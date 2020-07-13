Новый суточный рекорд КОВИ в Узбекистане - 594

00:44 14.07.2020

594 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

В Узбекистане поставлен очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19.



594 случая заражения коронавирусом в течение дня



По состоянию на 23:30 часов 13 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 13 591 (+231).



Из 594 случаев за день 272 выявлено в карантинных центрах и 322 – среди населения.



В понедельник было выписано 178 пациентов. В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 8030 человек.



На лечении в медучреждениях находится 5498 человек, состояние 45 из них оценивается как тяжелое, 7 – крайне тяжелое.



В течение дня умерло трое пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 63 человек.



Сейчас на карантине в домашних условиях находится 51555 человек, в стационарных – 23860.