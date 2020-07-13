|"Няшка" Саша Колесниченко назначена главой Узбекского Фонда поддержки и развития национальных мас-медиа
00:36 14.07.2020
Александра Колесниченко назначена директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Об этом в своем канале в Telegram сообщила заместитель председателя попечительского совета фонда Саида Мирзиеева.
Ранее эту должность занимал Хушнудбек Худайбердиев, который перешел в УзА на должность заместителя генерального директора.
До назначения Колесниченко работала начальником отдела мониторинга развития информационной сферы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.
Александра Колесниченко – мастер спорта, выступала за сборную Узбекистана на Кубке Федерации. В 2009 году поднялась до 577 места в рейтинге ITF, показав свой лучший результат. В 2012 году окончила программу бакалавриата международных отношений Университета КИМЭП в Алматы, в 2016 году получила степень бакалавра по направлению PR в Университете Бахчешехир (Турция).