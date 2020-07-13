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Выявлен "убивающий" коронавирус продукт - капуста
02:41 14.07.2020

Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили "убивающий" коронавирус продукт. Об этом сообщает The Sun.

По данным авторов исследования, этим продуктом является капуста.

Ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса.

Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.

Отмечается, что в капусте содержатся вещества, которые препятствуют тяжелому течению коронавируса.

Так, в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов.

Ранее испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса.

По словам Кановаса, помочь укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи.

Чинер пояснил, при ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает.

А, в частности, яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки.

Источник - Lenta.ru
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