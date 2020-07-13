"Россия использует смерть Кенесары-хана, чтобы рассорить казахов и кыргызов" , - "кыр-историк" Осоров

09:49 14.07.2020

"Россия использует смерть Кенесары-хана, чтобы рассорить казахов и кыргызов" - Аbai.kz



Кыргызский историк Замирбек Осоров на своей странице в Facebook предложил построить памятник великому казахскому хану Кенесары и назвать в его честь одну из улиц столицы Кыргызстана, пишет портал Аbai.kz.



Замирбек Осоров отметил необходимость признать, что Кенесары пришел к кыргызам с предложением объединиться против Российской империи, добавив, что это послужит укреплением дипломатических отношений двух стран.



"К сожалению, в большинстве постсоветских стран по-прежнему преобладает российский подход к историческим событиям. В том числе и в отношении Кенесары-хана. Власти России эффективно используют его смерть для формирования враждебного отношения между двумя странами, как раньше, так и сейчас..." ― заключил историк.