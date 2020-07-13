США ждут большие проблемы при любом исходе выборов. Что день грядущий готовит Америке, - М.Таратута

08:05 14.07.2020 Вот уже полтора месяца в Америке не прекращаются массовые беспорядки, протестные марши и митинги, последовавшие за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук белых полицейских. Но вот главный вопрос: чем могут закончиться все эти ежедневные демонстрации, марши, погромы, грабежи, насилие, снесенные памятники, стояние на коленях?



США ждут большие проблемы при любом исходе выборовАлексей Меринов. Свежие картинки в нашем инстаграм

Вопрос, конечно, интересный, но с уверенностью ответить на него сейчас не может никто. Ситуация многовариантна - можно только строить предположения. Принципиальных путей развития событий только два: победа на выборах - за демократами или республиканцами. Но внутри этих вариантов могут быть разные ситуации.



Предположим, выигрывает Трамп. Произойдет новая мощная вспышка протестных акций, возможно, насильственного характера. Но вскоре уляжется - либо сама по себе, за отсутствием перспективных целей, либо Трамп, которого после выборов уже не будет особо заботить острая реакция демократов и сочувствующих движению "Жизни черных имеют значение", призовет на подавление беспорядков армию.



Если расклад сил в Конгрессе остается таким же, как и сейчас (Палата представителей - за демократами, Сенат - за республиканцами), а это наиболее вероятный исход, то Америка на четыре года погрузится в политическую стагнацию. Политики из обеих партий по-прежнему ни о чем не смогут договариваться, законотворческий процесс продолжит пребывать в коме. Бюрократы в администрации и других ведомствах будут все так же саботировать работу Трампа, Демпартия предпримет новые безуспешные попытки объявить президенту импичмент или что-то в отношении него расследовать, пресса будет по-прежнему поддерживать демократов и воевать с Трампом.



Можно ожидать сокращение расходов на полицию в штатах и городах с демократическим руководством и, соответственно, рост преступности. Экономика, однако, скорее всего, восстановится и, возможно, даже достигнет новых высот. Экономическое положение черного меньшинства может несколько улучшиться, как это и было в годы правления Трампа до пандемии. Отношения с Россией не претерпят изменений. Вариант для Америки, с моей точки зрения, "на троечку".



Если демократы получат обе палаты Конгресса, что не исключено, импичмент и отстранение от власти Трампу гарантированы. Вице-президент Пенс, который станет исполнять обязанности президента, будучи связанным Конгрессом по рукам и ногам, а также в силу своего не очень боевого характера, попробует как-то договариваться с демократами ценой принципиальных уступок, скажем, в вопросе иммиграции или налоговой политики. При таком раскладе от экономики едва ли следует ожидать особых чудес. Черное меньшинство ничего не выиграет (новые рабочие места, рост доходов), но, возможно, получит новые программы пособий. Такой ход событий я бы оценил в два балла.



Но если обе палаты Конгресса попадут в руки республиканцев, можно ожидать новый экономический бум, от которого наряду с остальными выиграют и афроамериканцы, а также проведение новых реформ. Среди них - ограничение притока иммигрантов, главным образом из Латинской Америки, и, конечно, реализация мечты Трампа - сооружение стены с Мексикой. Также возможна реформа здравоохранения - пока трудно сказать, будет ли она лучше или хуже системы "Обамакеар". Очень вероятны масштабные проекты восстановления инфраструктуры страны. Возможен и выгодный для США торговый договор с Китаем.



Однако при любом раскладе либеральная публика будет пребывать в унынии и считать дни до окончания президентства Трампа, ибо уровень антипатии к личности президента и стилю его руководства у этой группы беспрецедентен. Саботаж со стороны бюрократии и нападки прессы будут продолжаться, а возможно, даже усилятся.



Проблема в том, что Трамп представляет экзистенциональную угрозу для Демпартии и ее спонсоров. Трамп не просто конкурирует с демократами за распределение власти и денежных потоков. То и дело посылая сигналы о том, что пора прекратить систему привилегий для афроамериканцев, на создании которой десятилетиями строились отношения Демпартии с негритянским меньшинством, составляющим четверть ее электората, Трамп замахнулся на электоральный потенциал партии. В этом же русле - задуманные Трампом иммиграционные реформы, главным образом нацеленные на сокращение притока мигрантов из Латинской Америки, большая часть которых при получении гражданства голосует за демократов.



Трамп дал также ясно понять, что он намерен максимально свернуть процессы глобализации, и уже успел предпринять серьезные шаги в этом направлении. Но именно глобализация в последние десятилетия приносила колоссальные доходы финансовому капиталу, транснациональным корпорациям и высокотехнологическим компаниям, которые являются главными спонсорами Демпартии.



В свете таких непримиримых противоречий некоторые политологи не исключают, что Трампа может постигнуть судьба братьев Кеннеди. В этом случае оптимистичный вариант развития событий обернется трагедией. На пост заступит Пенс со всеми вытекающими последствиями.



Но это - наихудший и маловероятный поворот событий. Все четыре года до следующих выборов демократы будут отравлять жизнь Трампу и готовиться к решительному бою с республиканцами, чтобы повернуть вспять все преобразования нынешнего главы Белого дома. Отношения с Россией ни при каком раскладе особых изменений не претерпят.



Предположим, победят демократы. Я специально не называю фамилию победителя, так как совсем не исключено, что перед официальным выдвижением кандидата партийное руководство решит заменить дряхлого Байдена, который может победить только в силу массовой антипатии избирателей к Трампу, на более вменяемую фигуру. Если голоса избирателей распределятся в пользу демократов с минимальным отрывом от республиканцев, едва ли Трамп признает поражение - он обвинит противников в том, что они украли у него победу. Не исключено, что он призовет своих сторонников, кстати, хорошо вооруженных, к протестным действиям, что может вылиться в серьезные столкновения с активистами "Жизни черных имеют значение", "Антифа" и других анархистских и левацких групп.



Но если в Белый дом приходит Байден, и при этом обе палаты Конгресса также попадают в руки демократов, можно ожидать больших перемен. Неспособный руководить страной Байден будет играть чисто номинальную роль, реальное управление перейдет к другим. Кто это будет, сказать трудно; скорее всего, прогрессисты - левацкое крыло Демпартии, чья роль в последние годы была весьма заметна. Уличные волнения последнего времени прибавили прогрессистам особый вес, достаточный, чтобы диктовать свои взгляды руководству партии, как и ее лидерам в Конгрессе, или даже занять их места.



И вот здесь начнутся решительные реформы - прежде всего налоговые. Налоги вырастут для всех, но для состоятельных американцев и бизнеса они могут стать запретительными. Прогрессистам понадобятся гигантские средства на их мегареформы по защите климата, в здравоохранении, образовании, на репарации потомкам рабов - в русле их доктрины социальной справедливости, уменьшения разрыва между богатыми и бедными. Скорее всего, ни одна из этих попыток не даст результата, так как немало состоятельных людей и многие бизнесы покинут страну в поисках более щадящих налоговых юрисдикций. А восстановить пораженную пандемией экономику при таком подходе едва ли удастся.



В стране продолжит буйствовать социальная цензура, когда за "неполиткорректное" заявление начинается травля в соцсетях, остракизм среди соседского окружения, а работодатели, опасаясь проблем, предпочитают уволить нарушителя "этикета единомыслия". Скорее всего, в Америке продолжится и смена культурной парадигмы - снос памятников, отказ от героизации американской истории, ее осуждение, подмена традиционных американских идеалов на идеи социалистического толка.



Результатом может стать вооруженное сопротивление тех, кто не хочет терять ту Америку, какой она была прежде. Самого же Трампа, к которому либералы всех мастей испытывают жгучую неприязнь, если он не успеет вовремя выехать из страны, могут ждать судебное разбирательство и тюрьма.



Если же на месте Байдена окажется более способный к руководству человек, а хотя бы Сенат останется в руках республиканцев, прогрессисты уже не будут чувствовать себя столь вольготно, и Америка не грохнется на всю глубину уготованной леваками пропасти. Однако заметного сдвига влево избежать не удастся, а следовательно, выздоровление экономики если и начнется, то станет проходить очень медленно. Этому будут препятствовать повышение налогов и избыточное государственное регулирование, как это обычно бывает при демократах. При любом раскладе Трампу не избежать проблем с юстицией, а отношения с Россией, скорее всего, еще более обострятся.



Пишу обо всем этом с большой горечью, искренне желая ошибиться в своих мрачных прогнозах. Мне тяжело видеть, как сегодня разрушают страну, в которой прошла большая часть моей жизни и в которой помимо проблем я увидел много всего, что заслуживает уважения.



Михаил Таратута, журналист-международник, американист



Опубликован в газете "Московский комсомолец" №28310 от 14 июля 2020 Источник - mk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594703100

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июля 2020 года №370

- Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

- Минута молчания в память о жертвах коронавируса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2020 года №430

- Стражники госбезопасности

- В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020г. составил 99%

- Демпартия "Ак жол" в день траура по погибшим от пандемии, призвала к переменам в исполнительной власти

- Кадровые перестановки

