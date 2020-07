Раскол американских верхов не мешает им считать Китай главным врагом США, - В.Прохватилов

07:25 14.07.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.07.2020



Противостояние Америки и Китая – важнейшая константа современного миропорядка



8 июля газета The Wall Streat Journal сообщила, что ФБР уже полгода проводит доследственную проверку в отношении Стивена Бэннона, бывшего помощника Дональда Трампа. Федеральное бюро расследований заинтересовалось сотрудничеством Бэннона со сбежавшим в США из КНР медиамагнатом Го Вэньгуем, который также был связан с Трампом; репортеры даже сфотографировали Го Вэньгуя во время его прогулки по принадлежащему Трампу закрытому клубу "Мар-а-Ларго" во Флориде.



В КНР Го Вэньгуя, состояние которого в 2015 году достигло $1,1 млрд, подозревают в даче взяток, отмывании денег, похищении людей и изнасиловании. Сам он обвинения в свой адрес отвергает, а уголовное преследование объясняет тем, что он разоблачал коррупционные связи между китайскими политиками и бизнесменами.



В июле прошлого года Вашингтонская исследовательская фирма Strategic Vision US LLC обвинила Го Вэньгуя в том, что он давно сотрудничает с китайской разведкой и именно поэтому смог легко покинуть Китай. Го подал иск в суд, который его оправдал, но спустя несколько месяцев американские следователи захотели узнать подробности о средствах, которые китайский миллиардер вкладывал в американские СМИ.



Публикация в WSJ появилась на следующий день после выступления директора ФБР Кристофера Рэя в Институте Хадсона в Вашингтоне, когда он в почти часовой речи живописал активность спецслужб КНР в США и их попытки влиять на китайскую диаспору. "Самая большая долгосрочная угроза информационной и интеллектуальной собственности нашей страны и нашей экономической жизнеспособности – это угроза экономического шпионажа со стороны спецслужб Китая, – заявил директор ФБР. – Сейчас мы достигли точки, когда контрразведка ФБР каждые 10 часов открывает новое китайское дело. Из почти пяти тысяч контрразведывательных расследований, которые в настоящее время ведутся по всей стране, почти половина связана с Китаем".



В выступлении директора ФБР Китай предстал главной угрозой национальной безопасности Америки.



Как отмечает директор ИМЭМО РАН А. Дынкин, противостояние США и Китая стало важнейшей константой современного миропорядка. Это противостояние сформировало новую биполярность, которая существенно отличается от биполярного мира ХХ века. Главное отличие состоит в том, что и США, и КНР переживают кризис.



Китай ослаблен экономическими последствиями коронавирусной эпидемии. Промышленное производство в КНР в январе – феврале 2020 года сократилось на 13,5 процента. Оборот розничной торговли упал на 20,5 процента, а инвестиции в основной капитал – на 24,5 процента. Дополнительные трудности для китайской экономики создают США, наращивающие санкции против КНР.



На поверхности общественного кризиса в США – не объяснимый до конца взлет движения Black Lives Matter и вызывающее оторопь коленопреклонение белой Америки перед черным меньшинством.



Что касается экономических последствий эпидемии, то количество заявлений по безработице достигло рекордно высокого уровня. Безработица в США составляет сейчас более 25% (из 160 миллионов трудоспособного населения почти 40 миллионов безработных). Страна готовится к невиданной волне банкротств, причем не только в малом и среднем, но и в крупном бизнесе. Произошел резкий обвал американского фондового рынка. За один месяц индекс S&P 500 потерял 35%.



Системный кризис, переживаемый Америкой, считает генеральный директор Российского совета по международным отношениям (РСМД) Андрей Кортунов, делает то, что через американское общество проходят линии глубоких расколов. Помимо расового раскола, это раскол поколений (бумеры и поколение X vs миллениалы и поколение Z); раскол между населением крупных агломераций и жителями малых городов и сельской местности; географический раскол (атлантическое и тихоокеанское побережья vs глубинная континентальная Америка); раскол по секторам экономики (цифровой и финансовый сектор vs реальное производство).



Традиционный конфликт между демократами и республиканцами на фоне этого кризиса обострился. При этом и сторонники Трампа, и его противники одинаково враждебны по отношению к Китаю. Те и другие скупили в "колеблющихся штатах" США рекламные площадки для обличения "бездарной" политики в отношении Китая соответственно администраций Барака Обамы и Дональда Трампа. При всей остроте противоречий в американских верхах там нет разногласий по поводу признания Китая главным врагом Америки. И это гораздо важнее, чем победа или поражение Дональда Трампа на ноябрьских выборах.