 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан. Секси-няша певица и актриса Акбота Сейтмагамбет вновь разведена. Джигиты, по коням!Казахстан. Секси-няша певица и актриса Акбота Сейтмагамбет вновь разведена. Джигиты, по коням!
14:49 13.07.2020

Акбота Сейтмагамбет объявила о расставании с мужем: "Решила открыться и поставить точку"

Певица и актриса, экс-солистка группы "КешYou" Акбота Сейтмагамбет заявила, что рассталась со своим мужем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Экс-солистка "КешYou" Акбота Сейтмагамбет: "Никто меня не бросал..."

"Добрый день дорогие друзья. Сегодня я почувствовала в себе прилив сил, почувствовала как за спиной раскрылись крылья, почувствовала что готова ко всему. Я благодарна своей судьбе за каждый ее урок преподанный мне, за все испытания посланные свыше. Спасибо тем кто сквернословил за моей спиной, спасибо что лезли в мою личную жизнь со своими предположениями. Именно вы закалили мой иммунитет, дали мне силы жить и радоваться жизни. Сегодня я решила открыться и поставить точку над этой историей. Вам было интересно, что же происxодит между мной и моим уже бывшим мужем?! Я посчитала нужным отпустить этого человека и не держать на него обид. Вы не знали что было между нами, почему он ушел от своей первой семьи, от второй семьи, и вот уxодит от третьей. Вы совсем не знаете этого человека. Пусть все что он делает останется на его совести. Пусть он будет счастлив даже если у него будет 10 жен за спиной. Единственное что меня на данный момент заботит и беспокоит это мой сын. Спасибо Аллаhу за моего Ангелочка ради которого я готова на все. Не нужно меня жалеть и думать что я осталась одна , рядом со мной мой любимый младший брат и мои близкие люди...", - написала молодая артистка (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, в конце 2016 года в Казнете бурно обсуждался роман Акботы с 34-летним КВНщиком и шоуменом Дауреном Айдаркуловым. Тогда сообщалось, что ради молодой девушки Даурен бросил жену и троих детей. Именно этот факт разозлил многих пользователей соцсетей. Комментаторы набросились на них с критикой: Акботу обвиняли в том, что она разрушила чужую семью, а КВНщика в том, что он решился бросить родных детей.

1 июня у скандальной пары родился ребенок. Также сообщалось, что Айдаркулов и Сейтмагамбет поженились.

Источник - Tengrinews.kz
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