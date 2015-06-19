Бишкек. Вирус убил заведующего отделом комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам А.Оморова

16:26 14.07.2020

На 63-м году жизни 14 июля скончался заведующий отделом комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам Оморов Абдыкайым Рысбекович, сообщила пресс-служба ЖК.



У него была пневмония.



Оморов Абдыкайым Рысбекович родился 21 августа 1957 года в селе Жаны-Базар Чаткальского района Жалал-Абадской области.



В 1979 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина.



Трудовая деятельность:



05.1979-04.1985 - Экономист, главный экономист совхоза "Чаткал" Жалал-Абадского района

04.1985-02.1986 - Главный экономист совхоза "Башкы-Терек" Жалал-Абадской области

02.1986-06.1987 - Начальник отдела планирования и межотраслевых связей Чаткальского РАПО

06.1987-11.1991 - Директор, старший экономист, главный экономист совхоза "Башкы-Терек" Жалал-Абадской области

11.1991-07.1995 - Руководитель крестьянского хозяйства "Ынтымак" Чаткальского района Жалал-Абадской области

07.1995-03.1998 - Начальник бюджетного отдела Чаткальского районного отдела финансов

04.1998-11.1999 - Эксперт Комитета ЖК по вопросам бюджета, экономики и финансов Собрания народных представителей

11.1999-07.2000 - Исполняющий обязанности руководителя экспертной группы Комитета ЖК по вопросам бюджета, экономики и финансов Собрания народных представителей

07.2000-05.2005 - Эксперт экспертной группы Комитета ЖК по бюджету и экономической политике Собрания народных представителей

05.2005-02.2008 - Эксперт отдела по обеспечению деятельности Комитета ЖК по бюджету и финансам

02.2008-02.2011 - Заведующий сектором отдела Комитета ЖК по бюджету и финансам

02.2011-03.2012 - Заведующий отделом Комитета ЖК по бюджету и финансам

03.2012-19.06.2015 - Заместитель заведующего отделом Комитета ЖК по бюджету и финансам

C 19.06.2015 - Заведующий отделом комитета ЖК по бюджету и финансам