США катятся в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы

01:51 14.07.2020 Иван Данилов



Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении от тюремного заключения политтехнолога Роджера Стоуна



Это можно считать поворотной точкой в истории США - в том смысле, что американская политическая жизнь окончательно переходит из режима более-менее сдержанной хотя бы формальными рамками приличий "англосаксонской модели" в режим политической борьбы в стиле банановой республики Южной Америки или какого-нибудь ближневосточного государства, которое никак не может выбраться из вялотекущей гражданской войны, пишет РИА Новости.



Стоун - старый сподвижник американского президента. В рамках расследования "работы Трампа на Россию" он был осужден на 40 месяцев тюремного заключения за "ложные показания перед конгрессом", а также за попытку влиять на свидетелей обвинения и за "обструкцию юстиции" - то есть за сопротивление "охоте на ведьм", которую развернули американские прокуроры в поисках российской агентуры в Белом доме.



Репутацию "мученика за Трампа" Стоун заслужил из-за того, что он принципиально отказывался оговорить президента, несмотря на колоссальное давление, которое оказывалось на него и его семью.



Почему решение Трампа можно считать этапным.



По большому счету колоссальным преимуществом западной (американской) системы управления государством до недавнего времени являлось соблюдение всеми участниками внутриэлитных конфликтов нескольких ключевых правил.



Во-первых, нельзя было применять технологии цветных революций для внутриполитических разборок. Во-вторых, нельзя было использовать государственные структуры, которые должны защищать национальную безопасность, для решения внутриэлитных конфликтов. В-третьих, судебные решения нужно было уважать во имя сохранения стабильности системы в целом и доверия к ней избирателей.



Это не означает, что внутриполитическая борьба велась в белых перчатках и по принципам рыцарства, но некоторый уровень взаимного уважения, а также отказ от преследования родственников и попыток физической ликвидиации (или посадки) политических оппонентов обеспечивали защиту от настоящих гражданских войн и гарантировали, что победителю очередных выборов доставалось руководство настоящей сверхдержавой, а не выжженное и окровавленное пепелище.



В 2016-м было снято табу на преследование политических оппонентов: слоганом кампании Трампа стал призыв "Посади ее!" (в смысле Хиллари Клинтон), а демократы, в свою очередь, открыто мечтают о том, чтобы и Трамп, и вся его семья отправились за решетку по (очевидно фейковому) обвинению в предательстве родины и работе на Путина.



Одновременно с выборами 2016-м было также полностью снято (редко нарушавшееся до этого) табу на прямое и масштабное использование спецслужб для внутриполитической борьбы: верхушка ФБР и ЦРУ открыто работали над тем, чтобы создать "страховку" на случай победы Трампа, и эта "страховка" была реализована в "рашагейте", а также последующей попытке импичмента за "украинагейт" - двух абсолютно безумных процедурах, от которых часть американского общества испытала шок: общество привыкло самым наивным образом безоговорочно верить своим силовикам и отбрасывать любые подозрения в их политической ангажированности как безосновательные теории заговора.



Первые признаки использования цветных технологий и "обкатка" массовых беспорядков с целью захвата власти тоже были зафиксированы еще несколько лет назад, но только в 2020-м табу на использование "улицы" было окончательно ликвидировано: массовые беспорядки, которые прошли едва ли не во всех крупных американских городах, имели явную антипрезидентскую повестку, причем они сопровождались убийствами и вандализмом, который явно поддерживался политиками-демократами.



Парадоксальным образом сам Трамп, у которого имеется репутация эдакого "анфан террибля" американской политики, до последнего старался сохранить внешние приличия и, несмотря на огненные тирады в личном твиттере, направленные против спецслужб, демократов, судей и СМИ, не переходил несколько "красных черт".



Он практически не задействовал своих собственных лояльных силовиков для подавления уличных протестов, прокуратуру для политических преследований и даже отказывался использовать свои возможности в плане помилования для того, чтобы спасти от тюрьмы своих собственных осужденных сторонников, которые оказались в тюрьме в общем-то из-за того, что они отказались предать самого Трампа, и тут достаточно вспомнить генерала Флинна (советника по национальной безопасности и ключевого эксперта избирательного штаба Трампа) и политтехнолога Роджера Стоуна.



Это нежелание Трампа "играть по правилам Южной Америки", вызванное то ли страхом, то ли слабостью, то ли желанием сохранить остатки существовавшей до Трампа политической системы, вызывало колоссальную фрустрацию и даже ненависть у многих, в том числе высокопоставленных или знаковых сторонников президента, которые чувствовали себя уязвимыми и преданными. И вот президент, хоть и с большим опозданием, но пошел им навстречу.



"Голос Америки" сообщает: "Президент США Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну - за несколько дней до того, как его давний друг и советник должен был явиться в тюрьму отбывать назначенное наказание. В заявлении Белого дома говорится: "Роджер Стоун сильно пострадал... К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен!"



Давний враг Трампа, республиканский сенатор Митт Ромни объяснил, как этот жест воспринимается с точки зрения "старых правил" американской политики:



"Беспрецедентная историческая коррупция: американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за ложные показания в защиту самого президента".



Сенатор Ромни прав по форме, но не прав по сути - если бы не было фейкового от начала до конца расследования "вмешательства России в американские выборы", в рамках которого под каток политических репрессий попали представители избирательного штаба Трампа, то и президенту не надо было бы принимать никаких скандальных решений. А теперь все элементы окончательного превращения США в банановую республику собраны: спецслужбы выполняют политические заказы, а суды принимают политические решения.



Каждый чиновник, начиная от рядового мэра-демократа, запрещающего церковные службы из-за COVID-19, но при этом разрешающего массовый вандализм во имя борьбы против расизма, и заканчивая президентом США, живет по принципу "друзьям - все, врагам - закон".



Демонизация и расчеловечивание политических оппонентов и их рядовых сторонников приобретают такой размах, что начинают напоминать Украину образца 2013-м. Столкновения на улицах уже были, как и массовые беспорядки и сожженные кварталы некоторых городов. Чего в этой совсем не благостной картине не хватает для того, чтобы страну просто разнесло в клочья?



Конечно же, президентских выборов, которые воспринимаются обеими сторонами конфликта как финальная битва добра и зла, ставкой в которой для всех участников, причем не только для условного Трампа и Байдена, являются их жизнь и свобода.



Перечисление уже нарушенных политических табу - это сильный аргумент в пользу сценария, в котором проигравший на выборах сделает то, что казалось невозможным в прошлом: просто не признает их результат, а борьба за власть будет вестись на улицах с оружием в руках. Это может сделать как Трамп, так и Байден.



Именно этот сценарий пытались предотвратить те мудрые американские элитарии, которые много лет назад прочертили "красные линии" в правилах американской внутриполитической борьбы. Но на закате империи правила приличия и здравого смысла принято нарушать, а последствия этих нарушений никогда не заставляют ждать себя слишком долго. Источник - Sputnik

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