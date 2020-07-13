Умер советский российский востоковед-индолог академик АН СССР Евгений Челышев

20:00 13.07.2020

Умер востоковед Евгений Челышев



Александра Юдина



В Москве в понедельник умер знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев, сообщили в Институте востоковедения РАН.



Один из ведущих специалистов по культуре в Индии умер в возрасте 98 лет, передает "Интерфакс".



В 1965 году он защитил докторскую диссертацию "Традиции и новаторство в современной поэзии хинди". В 1966 году получил звание профессора. 29 декабря 1981 года за востоковедческие труды избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению литературы и языка (литературоведение), а 23 декабря 1987 года – действительным членом АН СССР. Год спустя его избрали академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР (с 1991 года – Российская академия наук). Долгое время являлся членом Президиума РАН и заместителем главного редактора журнала "Известия АН СССР. Серия литературы и языка".



Евгений Петрович Челышев – автор 15 книг и более 500 статей по индологии, сравнительному литературоведению, культурологии, по проблемам русской культуры в мировом контексте. Лауреат премии Свами Вивекананды, член бюро Индийского философского общества, член Азиатского общества (Калькутта). В 2002 году был удостоен одной из высших наград Индии – Падма Бхушан (орден Лотоса) за вклад в развитие российско-индийских научных и культурных связей.