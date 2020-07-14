Трамп сколачивает коалицию против России и Китая, - "СП"

16:51 14.07.2020 Трамп сколачивает коалицию против России и Китая

Что будет обсуждать три дня в Париже советник президента США по национальной безопасности



Светлана Гомзикова

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Владимир Штоль



Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен 13 июня прибыл в Париж, где обсудит с европейскими партнерами из Франции, Германии, Италии и Великобритании "проблемы национальной безопасности". В центре внимания помощника Трампа и его собеседников - "Китай, 5G, Россия, Афганистан, Ближний Восток и Северная Африка, также реагирование на пандемию и восстановительные меры против нее".



Кроме того, как ранее сообщил глава пресс-службы СНБ при Белом доме Джон Эллиот, одним из вопросов повестки парижской встречи является частичный вывод американских военнослужащих из Германии, о чем некоторое время назад объявил президент США.



Известно, что переговоры продлятся три дня. Что касается деталей миссии О’Брайена в Европе, то эта информация, видимо, появится позже.



Впрочем, о том, что тематика, связанная с Китаем и Россией, будет все-таки превалировать на переговорах, говорит тот факт, что в состав американской делегации включены Меттью Поттингер и Райан Талли. Первый является зампомощника президента по национальной безопасности и считается крупным специалистом по Китаю. Второй до недавнего времени занимал должность заместителя старшего директора СНБ США по оружию массового уничтожения, а на днях был назначен ответственным за Россию в этой структуре.



Так что же так волнует Вашингтон в отношениях с Пекином и Москвой? Причем, настолько, что представитель Трампа решил обсудить это с европейскими союзниками при личной встрече, а не в формате видеоконференции…



- Я думаю, Трамп отправил своего доверенного человека в Европу, потому что четко понимает новую ситуацию, которая складывается сегодня в мире после первого этапа пандемии Covid-19, - считает доктор политических наук, эксперт в области международных отношений Владимир Штоль. - И формат выбран не случайно, поскольку при общении вживую возможны более интимные переговоры, более доверительные, нежели по видеосвязи. Это показатель определенной важности, которую американцы придают данной встрече.



Кроме того, обширность повестки впечатляет. В нее включены практически все главные проблемы международных отношений, которые существуют для западных стран - в первую очередь, конечно, для американцев. И на пике, естественно, стоят отношения с Китаем - вполне реальным и на сегодняшний день единственным серьезным конкурентом в финансово-экономическом плане для американцев. Но также и Россией, которая тоже единственный и уникальный для них потенциальный противник, соперник и конкурент в области вооружений. И, в целом, в области военно-технических возможностей.



Собственно, именно поэтому Китай и Россия являются традиционными вызовами для американской национальной безопасности, как они себе это видят. Не случайно, с их точки зрения, мы и Китайская Народная Республика являемся ревизионистами - две страны, которые не только хотят провести ревизию существующего миропорядка, но и обладают для этого определенным набором инструментов. У Китая это - повторюсь - финансово-экономические и технические возможности. У России, прежде всего, военно-стратегический потенциал, сопоставимый с американским и натовским - не по совокупности, а, скажем так, по общему воздействию.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что основное внимание на переговорах будет уделено Китаю и России. И именно в такой последовательности.



Кроме того, думаю, Трамп намерен в ближайшее время продемонстрировать вновь как бы возрастающую (не знаю, на самом деле, или в его воображении) евроатлантическую солидарность, которая сильно пошатнулась с момента прихода его к власти. И, особенно, в последние полгода, в связи с началом и прохождением первого этапа пандемии коронавируса. Слишком много было недоразумений, недопонимания, склок и обид…



Трамп, видимо, осознавая важность всех этих - пусть даже риторических - заверений, уверений и поддержек, накануне предстоящих в этом году президентских выборов решил несколько сплотить расползающиеся ряды.



Однако вряд ли на парижской встрече будут достигнуты какие-то серьезные, прорывные решения. Скорее, и для американцев, и для европейцев, эти переговоры важны в неком ментально-психологическом смысле. Им необходимо почувствовать руку партнера, с которым и та, и другая сторона Атлантики работают уже длительный достаточно период.



Что касается вывода части американского контингента из Германии, то это не новость сегодняшнего дня.



"СП": - Но Трамп об этом заявил совсем недавно…



- И, тем не менее, это тоже долгосрочная программа американского правительства. Идет передислокация - не очень явная, ползучая передислокация - из западных, скажем так, зон оккупации Европы, в новую восточную зону. То есть, в страны-неофиты. Прежде всего, Польшу, Румынию, другие страны Восточной Европы и Прибалтику.



Для этого существует целый ряд явных и серьезных предпосылок. Во-первых, вся эта инфраструктура "ненавязчиво" продвигается все ближе и ближе к российским границам. Это - первое. Второе - содержание американских вооруженных сил. Значительно дешевле содержать войска в Польше, чем в Германии. То есть, чисто с экономической точки зрения идет сокращение затрат. Но, наверное, существуют и какие-то иные причины.



Думаю, что такие текущие вопросы тоже будут по ходу встречи обсуждаться. Но они не имеют новаторского характера, поскольку это уже довольно старая история. Во всяком случае, после распада Советского Союза и социалистического лагеря идет планомерное передвижение НАТО все ближе на Восток, к российским границам.



"СП": - Недавно в интервью The Washington Post Трамп назвал вопросы контроля над вооружениями важнейшими в отношениях России и США, которые необходимо решить. Но как? На конец июля, как известно, в Вене запланирован новый раунд российско-американских переговоров по стратегической безопасности. Предыдущая встреча прошла 22 июня. Но условия, на которых США готовы к продлению СНВ-3, вряд ли нам подходят. Поскольку американцы не берут на себя обязательства не размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Кроме того, требуют, чтобы Россия привлекла к данному соглашению Китай. А, в таком случае, пожелание Трампа становится просто невыполнимым…



- Я думаю, у Трампа и не может быть реального желания решить этот вопрос за столом американо-российских переговоров. То, что мы должны, по мнению американцев, привлекать Китай - да, с какой это радости. Если американцы в этом заинтересованы, они должны, мне кажется, напрямую обращаться к Пекину.



Кроме того, давайте не будем забывать, что кроме нас, Китая и Америки существуют еще почти десяток стран, обладающих ядерным оружием. И среди них, кстати, ближайшие союзники США, с которыми они будут сейчас вести переговоры. Но без нас…



Так что, безопасность, на наш взгляд, неделима и всеобъемлюща. А, по мнению, американцев и их союзников, она имеет разделительные линии - безопасность одних, за счет других. И это основные расхождения в доктринном смысле между нами и западными странами.



Более того, американцы уже давно, начиная еще с администрации Обамы, пытаются вести переговоры о так называемом "ядерном нуле" - т.е. предлагают обнулить ядерные вооружения. Но в сегодняшней военно-стратегической ситуации это абсолютно неприемлемо для нас. По разным, в том числе, и по техническим моментам.



"СП": - Поясните.



- Эта идея более интересна американцам, потому что у них достаточно устаревшее на сегодняшний день ядерное оружие. Кроме того, разработаны и имеются на вооружении армии США другие, не ядерные средства, по своим разрушительным возможностям и поражающим факторам сопоставимые с ядерным оружием. И, кроме того, если просто сравнить военные бюджеты - наш и американский, они ни то, что несопоставимы, они отличаются на порядки. Поэтому у Трампа совсем несбалансированный подход к ситуации.



Но, я не думаю, что американцы реально стремятся к достижению какого-то равноценного компромисса, как это было в начале 70-х годов, когда начался процесс переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений - ОСВ-1, потом ОСВ-2, ОСВ-3.



Сегодня американцы демонстрируют свое стремление выйти из всех действующих пока договоренностей в области оружия массового поражения. В том числе, это касается и договора СНВ-3, подписанного еще во времена Обамы, срок действия которого истекает в 2021 году.



Поэтому заявлять можно все что угодно, но практическая деятельность администрации Трампа свидетельствует совершенно об обратном. Американцы, мне кажется, хотят обнулить всю международно-правовую договорную базу по оружию стратегического сдерживания и после этого добиваться каких-то своих стратегических преимуществу по отношению к нам. Понимаете, если одна из сторон ставит заведомо неприемлемые условия для начала переговоров, то, наверное, это демонстрирует ее стремление добиться односторонних преимуществ. Во всяком случае, не решить данный вопрос во взаимоприемлемом варианте. Все-таки любая договоренность, это есть компромисс - компромисс возможного.



Вот тогда, в 70-е, мы, действительно, стремились достичь каких-то договоренностей, понимая бесперспективность и убийственность для обеих сторон дальнейшего неконтролируемого развития стратегических наступательных вооружений. Сегодня такого понимания у американцев я не наблюдают. Источник - СвободнаяПресса

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