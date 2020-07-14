|12:21 Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80% человечества, - Guardian
12:10 Вирус убил директора бишкекской школы-гимназии №78 Эльнуру Музаеву
11:41 Казахстан подал в суд на Нью-Йоркского буржуина Чэпмена. Мошенник, однако
11:30 Вирус убил генерал-майора в отставке, экс-замминистра обороны Казахстана Амирбека Тогусова
11:14 Анаша как "точка роста экономики". В Узбе решили совместно с французами выращивать коноплю в промышленных масштабах.
10:19 Балалаечной дипломатии России прописали консервативную революцию, - "СП"
10:05 Скончался (от вируса?) замминистра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев
09:49 "Россия использует смерть Кенесары-хана, чтобы рассорить казахов и кыргызов" , - "кыр-историк" Осоров
09:42 Китай, Россия, США: время хищников вернулось, - Себастьен Ле
08:05 США ждут большие проблемы при любом исходе выборов. Что день грядущий готовит Америке, - М.Таратута
07:41 Азербайджан – Армения: кто и зачем играет на обострение, - Ст.Тарасов
07:25 Раскол американских верхов не мешает им считать Китай главным врагом США, - В.Прохватилов
07:24 Европа движется к уничтожению своего наследия. Антиутопия становится жизнью, - С.Князев
02:41 Выявлен "убивающий" коронавирус продукт - капуста
01:51 США катятся в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
01:47 На Южном Кавказе запахло большой войной, - Ю.Рокс
01:40 Симулякры демократии. Отрывок из книги политологов Ивана Крастева и Стивена Холмса
01:23 Президент должен сидеть. Южнокорейская специфика сменяемости власти, - А.Даньков
00:55 Гонка технологий: перспективы искусственного интеллекта в России и Китае
00:44 Новый суточный рекорд КОВИ в Узбекистане - 594
00:36 "Няшка-теннисистка" Саша Колесниченко назначена главой Узбекского Фонда поддержки и развития национальных мас-медиа
|Вирус убил директора бишкекской школы-гимназии №78 Эльнуру Музаеву
12:10 14.07.2020
14 июля не стало директора школы-гимназии №78 Музаевой Эльнуры Турдукуловны, сообщает мэрия города Бишкек.
Ранее, 12 июля, скончался ее муж из-за воспаления легких. После этого Музаева попала в реанимацию с инсультом, также у нее была выявлена пневмония.
Эльнура Музаева родилась 18 сентября 1966 года в Таласской области.
Она проработала в системе образования 30 лет, из них 8 лет она трудилась директором школы №78.
Эльнура Турдукуловна начала трудовую деятельность на кафедре педагогики и психологии Фрунзенского педагогического института русского языка и литературы.
С 1995 года работала в системе школьного образования города Бишкек, прошла путь от учителя русского языка и литературы до начальника управления образования мэрии города Бишкек.
Последние 8 лет была директором ШГ №78 в жилом массиве Кѳлмѳ столицы.