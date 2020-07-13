На Южном Кавказе запахло большой войной, - Ю.Рокс

01:47 14.07.2020

Армения и Азербайджан опять обмениваются дипломатическими и огневыми ударами

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.07.2020



Интенсивность боестолкновений на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области с применением артиллерии и ударных дронов в первой половине 13 июля снизилась. МИД РФ выразил озабоченность происходящим, Турция призвала к миру Армению, министр обороны Армении Давид Тоноян уведомил личного представителя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджея Каспшика о том, что если Баку продолжит провокации, то армянская армия "улучшит свои позиции".



Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, комментируя произошедшее, заявил, что подобные столкновения могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа. "Вчера были человеческие жертвы.



Три человека погибли, пять человек ранены. Часто обстреливают мирные села, среди мирного населения есть потери. Какая страна может с этим смириться?" – сказал он, подчеркнув, что терпение 10-миллионного Азербайджана – "государства с современной инфраструктурой, с современной армией", не может быть бесконечным, "когда около 30 лет оккупирована территория страны и идут бесконечные, бесполезные, я бы сказал, переговоры, которые ни на йоту не продвигают миротворческий процесс". "Считаем, что нужно провести субстантивные переговоры, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", – подчеркнул посол.



По его словам, президент Ильхам Алиев не хочет, чтобы проливалась кровь, чтобы были жертвы, чтобы умирали молодые люди. "Поэтому мы стремимся решить ситуацию мирным путем. Но нам не оставляют шансов и толкают на военный путь. Военный путь – это крайняя мера, но эта крайняя мера постепенно приближается", – сказал Полад Бюльбюль.



Озабоченность посла закономерна. Тем более что в Азербайджане, похоже, зреет социальный заказ на силовой сценарий возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку. Вчера в азербайджанской столице состоялся митинг, на котором звучали подобные требования.



"Действительно, ночью была акция. Собралось около 100 человек, в основном беженцы. Требовали выдать им оружие и направить в зону обострения. Полиция быстро пресекла митинг под предлогом нарушения карантина", – сообщил "НГ" политический обозреватель регионального издания JAM-news Шахин Рзаев. "Ситуация приобрела какой-то абсурдный характер – Турция называет Армению "самым серьезным препятствием на пути к миру и стабильности в регионе" и призывает ее встать на путь закона и рационального мышления! Понятно, что это с подачи союзного ей Азербайджана. Но если Баку заявляет о четверых погибших (а некоторые азербайджанские источники сообщают о 17 погибших), о потерянном беспилотнике и о том, что покой и мир нарушили армяне, то возникает вопрос, что делала сожженная азербайджанская техника на подступах к территории Армении?" – заявил "НГ" ереванский аналитик Ашот Газазян. Он обращает внимание на то, что столкновение произошло вдали от карабахской зоны конфликта и является столкновением между непосредственно Арменией и Азербайджаном, то есть между членом ОДКБ и страной, не входящей в альянс. "ОДКБ опять молчит. Я уже не говорю о военной помощи Армении согласно уставу организации, точнее, статье о коллективной безопасности, но хотя бы политическую оценку можно дать", – считает Газазян.



Отозвался на происходящее, естественно, и сам премьер Армении Никол Пашинян, обвинивший в эскалации напряженности Баку. "С возобновлением (боевых действий. – "НГ") военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность за непредсказуемые последствия региональной нестабильности. Большую обеспокоенность вызывает подход Турции к провоцированию региональной нестабильности, который лучше всего отражен в официальном заявлении МИДа этой страны. В нем выражена безоговорочная поддержка действиям Азербайджана с их очевидной и уже традиционной антиармянской логикой", – заявил Пашинян.



А накануне Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал национальные цели армянского народа. В частности, она идет под вторым пунктом в числе важнейших задач армянского народа: международное признание права на самоопределение Арцаха без каких-либо ограничений.



"Независимость Армении и Арцаха, армянского народа – это наивысшая ценность. Силы, продемонстрировавшие готовность вовлечь посторонние силы в решение внутриармянских вопросов в качестве представителей интересов зарубежных интересов, должны удостоиться жесткого противодействия армянского народа и его легитимного представителя – правительства Армении. Армения и Арцах должны воздерживаться от коррупции: все проявления коррупции, в том числе и спонсорство, искусственные монополии, создание искусственных препятствий для конкурентов должны быть искоренены, ущерб, нанесенный государству и народу в результате коррупционной деятельности, должен быть устранен", – пишет Никол Пашинян.



Ко времени подписания номера в печать ситуация в армяно-азербайджанском приграничье опять обострилась. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook, что "…азербайджанские вооруженные силы выпустили семь 82-мм снарядов по поселению Чинари. Пострадавших нет, повреждена крыша одного из жилых домов". Через несколько минут пост был обновлен: "Только что азербайджанские вооруженные силы выпустили три снаряда из 120-мм миномета в направлении населенного пункта Чинари. Один из снарядов попал в дом, два – во двор. Пострадавших нет".