Гонка технологий: перспективы искусственного интеллекта в России и Китае

00:55 14.07.2020

ЛЕОНИД КОВАЧИЧ, НИКОЛАЙ МАРКОТКИН, ЕЛЕНА ЧЕРНЕНКО

07 ИЮЛЯ 2020

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Источник: Getty



Краткое резюме: В гонке ИИ есть два явных лидера - США и стремительно догоняющий их Китай. Россия, несмотря на значительное внимание ее руководства к тематике ИИ, в технологическую гонку включилась поздно и сегодня находится в положении отстающего.



СОДЕРЖАНИЕ



Искусственный интеллект (ИИ) - одно из наиболее перспективных направлений современных технологий. Строго говоря, это скорее совокупность технологий, в основе которых лежат алгоритмы машинного обучения, способные решать узкоспециализированные задачи.



В этом докладе мы сосредоточимся на технологиях, связанных со "слабым" ИИ. Проблематика разработки "сильного" ИИ, равного человеческому или превосходящего его, намеренно вынесена за скобки: на сегодняшний день возможность создания такого интеллекта остается спорной.



ИИ сравнивают с "новым электричеством": он носит всепроникающий характер и может использоваться практически во всех сферах экономики, в медицине, инфраструктурном развитии, военном деле.



Кроме того, в отличие от многих других перспективных технологий, ИИ обладает принципиальной новизной. Это позволяет говорить о нем как о ключевом элементе новой технологической и промышленной революции, разворачивающейся на наших глазах. Неудивительно, что ряд стран сделали ИИ одним из приоритетов своего технологического развития. Здесь мы рассмотрим подходы к развитию ИИ двух великих держав - России и Китая.



В гонке ИИ есть два явных лидера - США и стремительно догоняющий их Китай. Пекин вкладывает в ИИ десятки миллиардов долларов и намерен к 2030 году стать безусловным мировым лидером в развитии этой группы технологий. Китай уже достиг значительных успехов на этом пути - в частности, обогнал США по совокупному объему данных. Стремительными темпами растет объем китайских исследований и практических разработок, связанных с ИИ.



Россия, несмотря на значительное внимание ее руководства к тематике ИИ, в технологическую гонку включилась поздно и сегодня находится в положении отстающего. Тем не менее Москва также придает ИИ большое значение и намерена вложить существенные средства в его развитие. Грамотная инвестиционная политика в сочетании с использованием конкурентных преимуществ позволила бы России стать значимым игроком в этой сфере.



ИИ уже сегодня радикально меняет не только экономику, но и военную отрасль, создавая предпосылки для существенного преимущества на поле боя. И Китай, и Россия успешно развивают новые военные технологии, такие как автономные воздушные, наземные и подводные аппараты; используют ИИ для совершенствования военной техники и систем управления войсками.



Гонка вооружений в сфере ИИ закономерно вызывает обеспокоенность у международного сообщества, особенно у стран, которые не производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В то же время дискуссия о запрете или ограничении смертоносных автономных систем (САС) в ООН пока не принесла существенных результатов. Ряд государств, включая Россию, выступают против запрета САС. Китай формально высказывается за ограничения, но не включает в их число собственные БПЛА. Несмотря на видимые различия, суть политики и России, и Китая состоит в защите интересов своих военно-промышленных комплексов.



Подобный подход в целом соответствует мировым тенденциям, поэтому на сегодня реальное ограничение военного использования автономных систем и ИИ вряд ли возможно. Более вероятна выработка некоторых правил игры и этических норм использования ИИ. Именно в этих процессах сегодня активно участвуют Москва, Пекин и другие значимые игроки в сфере ИИ и новых вооружений.



СОДЕРЖАНИЕ



Китайский опыт развития отрасли искусственного интеллекта: стратегический подход

ЛЕОНИД КОВАЧИЧ

https://carnegie.ru/2020/07/07/ru-pub-82172



Развитие технологий искусственного интеллекта в России: цели и реальность

НИКОЛАЙ МАРКОТКИН, ЕЛЕНА ЧЕРНЕНКО

https://carnegie.ru/2020/07/07/ru-pub-82173