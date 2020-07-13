Жесткий карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели – Токаев

18:16 13.07.2020

Карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.



"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", – написал Глава государства в Twitter.



Напомним, с 5 июля в Казахстане действует двухнедельный жесткий карантин.