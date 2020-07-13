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Посольство Кыргызстана в России сообщило о нападении на сотрудников
00:01 14.07.2020

Помимо нападения на сотрудников посольства Кыргызстана, неизвестные через мессенджеры призывали к погрому здания

ДУШАНБЕ, 11 июл - Sputnik. В Москве по факту призывов к незаконным действиям и нападению на дипломатических представителей сотрудниками полиции начаты оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Сообщается, что в мессенджере WhatsApp неизвестные распространяли призыв к погрому здания посольства и нападению на сотрудников, проводится психолого-лингвистическое исследование материалов.
Двое работников дипломатического представительства пострадали от нападения. Двое уроженцев Кыргызстана задержаны по подозрению в нападении, в настоящий момент ведутся следственные действия.

Посольство также обратилось в МИД России и правоохранительные органы с просьбой предпринять надлежащие меры для защиты здания и сотрудников.

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Любые действия, направленные на нарушение общественного порядка, угрозы, оскорбления и другие противоправные действия в отношении сотрудников посольства недопустимы и будут соответствующим образом пресекаться, уведомили в диппредставительстве.

Работники посольства Кыргызстана в России призвали соотечественников к взаимоуважению, терпимости и человечности.

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Источник - tj.sputniknews.ru
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