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ПВО Армении сбили несколько азербайджанских БПЛА (израильского производства)
20:05 13.07.2020

В Тавуше уничтожены несколько азербайджанских БПЛА, судя по фото, израильского производства

фото тут -

https://armenpress.am/rus/news/1021550.html

Вооруженные силы Армении уничтожили не один, а несколько БПЛА противника. Как сообщает Арменпресс, председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил об этом на специальном заседании Национального Собрания.

"На данный момент мы уничтожили не один, а несколько беспилотников, один из которых - камикадзе. Фактически, все действия противника были подавлены", - сказал Кочарян.

Фотография сбитого Вооруженными силами Армении первого азербайджанского беспилотника свидетельствует о том, что это БПЛА израильского производства, но из-за качества фотографии сложно определить модель аппарата.

На фотографии или разведывательный беспилотник Thunder-B, или ударный беспилотник-камикадзе Skystriker. Оба израильского производства. Модели Thunder-B были уничтожены также в ходе апрельской войны, а модели Skystriker - сравнительно новые.

В ночь на 13 июля бывший пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Армении уничтожили азербайджанский БПЛА.

Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. "После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, понеся потери, были отброшены армянской стороной", - написала Степанян, добавив, что с армянской стороны потерь нет.

Шушан Степанян позднее сообщила, что азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел той же позиции из 82-мм минометов и танковых орудий. "Всю ответственность за последствия обострения ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана", - написала Степанян на своей странице в Facebook.

Утром Шушан Степанян сообщила, что после двух-трех часов перерыва противник вновь возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции.

Министерство иностранных дел Армении строго осудило действия, развязанные Азербайджаном, обстрел в направлении Тавушской области Республики Армения. Относительно развязанных Азербайджаном действий в направлении Тавуша министр обороны Армении Давид Тоноян провел разговор с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем по поводу действий, развязанных Азербайджаном в направлении Тавушской области Республики Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что провокационные действия азербайджанских ВС крайне осуждаемы, а военно-политическое руководство Азербайджана понесет всю ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, в ходе которого будет обсужден вопрос обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Офис омбудсмена Армении направил в международные структуры первый промежуточный доклад об обстрелах 12 и 13 июля со стороны ВС Азербайджана в направлении Тавушской области Республики Армения.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности в регионе, считает недопустимой.

Источник - armenpress.am
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