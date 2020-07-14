Вирус убил директора бишкекской школы-гимназии №78 Эльнуру Музаеву

12:10 14.07.2020

14 июля не стало директора школы-гимназии №78 Музаевой Эльнуры Турдукуловны, сообщает мэрия города Бишкек.



Ранее, 12 июля, скончался ее муж из-за воспаления легких. После этого Музаева попала в реанимацию с инсультом, также у нее была выявлена пневмония.



Эльнура Музаева родилась 18 сентября 1966 года в Таласской области.

Она проработала в системе образования 30 лет, из них 8 лет она трудилась директором школы №78.



Эльнура Турдукуловна начала трудовую деятельность на кафедре педагогики и психологии Фрунзенского педагогического института русского языка и литературы.



С 1995 года работала в системе школьного образования города Бишкек, прошла путь от учителя русского языка и литературы до начальника управления образования мэрии города Бишкек.



Последние 8 лет была директором ШГ №78 в жилом массиве Кѳлмѳ столицы.