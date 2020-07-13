 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент задыхается! От огромного количества строек/перестроек, - Д.Исламова
14:47 13.07.2020

ДИЛЬДАР ИСЛАМОВА: "ТАШКЕНТ ЗАДЫХАЕТСЯ!"

Понедельник, 13 Июля 2020

Задыхается от огромного количества строек-застроек, незаконных срубов деревьев, тотальной пыли, шума от работы громадной техники и круглосуточной работы строек внутри кварталов, уже сложившихся по всем статьям. Люди не могут нормально жить и отдыхать. Как мы допустили такое?

Город в шоке от масштабов захвата придомовых, междомовых и прочих территорий дворов, общих детских и спортивных площадок.

Город вообще не понимает куда идет, как растет, как уплотняется и зачем уплотняется, и как справится с этим диким ростом вся коммунальная система Ташкента.

Вы, дорогие папы и отцы города, рискуете получить уже не просто негатив и вотум недоверия с требованием покинуть свои посты, вы рискуете получить большое количество судебных исков о преступном и халатном отношении к:

- Наследию Узбекистана;
- Культуре всей нации;
- Искусству столицы и всей страны;
- К своему народу и горожанам;

Вы будете отвечать перед всей страной за тот ванадализм, который творится под благим названием "инвестиции", "инвестиционная политика" и пр.

Не об этом говорится в выступлениях главы страны. Далеко не об этом.

Остановитесь! Я возвращаю вас к теме моратория на точечные застройки! Вы не владеете механизмами по росту и благоустройству столицы. Вы вообще ничего не знаете о городе о горожанах и не понимаете нужд, чаяний простого (обычного) жителя Ташкента.

Вы не справитесь с этим хаосом, поверьте.

Вы должны понимать свою ответственность перед народом за попустительство:

- Требуется пересмотр порядка выдачи разрешений на строительство сообразно политики разграничения спальных и неспальных кварталов города, есть и другие аспекты, вы просто их не желаете видеть. Это очень странно.

- Требуется жесткий контроль работы по определению "ветхости жилья", под этим определением сносятся красивые старинные постройки, имеющие художественную ценность.

- Требуется четкое определение "достояний" города, Минкультуры должно активно участвовать в этом деле

- Требуется пересмотр тотального несоблюдения прав наемного персонала и его социальной защиты! Наши отцы, братья и дети работают незаконно, бОльшее количество работников (строителей и пр.) не зарегистрированы официально. Как вы спите спокойно, господа застройщики, когда наши братья и дети калечат себя на ваших опасных объектах? Сколько человек гибнет ежегодно на строительных объектах? Есть статистика? Кто ведет подсчет?

Как вы смотрите в глаза матерям, потерявших своих детей на ваших стройках?

Вопросов много. Давайте их решать. Хватит творить хаос. Пора строить город мечты.

Дильдар Исламова

Источник - asiaterra.info
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