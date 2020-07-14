Казахстан подал в суд на Нью-Йоркского буржуина Чэпмена. Мошенник, однако

11:41 14.07.2020

Казахстан обратился с иском в суд против нью-йоркского финансиста за предполагаемую роль в мошенническом сговоре

Республика Казахстан инициировала правовое преследование нью-йоркского финансиста Даниела Чэпмена и связанных с ним инвестиционных компаний, обвинив их в сговоре по реализации широкомасштабного мошенничества. Жалоба Казахстана подана в Верховный суд штата Нью-Йорк и находится сейчас на рассмотрении



МЮ РК, 13 июля



Республика Казахстан инициировала правовое преследование нью-йоркского финансиста Даниела Чэпмена и связанных с ним инвестиционных компаний, обвинив их в сговоре по реализации широкомасштабного мошенничества. Жалоба Казахстана подана в Верховный суд штата Нью-Йорк и находится сейчас на рассмотрении.

Даниел Чэпмен и его инвестиционные компании были главными инвесторами компаний молдавских олигархов Анатола Стати и его сына Габриэля Стати ("Стати") в Казахстане.

Согласно жалобе, Стати похитили средства своих международных инвесторов, путем завышения расходов в своих казахстанских компаниях и, таким образом, систематически выводя активы. Чтобы реализовать мошенничество, Стати сфальсифицировали финансовую отчетность, солгали привлеченным аудиторам из KPMG, чтобы заполучить аудиторские отчеты, подтверждающие, что их финансовая отчетность была достоверной.

Также среди инвесторов, которые вложили инвестиции в компании Стати, были такие организации как Deutsche Bank, Goldman Sachs и Standard Chartered Bank. При этом доверительным управляющим по инвестициям выступал Wells Fargo Bank.

Казахстан заявляет, что еще ориентировочно в 2012 году Даниелу Чэпмену стало известно о мошенничествах Стати, но вместо того, чтобы принять соответствующие меры правовой защиты и преследования Стати, он незаконно вступил в сговор с молдавскими бизнесменами, чтобы попытаться вернуть украденные деньги через арбитражные и другие процессы против Казахстана.

В жалобе сообщается, что Чэпмен и его компании действовали как "потерпевшие, присоединившиеся к реализации финансовой пирамиды, вместо того чтобы разрушить преступную схему, потерпевшие поддержали схему мошенничества с целью получения денег от новых потерпевших [Казахстана] и не попытались законным способом вернуть свои украденные деньги у преступников".

Отзыв в прошлом году KPMG всех своих аудиторских отчетов, основанных на фальсифицированных финансовых отчетах Стати, нанес серьезный удар по позициям Стати. KPMG заявила, что "не следует полагаться" на эти отчеты из-за новых доказательств, показывающих, что Стати неоднократно лгали своим аудиторам из KPMG.

В Нью-Йоркском суде Казахстан заявил требования о возмещении всех убытков и подал ходатайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных.

Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев сообщил, что:

"Удивительно, что потерпевшие оказывают финансовую поддержку преступникам, которые их же обманули. Однако, Даниел Чэпмен и его компании допустили стратегическую ошибку, объединившись со Стати против Казахстана. Чэпмен предпочел поддержать судебные процессы и арбитражное разбирательство Стати против Казахстана, осознавая, что эти процессы были основаны на мошенничестве. Мы готовы представить все доказательства суду Нью-Йорка и присяжным. Мы уверены, что правосудие восторжествует".