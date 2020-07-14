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Умер популярный узбекский киноактер Абдураим Абдувахобов
15:56 14.07.2020

Скончался легендарный актер, исполнитель главной роли в фильме "Озорник" ("Шумбола") Абдураим Абдувахобов.

В возрасте 57 лет в Ташкенте скончался известный актер кино и театра Абдураим Абдувахобов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.

Заслуженный артист Узбекистана, актер Узбекского национального академического театра снялся в большом количестве кинолент и сыграл множество ролей в театре.

Он известен своими ролями в фильмах "Озорник" ("Шумбола", 1977), "Подарю тебе город" ("Туйлар муборак", 1978), "Дуэль под чинарой" "(Чинор тагидаги дуэль", 1979), "Бабушка-генерал" ("Суюнчи", 1982), "Шайтанат - царство бесов" (1998) и других.

Похороны Абдураима Абдувахобова пройдут во вторник.

Источник - Gazeta.uz
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