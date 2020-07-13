Побит суточный мировой рекорд заражения КОВИ - 230 370

00:00 14.07.2020

В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

Азия и мир, общество 8:47, 13 июля 2020 Просмотров: 13068Кыргызча



CentralAsia (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 230 370 новых случаев заражения коронавирусом.



Последний раз рекорд был обновлен 10 июля - более 228 тыс. зараженных за сутки.



Большинство новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654.



За сутки от вируса скончались 5285 пациентов, общее число зараженных на сегодняшний день достигло 12 552 765, из них скончались 561 617 человек.