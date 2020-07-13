Европа движется к уничтожению своего наследия. Антиутопия становится жизнью, - С.Князев

07:24 14.07.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 13.07.2020 |



Голландские власти приступили к отмене мужского и женского пола на законодательном уровне. Правительство Нидерландов, опережая остальную Европу, отменяет указание на половую принадлежность в выдаваемых государством паспортах и других удостоверениях личности.



Соответствующие изменения в голландском законодательстве вступят в силу в 2024-2025 годах. А до тех пор, пока не будут изготовлены удостоверения нового образца, голландцам предложено ставить в существующих документах вместо обозначения пола букву Х.



Об упразднении мужского и женского пола вердиктом властей общественности стало известно из письма, направленного в парламент Нидерландов министром образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен. По словам министра, голландское правительство намерено "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". По мнению чиновницы, граждане Нидерландов должны "создавать собственную [? – С.К.] идентичность", чтобы жить "в полной свободе и безопасности".



Власти Нидерландов сожалеют, что не могут убрать отметку о половой принадлежности из заграничных паспортов, так как у подданных самого передового в мире королевства в таком случае могут возникнуть проблемы при пересечении границ других государств. Однако на этот случай голландские чиновники разрабатывают проект введения в заграничных паспортах маркировку для "третьего пола".



Фото: Живой Журнал



В либеральном сообществе приветствовали идею правительства Нидерландов. Так, на сайте Human Rights Watch появился материал, в котором утверждается, что указание в документах пола и расы "не вносит дополнительной ясности". Информацию о поле в удостоверении назвали "ненужной" и "потенциально вредной".



Нидерланды давно опережают все остальные страны в деле легализации и пропаганды извращений. Именно в Нидерландах впервые в мире в 2001 году были узаконены однополые "браки", то есть бесплодное сожительство особей одной и той же половой принадлежности.



Летом 2017 года железнодорожная служба Нидерландов запретила традиционное обращение "дамы и господа", заменив его на "гендерно нейтральное" "дорогие путешественники".



Графа "пол" была ликвидирована в анкетах на правительственных интернет-ресурсах, в частности на государственном портале вакансий.



В 2018 году голландский суд разрешил ставить "нейтральную" отметку Х в графе "пол" в удостоверении личности. И вот теперь в Нидерландах запущена процедура отмены "пола" как юридического понятия.



Образование в британской школе.



Образование в британской школе. Фото: thetimes.co.uk



В большинстве стран Запада пропаганда половых извращений стала сегодня обязательной частью общественной жизни. Примерно в трех десятках государств официально легализованы однополые "браки". Национальное собрание Франции в прошлом году постановило законодательно заменить слова "мать" и "отец" на "родитель 1" и "родитель 2". В Британии в рамках новой программы учащихся младших классов обяжут посещать уроки, на которых им будут рассказывать о педерастах и трансвеститах. В Швеции работают детские сады, в которых детям не дают возможности идентифицировать себя как мальчиков или девочек – малышам даже не разрешают применять местоимения "он" и "она". Недавно детский телеканал Nickelodeon официально объявил гомосексуалистом главного героя популярного на Западе мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны".



И дальше всего воинствующая пропаганда извращений продвинулась в Нидерландах, где этот процесс организован наиболее основательно. Теперь ЛГБТ-активисты заявляют, что будут бороться за "отмену пола" во всем мире.



Каждый раз, когда любители перверсий получают новое эксклюзивное право, находятся "толерантные" граждане, утверждающие, что в этом и заключается свобода. Меньшинство извращенцев уже имеет на Западе не только развязанные руки, но и отстаивает "право" навязывать свой образ жизни большинству. Сегодня в Голландии мужчины и женщины теряют возможность называть себя таковыми, потому что это раздражает кучку педерастов, лесбиянок и бесполых существ. А завтра предавшиеся извращениям существа заявят, что традиционная семья "оскорбляет их чувства". Уничтожение института брака как союза мужчины и женщины, не допускающего никаких видов "браков" между лицами одного пола, станет самым радикальным путем к сокращению населения планеты.



"Гендерно нейтральный" детский сад в Швеции.



"Гендерно нейтральный" детский сад в Швеции. Фото: postimees.ee



Священное Писание учит: "В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их" (Мк. 10: 6). В Ветхом Завете сказано: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость" (Левит 18:22). "Европейская цивилизация" наших дней объявила эту мерзость нормой. Речь идет о программе уничтожения Homo Sapiens как высшего из видов живых существ. Уродливые биороботы, которые усвоят, что реальность – это лишь то, что вложено в их "программы", превратятся в идеальные объекты манипулирования. Творцы антиутопий, создававшихся на Западе, это предрекали.