



Но это лишь одна сторона расового неравенства. При общем уровне бедности в 12 процентов среди черных она составляет 21 процент. Средний доход их семей вдвое меньше семейного дохода белых домохозяйств. Если же говорить об имуществе, то у вторых он выше в десять раз, причем за последние полвека разрыв увеличился. Лишь 44 процента черных семей владеют жильем, у 34 процентов афроамериканцев есть пенсионные счета, а колледжи или университеты окончили 23 процента (среди белых эти показатели составляют соответственно 74, 60 и 39 процентов).



Это приводит к системному кризису черной общины, ее уязвимости перед потрясениями. Пандемия COVID-19 доказала это с предельной жестокостью. Смертность афроамериканцев оказалась в 3,5 раза выше, чем белых, а в ряде штатов и того больше. Например, в Мичигане заражаемость среди черных составила 124 человека, а смертность - 15 на 10 тыс. жителей. Среди белых эти цифры составили 28 и 3,6 соответственно.



Результат закономерный. 11 процентов афроамериканцев не имеют медицинской страховки, большинство остальных довольствуются минимальными пакетами. Болезни сердца, диабет и гипертония среди них встречаются в два-три раза чаще, чем в среднем по стране. В условиях, когда администрация Трампа отказалась сделать лечение от коронавируса бесплатным, это равнозначно смертному приговору. Также черная община стала главной жертвой экономического кризиса. Если общий уровень безработицы в стране снизился после апрельского пика, то среди афроамериканцев он продолжает расти. Половина семей испытывает нехватку продовольствия.



Как подчеркивает Коммунистическая партия США, сегрегация встроена в систему американского общества, и классовая борьба не может не включать борьбу против национального угнетения. Поэтому попытки элит направить протесты в исключительно расовое русло и остановить их обещаниями реформы полиции ничего не дали. Движение, начавшееся как возмущение произволом в отношении афроамериканцев, вылилось в общенациональный процесс.



Голос масс



Неолиберальный курс затрагивает интересы всех трудящихся. Именно он снизил готовность системы здравоохранения к эпидемиям, лишив миллионы людей страховки и в рамках оптимизации уволив сотни тысяч медработников. В апреле власти пересмотрели условия программы продовольственной помощи (SNAP), исключив из нее почти 700 тыс. человек. Зато совокупное состояние миллиардеров выросло в марте-июне с 2,9 до 3,5 трлн долл.



Неприятие значительной части общества вызывают заигрывания Дональда Трампа с ультраправыми силами. Опасность проблемы нельзя недооценивать. С начала века профашистские молодчики убили по политическим мотивам 110 человек (для сравнения: антифашистские организации - ни одного, радикальные негритянские группы - 12), а число их группировок только при Трампе выросло на 55 процентов. С началом пандемии ультраправые выступили против карантина и силой заставляли рабочих возвращаться на рабочие места. За это они заслужили от Трампа звание "хороших парней". Да и сам президент не брезгует провокациями. Он пригрозил травить протестующих собаками, явно намекая на чудовищную практику времен рабовладения. А первый с начала карантина предвыборный митинг Трамп провел в городке Талса, где в 1921 году прошел крупнейший в американской истории погром черного населения.



Протесты объединили самые широкие слои. Например, в Нью-Йорке, Чикаго и других городах в демонстрациях участвовали тысячи врачей и медсестер. Но наиболее организованная и многочисленная часть манифестантов - сторонники левых взглядов. В Вашингтоне протесты возглавила 32-летняя социалистка и кандидат в совет округа Колумбия Дженис Льюис Джордж. В Сиэтле, где выступления приобрели особый размах, ведущую роль играла член городского совета от партии "Социалистическая альтернатива" Кшама Савант. Именно здесь была создана "Автономная зона Капитолийского холма" - своего рода коммуна на территории занятых протестующими кварталов.



Уникальное для США явление просуществовало с 8 июня по 1 июля. В рамках самоуправления здесь действовали пункты бесплатной раздачи продуктов, медицинские центры, дискуссионные клубы. А принятая коммуной программа включала общенациональные требования. Помимо реформы полиции, среди них были такие пункты, как бесплатное обучение в колледжах, обеспечение нуждающихся жильем и радикальный пересмотр избирательного законодательства, создающего почти непреодолимые препятствия для трудящихся.



Схожие идеи высказывают другие участники протестов. "Ограниченные реформы исчерпали себя, необходима борьба с империализмом и капиталистическим полицейским государством", - заявляет движение "Демократические социалисты Америки" (ДСА) - крупнейшая левая организация США. К объединению прогрессивных сил для борьбы со все более реакционной властью капитала призывают коммунисты.



О серьезных изменениях свидетельствует праймериз (первичные выборы), начавшиеся в преддверии всеобщих выборов. Из-за фактической двухпартийной системы левые вынуждены выступать от имени Демократической партии, но добиваются больших успехов, тесня представителей истеблишмента. Кандидатом в члены Палаты представителей от 16-го избирательного округа Нью-Йорка стал школьный учитель Джамаал Боуман, поддержанный ДСА и другими левыми организациями. Соперником Боумана был Элиот Энгель, занимавший должность с 1989 года. Ему не помогли ни открытая поддержка Хиллари Клинтон, Чака Шумера и других "боссов" Демократической партии, ни многомиллионные пожертвования от бизнеса и лоббистских групп.



В 17-м округе успех Боумана повторил Мондэр Джонс, а в 14-м победила член ДСА Александрия Окасио-Кортес. Ее избрание в 2018 году стало настоящей сенсацией, ясно обозначившей "левый поворот" в Демпартии. Все эти кандидаты требуют введения всеобщей государственной системы здравоохранения, бесплатного образования и программы доступного жилья. Это соответствует общим настроениям. Три четверти граждан выступают за большую социальную ориентированность государства.



Значительны успехи на выборах других уровней. Несколько социалистов победили на праймериз в сенат штата Нью-Йорк и городской совет Луисвилла. Что, как отметила Окасио-Кортес, опровергает заявления о "случайных" победах левых. "Это не случайность, это народное доверие", - добавила она.



Массовые протесты только подтверждают это. Недаром против них ополчился весь истеблишмент. Не добившись успеха с помощью репрессий, власти пытаются расколоть движение. "Десятки тысяч человек вышли на улицы для изменений полицейской практики. Они заслуживают того, чтобы их услышали. Мы не должны позволить социалистам и коммунистам формировать этот диалог", - заявляет "Фокс ньюс".



После попыток заигрывания с демонстрантами жесткий курс взяло руководство демократов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призывает к массовым арестам, а мэр Сиэтла Дженни Дюркан поддержала жестокий разгон "автономной зоны" и потребовала лишить Кшаму Савант мандата.



Говорить о "социалистическом развороте" США, конечно, нельзя. Но происходящее не теряет от этого своей важности. Простые жители все громче требуют перемен, заставляя дрожать правящий класс США и элиты других стран. В шуме американских площадей они слышат угрозу и для своего господства.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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