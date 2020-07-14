Анаша как "точка роста экономики". В Узбе решили совместно с французами выращивать коноплю в промышленных масштабах.

11:14 14.07.2020

В Узбекистане начнут выращивать техническую коноплю

В Узбекистане начнут выращивать техническую коноплю - Today.kg

Узбекско-французская компания ABM ORGANICS LLC планирует запустить проект по выращиванию технической конопли в Хорезмской области Узбекистана, сообщило информационное агентство "Дуне".



Ранее, 12 июля, в Париже состоялась церемония подписания учредительных документов этой организации, основными акционерами которой стали узбекская компания "Marafon Finlex" и французская "Opal & Co".



По данным издания, это предприятие будет искать новые точки роста в экономике.



Согласно сообщению информагентства, индустрия технической конопли в будущем станет приоритетным направлением "зеленой экономики" не только во Франции. Это растение в сравнении с хлопком потребляет в пять раз меньше воды и является практически безотходным сырьем.



Некоторые сорта каннабиса используют в фармацевтической, легкой, бумажной промышленности и других отраслях.