Анаша как "точка роста экономики". В Узбе решили совместно с французами выращивать коноплю в промышленных масштабах.

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11:14 14.07.2020
В Узбекистане начнут выращивать техническую коноплю
В Узбекистане начнут выращивать техническую коноплю - Today.kg
Узбекско-французская компания ABM ORGANICS LLC планирует запустить проект по выращиванию технической конопли в Хорезмской области Узбекистана, сообщило информационное агентство "Дуне".
Ранее, 12 июля, в Париже состоялась церемония подписания учредительных документов этой организации, основными акционерами которой стали узбекская компания "Marafon Finlex" и французская "Opal & Co".
По данным издания, это предприятие будет искать новые точки роста в экономике.
Согласно сообщению информагентства, индустрия технической конопли в будущем станет приоритетным направлением "зеленой экономики" не только во Франции. Это растение в сравнении с хлопком потребляет в пять раз меньше воды и является практически безотходным сырьем.
Некоторые сорта каннабиса используют в фармацевтической, легкой, бумажной промышленности и других отраслях.