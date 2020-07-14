Вирус убил генерал-майора в отставке, экс-замминистра обороны Казахстана Амирбека Тогусова

11:30 14.07.2020

Ему был 71 год.



Скончался генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе, член РОО "Совет генералов" Амирбек Тогусов, сообщает zakon.kz.



Амирбек Тогусов родился 30 мая 1949 г. в Алтайском крае.



Военную карьеру начинал с командира взвода и дошел до заместителя командующего Внутренними войсками РК, до заместителя министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе.



После выхода на заслуженный отдых был директором департамента службы безопасности, а затем управляющим директором ГМК "Казахалтын".



Также он был председателем Алматинского городского филиала РОО "За справедливый Казахстан", заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии, председателем Алматинского городского филиала ОСДП, кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от ОСДП.



По информации людей, знающих Амирбека Тогусова, он болел коронавирусной инфекцией.