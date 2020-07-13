КазКриз. Медицинский кризис породил экономический, политический рядом - Д.Ашимбаев

00:32 14.07.2020 Некачественное планирование, отсутствие контроля и попытки решать медицинские проблемы пропагандистским аппаратом привели к росту социальной напряженности



Александра Алехова, 365info.kz, 13 июля



10 июля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства обозначил перед кабмином устранение системного сбоя, который привел к серьезным последствиям. Глава государства пригрозил чиновникам отставкой, если они в течение двух недель не найдут вариантов для исправления ситуации.

Двумя днями ранее в своем обращении Токаев возложил вину за вспышку коронавируса в Казахстане на бывшее руководство минздрава. Публичной порке подверглись так же топ-менеджеры Фонда социального медицинского страхования и ТОО "СК-Фармация". Пилюли розданы, задачи поставлены. Главный вопрос - справятся ли? И каким будет Казахстан в ближайшей перспективе? Политолог Данияр Ашимбаев назвал происходящее серьезным системным сбоем.



Кабмин один, задач - много

- Президент дал правительству две недели на исправление ситуации. В противном случае готов его распустить. Прав ли глава государства, и если он распустит правительство, какие альтернативные претенденты у него есть?

- После того, как парламент ушел на каникулы, распускать правительство – означает, что в стране до сентября будет работать временное.

Я считаю, что на действующий кабмин одновременно свалилось слишком много задач. Во-первых, Елбасы дал поручение отработать выполнение своей предвыборной программы и партии "Нур Отан". Действующий президент также выступал со своим обращением и дал поручения. На правительстве лежит большая текучка. Сюда добавить события в Арыси, на Кордае. Кабинет, как мы видим, завален работой.

В этой текучке, которой сейчас стало еще больше из-за карантина, вырабатывать стратегии очень тяжело. С одним согласен - в здравоохранении стратегия была выбрана порочная. Коммерциализация здравоохранения, переход к медстрахованию, приватизация больниц, НИИ и поликлиник - лишнее. Страна оказалась технически не готова к карантину. Прежнее руководство минздрава наделало все ошибки, которые возможны. Смена руководства – новость хорошая, но сейчас нужно выходить на большое обсуждение вопросов, что со здравоохранением делать дальше. Выполнять прежние планы, оказавшиеся ошибочными, явно не вариант.



Больные места госуправления

- Критика же звучала не только в адрес минздрава?

- Разбираться нужно и со всей системой госуправления. Принималось немало бюджетных и госпрограмм, исполнение которых сильно хромает. Системного контроля нет. Счетный комитет красиво выступает, но в принципе из года в год говорит одни и те же вещи. Это некачественное планирование, нецелевое финансирование, некачественный контроль за финансовыми потоками в квазигоссекторе.

Меняются цифры, названия министерств, госхолдингов, а системные проблемы те же

И если раньше было хоть какое-то подобие контроля в виде паспорта бюджетных программ, сейчас ничего этого нет. Идет обыкновенное освоение денег без каких-то показателей. Паспорта отменены, все перешло в ведение самих министерств. Миллиарды мелькают то вправо, то влево, а толку от этого движения никакого нет. Управление в квазигоссекторе тоже не меняется. Тот же КМГ весь в долгах, вся прибыль уходит на их погашение.

Создание такого оператора, как "СК-Фармация", закончилось коррупцией и скандалами. Конца и края этому не видно. Соцмедстрахование пошло по пути ФОМС – офисы, скандальчики, а толку никакого нет. То есть в целом вся система лишена какого-то четкого контроля, нормальной стратегии развития, не поставлены четкие задачи.

В здравоохранении, образовании, сфере занятости, экономике, диверсификации, поддержке малого бизнеса ориентиров нет. Всем этим, в том числе и контролем за исполнением госпрограмм, должна заниматься администрация президента, поскольку правительство – орган исполнительный. Он сам себе стратегию придумывать не будет.

И сейчас, на мой взгляд, вешать всех собак на правительство смысла нет. С учетом существующего шквала проблем, правительство в целом справляется

Ругать нового министра здравоохранения пока рано. Да и в нынешней ситуации заниматься перспективным планированием крайне сложно. Ему бы разгрести созданные завалы. Есть проблема с минтруда, минобразования, постоянными скандалами в сфере минкультуры и общей координации их работы. Это и есть наиболее больные места в системе госуправления.



Общественность требует "скальпа"

- Президент отметил и не очень радужные экономические показатели.

- Если говорить об экономике, нужно исходить из того, что прежде всего нужна стратегия. Следует разукрупнить слишком сконцентрированные ведомства. Считаю, что нужны министерство труда и занятости, министерство транспорта и коммуникаций, министерство строительства и сильный монопольный орган. Потому что часто эти вопросы тонут во внутреведомственном согласовании, хотя их следует вытаскивать на первый план.

Ну и, разумеется, нужна четкая система планирования и контроль за исполнением. В любом учебнике по менеджменту весь алгоритм давно прописан. Не нужно изобретать колесо. Тогда никого будет не нужно и снимать с должностей. Четко поставленные задачи и неизбежность серьезного контроля - и все те же, кого мы сегодня ругаем, будут работать как часы. Минимум процентов 90 из них точно.

- Что подразумевал президент, когда в своем прошлом выступлении сильно критиковал прежнее руководство минздрава? Нас ждут новые посадки и увольнения?

- Общественность требует "скальпа". И власть должна на это среагировать. По крайней мере нужно провести проверку. И не такую формальную, как в случае с бывшим главным санврачом Алматы. Сейчас нужны не посадки, надо назвать виновных и наказать их дисциплинарно.

Главное – выявить системные проблемы и понять, как их решать. А то будет как с "Хоргосом" - сажали-сажали, а проблема осталась

И ощущение, что сажали не ради борьбы с коррупцией, а ради контроля над хлебными местами. То же самое касается "СК-Фармации". Сколько руководителей были уволены со скандалом или посажены, а принцип работы не изменился.

Сколько писали о планах минздрава по сносу 40 старых больниц и строительству 16 современных? Но ни на уровне министра, ни профильного вице-премьера, ни администрации президента не прозвучало политической оценки этого предложения. А она нужна. Чтобы народ понимал, что власть берет на себя ответственность и собирается ситуацию исправлять. То, что президент обозначил системные ошибки, хорошо уже само по себе.



Говорят все, врачи молчат

- Кто в этом системном кризисе способен на разработку новой концепции?

- Тот же вопрос. Проблема эпидемии и системных ошибок в здравоохранении стоит уже несколько месяцев. Почему бы не провести большое республиканское совещание в виде видеоконференции с участием руководителей региональных управлений здравоохранения и главврачей больниц и медицинских НИИ? У нас ведь немало высококвалифицированных специалистов в системе здравоохранения.

На уровне президента или премьера провести такое совещание в прямом эфире и обозначить, какие проблемы стоят и как их решать

Я был на парламентских слушаниях по кодексу о здоровье и слышал очень профессиональный разговор Нурлана Нигматулина. Он знал и позицию минздрава, и медицинской общественности, и позицию ВОЗа. У меня было впечатление, что в медицине он разбирается лучше, чем министр Биртанов, сидевший в уголке и что-то комментировавший.

В Казахстане достаточно специалистов в области здравоохранения, чтобы рекомендации и комментарии люди слушали не от заместителей акимов со своими тараканами в голове. Обсуждают ситуацию с эпидемией все, кроме самих врачей. Сейчас момент как раз такой, когда один аким говорит одно, второй – другое и в этом ассортименте всевозможных мнений нет ни одного от лечащего врача. Не все же Комаровскому из Киева комментировать.



Население разозлилось

- Каким вы видите социальный Казахстан в конце 2020 года? Население на фоне системных ошибок сидит без денег, без лекарств и возможности попасть в больницу за помощью.

- Если ситуация не изменится, мы столкнемся с еще большим ростом безработицы и падением доходов населения. Те немногие сбережения, что были у людей, съедены за предыдущий карантин. Перспектив создания новых рабочих мест – ни временных, ни постоянных – не наблюдается.

Болеть мы будем и дальше. И если в первом полугодии проблема была с коронавирусом, сейчас – с двусторонней пневмонией.

На фоне общей нервозности и ухудшения ситуации у людей будут обостряться другие болезни. Ситуация в здравоохранении, доходами и трудоустройством станет только хуже

Настроение у людей достаточно злобное и агрессивное.

Сейчас все обвиняют население в том, что оно паникует и сметает лекарства из аптек. А кто пугал в марте страшилками, что мы все умрем? Кто говорил не заниматься самолечением, а мест в больницах нет и с лекарствами проблемы? Проблема была создана сверху. Поэтому объяснимо, что народ уже не расстроен, он разозлен и находится в паническом состоянии.

И тут еще этот вопрос принудительного изъятия донорских органов. Он обсуждается несколько месяцев, а политического ответа так и не последовало

Социального оптимизма все это не прибавляет. Вдобавок не будем забывать, что зимой начнется электоральная кампания.

Весь этот букет событий может привести к радикализации настроений, в том числе и националистических. Это проблема, с которой государство одномоментно справиться не сможет.



Региональные чистки

- Делать-то что?

- Чтобы избежать социальных катаклизмов, нужно выработать общую стратегию развития. Яркий пример того, что без особого указания никто делать ничего не хочет – резкое шевеление акиматов после поручения президента о решении проблем с лекарствами.

Я полагаю, в ближайшее время государство должно обстоятельно обсудить все проблемы здравоохранения и экономики. Пора проводить региональные чистки. Акиматы не дорабатывают – это очевидно. Неспособность их справиться со своими прямыми обязанностями сегодня может плохо закончиться их неготовностью провести предвыборную кампанию. В столице придется пойти на серьезные кадровые решения.

Недавний рейтинг фонда "Стратегия" показал, что все акимы упали по баллам. И это еще их оценивали интеллигентные эксперты. А представьте, если бы это делало население, у которого нет денег, работы и лекарств?

Если сейчас не показать здоровую альтернативу тому, что творится, к концу года проблема, мягко говоря, будет очень нехорошей. Где-то может полыхнуть. Где-то на социальной почве, где-то на национальной. Строгими выговорами тогда не отвертеться никому.

Системные меры нужны.

Уровень критичности по отношению к государству резко растет

Президент выступает порой правильно и хорошо, но он не может один закрывать проблемы всей страны. Это должны делать его администрация, министры и акимы. Думать нужно не об имидже, а о выходе из медицинского кризиса, который порождает экономический, а вместе - политический. Доверие к органам власти сильно подорвано.



Взяться за голову

- Ну да, особенно цинично выглядят радостные доклады акимов о том, как они решили проблемы с лекарствами. Чего на самом деле нет.

- Такое поведение называется "специально нарываться на проблемы". И тут еще свежеуволенных чиновников сразу трудоустраивают на другое место. Бюджеты выделяются по-прежнему на вещи, вызывающие вопросы. Все воспринимают ситуацию так, что власть не в состоянии оторваться от кормушки и выйти из режима гигантского хапка.

Если заболеваемость и спадет сама по себе, и люди немного успокоятся, доходы у них быстро не восстановятся. Так что не время для полутонов.

- Те, кто потерял близких в этой войне с болезнью, долго еще не забудут отношение государства, не оказавшего возможную помощь.

- Проблема была порождена системным сбоем – некачественными планированием, контролем и попытками решать медицинские проблемы пропагандистским аппаратом.

Запугивания, которое шло в начале кризиса, блокирования подъездов полицией хватило на очень небольшое количество заболевших

А теперь, когда понятно, что жестким карантином проблема была только усугублена, говорить людям, что они во всем виноваты, не есть профессионально со стороны власти. Может и виноваты, что поддерживали социальные связи, маски не носили, пренебрегали медицинскими рекомендациями. А кто-нибудь вспомнит, как быстро и часто менялись эти самые рекомендации и требования?

Не было никакой логической осмысленности, кидались из стороны в сторону не глядя, не обдумав. Вот и получили все, что хотели. Если сейчас не взяться за голову и руки, к концу года можно остаться и без того, и без другого. Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594675920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №421

- Медицинский кризис породил экономический, политический рядом - Ашимбаев

- Кадровые перестановки

- Правительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис?

- Информация некоторых китайских СМИ о новой пневмонии в Казахстане не соответствует действительности

- Минсельхоз разъяснил, на что будет направлен крупный заем Всемирного Банка

- Амандык Баталов выписался из больницы

- Скончался заместитель акима Алматинской области

- Врач Президентской клиники скончался от коронавируса

