Умер популярный узбекский киноактер Абдураим Абдувахобов

15:56 14.07.2020

Скончался легендарный актер, исполнитель главной роли в фильме "Озорник" ("Шумбола") Абдураим Абдувахобов.



В возрасте 57 лет в Ташкенте скончался известный актер кино и театра Абдураим Абдувахобов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.



Заслуженный артист Узбекистана, актер Узбекского национального академического театра снялся в большом количестве кинолент и сыграл множество ролей в театре.



Он известен своими ролями в фильмах "Озорник" ("Шумбола", 1977), "Подарю тебе город" ("Туйлар муборак", 1978), "Дуэль под чинарой" "(Чинор тагидаги дуэль", 1979), "Бабушка-генерал" ("Суюнчи", 1982), "Шайтанат - царство бесов" (1998) и других.



Похороны Абдураима Абдувахобова пройдут во вторник.