 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.07.2020
12:21  Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80% человечества, - Guardian
12:10  Вирус убил директора бишкекской школы-гимназии №78 Эльнуру Музаеву
11:41  Казахстан подал в суд на Нью-Йоркского буржуина Чэпмена. Мошенник, однако
11:30  Вирус убил генерал-майора в отставке, экс-замминистра обороны Казахстана Амирбека Тогусова
11:14  Анаша как "точка роста экономики". В Узбе решили совместно с французами выращивать коноплю в промышленных масштабах.
10:19  Балалаечной дипломатии России прописали консервативную революцию, - "СП"
10:05  Скончался (от вируса?) замминистра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев

09:49  "Россия использует смерть Кенесары-хана, чтобы рассорить казахов и кыргызов" , - "кыр-историк" Осоров
09:42  Китай, Россия, США: время хищников вернулось, - Себастьен Ле
08:05  США ждут большие проблемы при любом исходе выборов. Что день грядущий готовит Америке, - М.Таратута
07:41  Азербайджан – Армения: кто и зачем играет на обострение, - Ст.Тарасов
07:25  Раскол американских верхов не мешает им считать Китай главным врагом США, - В.Прохватилов
07:24  Европа движется к уничтожению своего наследия. Антиутопия становится жизнью, - С.Князев
02:41  Выявлен "убивающий" коронавирус продукт - капуста
01:51  США катятся в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
01:47  На Южном Кавказе запахло большой войной, - Ю.Рокс
01:40  Симулякры демократии. Отрывок из книги политологов Ивана Крастева и Стивена Холмса
01:23  Президент должен сидеть. Южнокорейская специфика сменяемости власти, - А.Даньков
00:55  Гонка технологий: перспективы искусственного интеллекта в России и Китае
00:44  Новый суточный рекорд КОВИ в Узбекистане - 594
00:36  "Няшка-теннисистка" Саша Колесниченко назначена главой Узбекского Фонда поддержки и развития национальных мас-медиа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80% человечества, - Guardian
12:21 14.07.2020

Вирус связан с затуханием иммунной системы организма

В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.

По одной из версий, пока еще не до конца доказанной, но уже довольно жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.

О такой не слишком веселой перспективе для всех нас сообщил The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

Теперь понятны метания мировых правительств, переход на онлайн-режим как минимум до следующего года, жесткие ограничения во многих странах, ожидания коллапса в экономиках... Ничего еще не закончилось. Вернее, так: все только начинается.

По словам экспертов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов в этом промежутке замечен очень высокий уровень собственной защиты. Однако, затем иммунитет уменьшается. И в результате сохраняется всего лишь у 17 процентов пациентов. Уже через три месяца количество антител в крови у большинства испытуемых падало до такой степени, что у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие хоть какого-то иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном сохраняющемся иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах. То есть, признаться откровенно, создать вакцину возможно, вот только вакцинироваться бессмысленно. И коллективного, перекрестного, стадного иммунитета, при котором должны переболеть 60-70 %, чтобы остановить заразу, не будет тоже.

Какие доказательства у этой теории? Незадолго до этого ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших COVID-19 пациентов уже появились длительные сбои иммунитета. Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты - клетки крови, отвечающие за иммунитет. И выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом COVID-19.

То есть, если ничего не изменится, в течение нескольких ближайших десятилетий от коронавируса должна будет умереть большая часть планеты. Да, как в свое время от чумы. Нет, люди не скончаются в одночасье, но с каждым очередным всплеском эпидемии их сопротивляемость будет все слабеть, иммунная система не сможет восстановиться, а легкие все больше и больше станут замешаться фиброзной тканью.

Даже самые здоровые и крепкие в таком режиме выдержат максимум 4-5 витков заболевания.

"Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного иммунитета", - написано в статье английских ученых.

Так, может быть, правы те эксперты, которые считают, что коронавирус - это своеобразный ВИЧ, передающийся воздушно-капельным путем? Что же делать? Следует ли надеяться на то, что ковид рано или поздно мутирует и приспособится к "хозяину", не будет его убивать?

Но так и сейчас для большинства он не смертелен. Речь идет не о том, что он убьет сразу, просто этот процесс растянется по времени и организм сам не выдержит таких колебаний.

В этом случае, считают многие эксперты, вероятно, может помочь только действенная противовирусная терапия, а не вакцинация.

Хотелось бы верить, что это очередная страшилка про коронавирус, которых за последние полгода появилось великое множество.

Но российские эксперты, к которым я обратилась за комментариями, развели руками: слишком мало времени прошло, чтобы судить с определенностью, что будет, а чего нет.

Вопрос же о повторном заражении пока открыт: есть подозрительные случаи по всему миру, когда люди, переболевшие коронавирусом, заболевали снова, но не ясно, новое ли это заражение или тот же самый вирус, который до конца не ушел и реактивировался.

Жанна ШМИДТ, патолог:

Скорее всего, как я думаю, человечество не будет заражаться снова и снова, просто сам вирус никуда не денется, он останется в организме в затухшем состоянии. Примерно так, как это происходит с вирусом герпеса. А выработанные организмом специфические антитела временно блокируют его циркуляцию в крови. Но сам вирус, соединившись с рецептором, уже внедряется в клетку, нарушает процессы ее функционирования. Это действительно нагрузка на иммунную систему в общем и целом.

Установили, что процесс созревания клеток, нацеленных на борьбу с данным вирусом, действительно совсем недолог. Но есть и обнадеживающее обстоятельство - их последующая активация тоже очень быстрая. Они также были обнаружены и у тех людей, кто познакомился с вирусом, но не заболел.

Однако пока до конца свойства нейтрализующих антител не изучены. Устойчивость их к другим агентам не известна. Исследования во всем мире активно продолжаются.

Екатерина Сажнева

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594718460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июля 2020 года №370
- Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
- Минута молчания в память о жертвах коронавируса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2020 года №430
- Стражники госбезопасности
- В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020г. составил 99%
- Демпартия "Ак жол" в день траура по погибшим от пандемии, призвала к переменам в исполнительной власти
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  