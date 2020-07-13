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Скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний Киргизии Мирлан Исраилов
15:08 13.07.2020

13 июля 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Фото Ассоциации дорожно-строительных компаний. Мирлан Исраилов скончался сегодня от пневмонии

Сегодня в Бишкеке скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний КР Мирлан Исраилов. Об этом сообщили его коллеги.

Мирлан Исраилов был госпитализирован 6 июля в Городскую клиническую больницу № 1, у него была пневмония. Несмотря на усилия врачей, болезнь не отступила. Ему было всего 48 лет, остались сын и дочь.

Мирлан Исраилов родился и вырос в Балыкчи Иссык-Кульской области.

"Он был генеральным директором ОсОО "Чу Прокси". В 2019 году впервые Мирлан Женишбекович основал Ассоциацию дорожно-строительных компаний КР. Не сбылись мечты и намерения построить новую систему в дорожной отрасли. Похороны пройдут сегодня в 18.00 в Балыкчи", - добавили коллеги.

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Источник - 24.kg,
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