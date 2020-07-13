В Баку арестован экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев

20:09 13.07.2020

Экс-министр обороны Азербайджана арестован за заявление о 12 жертвах



Экс-министр обороны Азербайджана арестован за заявление о 12 жертвах



Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-министра обороны страны Рагима Газиева (1992-1993 гг). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, он обвиняется в призывах против государства и к захвату государственных органов,



По данным службы, Газиев целенаправленно распространял в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны.



Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана.



Настоящей же причиной ареста Газиева, по всей вероятности, является его заявление о том, что у азербайджанской стороны уже 12 жертв. Провал провокационных действий Азербайджана на северо-восточной части границы с Арменией создал сложную ситуацию для азербайджанских властей. Сейчас азербайджанская сторона пытается скрыть свои реальные потери, и арест Газиева преследует именно такую цель.