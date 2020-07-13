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Зарплату давай! Узбекские и турецкие рабочие восстали и разнесли газпромовский офис на стройке Амурского ГПЗ
18:23 13.07.2020

Строители Амурского ГПЗ устроили беспорядки
Рабочие разгромили офис подрядчика и разграбили магазин

Рабочие турецкой Renaissance Heavy Industries, задействованной в проекте Амурского ГПЗ "Газпрома", взбунтовались из-за финансовых разногласий с работодателем. В конфликте участвовали около 300 человек из примерно 13,5 тыс. сотрудников Renaissance на стройке. Пострадали офисные помещения, разграблен один из продовольственных магазинов. Возбуждены уголовные дела по факту хулиганства и участия в массовых беспорядках, строительство, уверяют в Амурском ГПЗ, продолжается в штатном режиме.

Рабочие одного из крупнейших подрядчиков строительства Амурского ГПЗ "Газпрома" - турецкой Renaissance Heavy Industries - собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы. Выражая недовольство, они начали громить офис компании. Участниками конфликта стали около 300 сотрудников подрядчика.

"Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации",- пояснили в пресс-службе Амурского ГПЗ. Там добавили, что подрядчик получает оплату выполненных работ по существующим договорам и "компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией".

Renaissance Heavy Industries - один из крупнейших подрядчиков, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, он занимается возведением объектов общезаводского хозяйства. Сейчас на площадке ГПЗ пик строительных работ. Они завершены на 63,4%, на площадке работают более 30 тыс. строителей, из них более 13,5 тыс.- сотрудники Renaissance Heavy Industries. Сам ГПЗ мощностью переработки 42 млрд кубометров газа в год строится для поставок в Китай по "Силе Сибири", первая очередь должна быть введена к 2022 году, выход на полную мощность запланирован на конец 2024 года. Заказчик - ООО "Газпром переработка Благовещенск", управляет строительством АО НИПИГАЗ.

Региональная прокуратура предварительно установила, что работники Renaissance Heavy Industries требовали увеличить заработную плату.

Как говорят источники "Ъ", "узкая группа лиц" - около десятка человек - взломала местный магазин и разгромила в нем кассу.
Следственное управление СКР по Амурской области сообщает, что участниками конфликта стали граждане Узбекистана.

"Между гражданами Республики Узбекистан, работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки",- говорится в сообщении областного следственного управления СКР.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ, которыми будет заниматься следственный отдел СУ СКР по Амурской области. Представитель Амурского ГПЗ не уточнил размер нанесенного компании ущерба, но заверил, что строительные работы на объекте идут в штатном режиме.

Татьяна Дятел

Источник - коммерсант
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