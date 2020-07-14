Шараф Рашидов и исламский мир, - А.Усманходжаев

16:54 14.07.2020 Шараф Рашидов и исламский мир



Как и некоторым ташкентцам, на прошлой неделе мне посчастливилось прочитать книгу Федора Раззакова "ШАРАФ РАШИДОВ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА". Отрадно, что это произведение издательством "Узбекистан" выпущено и на узбекском языке, в прекрасном переводе Абдухамида Пардаева. В книге по-новому, на основе новых документов раскрыты многие интересные факты и детали из многогранной жизни и деятельности выдающегося нашего соотечественника, государственного и общественного деятеля ХХ века Ш.Р.Рашидова.



Выражаю свою благодарность автору книги Федору Раззакову за огромный бесценный труд, за очень сложную, хлопотную и ответственную работу. Еще одну скрытую грань богоугодной, благородной деятельности Шарафа Рашидова мы узнали, прочитав это уникальное исследование. Этого должны знать и широкая общественность нашей республики.



Благодаря инициативе и поддержке Шарафа Рашидова мусульманским организациям СССР еще в 50-х годах прошлого года удалось расширить свои связи с зарубежными единоверцами. Позже был открыт единственный в СССР Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари. Нынешние и последующие поколения должны знать, кто на самом деле в стране с идеологией воинствующего атеизма приложил усилия для умеренной исламизации в республике и в СССР.



Федор Раззаков в девятой главе убедительно пишет, что некоторые приближенные к тогдашнему руководителю СССР Н.С.Хрущеву лица считали Шарафа Рашидова националистом и приверженцем исламских традиций. Эти приближенные не знали, что в Средней Азии Ислам является не просто религией, но и образом жизни, мировоззрением, системой этических и эстетических норм поведения. В каждой мусульманской семье духовно-нравственное воспитание детей с момента их рождения имело первостепенное значение. Родители, бабушки и дедушки на уровне своих знаний передавали детям аяты Корана и хадисы Пророка, мудрости исламских ученых, примеры изумительных нравов благовоспитанных людей.



Родители наставляли детей на совершение одобряемого и запрещение порицаемого, внушали такие достоинства, как взаимопомощь, почтительное отношение к старшим и соседям, гостеприимство, совершение благих поступков и миролюбивое отношение к каждому человеку. Благодаря такому воспитанию, Шараф Рашидов в 1956 году, будучи председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, во время поездки в составе делегации СССР в Пакистан, Индию, Афганистан и Бирму не оставил без внимания клеветнические статьи в журналах "Исламик ревью" (Лондон), "Мидул ист джорнал" (США) и местных СМИ, доказывающих, что мусульмане в СССР живут в "ужасно тяжелом положении", что коммунисты издеваются над национальными и религиозными чувствами узбеков, таджиков и других мусульман, запрещают им исповедовать ислам, в Узбекистане ликвидируется не только свобода религий, но и в целом узбекский народ и его национальная культура.



История свидетельствует о том, что в СССР правящая партия коммунистов внедряла в массы политику государственного атеизма, разрушала храмы и мечети, закрывала молитвенные дома, уничтожала религиозную литературу, репрессировала духовенство. Антирелигиозная политика в СССР, привела к тому, что в 1924 году Королевство Саудовской Аравии порвала дипломатические отношения с СССР, как со страной "безбожников". Их примеру последовали страны Исламского мира, которые также не желали устанавливать с СССР какие-либо контакты.



В Средней Азии и на Кавказе религия Ислам оставалась главной святыней для большинства людей. В этих республиках большинство коммунистов в душе были религиозны. В духе национальных и нравственных ценностей Шараф Рашидов получил правильное духовное воспитание в семье и потому занимая высокие государственные и партийные посты, был приверженцем умеренной исламизации.



По возвращению в Ташкент свое видение вопроса и предложения по ответу на антисоветские выпады в англо-американской печати Ш.Р. Рашидов изложил в записке на имя тогдашнего партийного руководителя Узбекистана Нуритдина Мухитдинова. Эта записка возымела немедленный эффект. Бюро ЦК КП Узбекистана обсудив записку "О неуважительном отношении к чувствам верующих людей в республике", приняло целый ряд решений, которые были приняты к обязательному исполнению.



Решение Бюро ЦК КП Узбекистана с предложениями Шарафа Рашидова были переданы в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 2-5 июня 1956 года Совет по делам религиозных культов направил в ЦК КПСС и Совет Министров СССР материалы, связанные с реализацией предложений Ш.Р.Рашидова о расширении связей советских мусульманских духовных организаций с заграницей.



Так по инициативе Шарафа Рашидова внимание партийных и советских органов Узбекистана, а через них и союзных органов было обращено на положение мусульман в стране.



Руководитель Советского государства и партии коммунистов Хрущев решил налаживать отношения со странами Востока, однако главы стран Исламского мира не имели особого желания строить отношения со страной с идеологией "безбожников". Поэтому Н.С.Хрущеву в руководстве партии нужен был мусульманин. Из всех азиатских руководителей он относился тепло к Мухитдинову Н.А., который был введен в состав Президиума ЦК КПСС и избран секретарем ЦК КПСС. Он занимался вопросами развития национальных республик внутри страны, ведением восточной политики страны на международной арене, курировал науку и образование.



Молодой по возрасту Мухитдинов был человеком нового поколения, свежих подходов к делу, носителем прогрессивных идей. Его появление в составе высшего руководства страны стало во многом олицетворением того периода – времени больших надежд, времени бесспорного духовного подъема.



Для осуществления восточной политики в СССР были созданы Советский комитет общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Советский комитет Организации солидарности народов Азии и Африки. В состав Президиума этих комитетов был включен председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), муфтий Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан.



Новый подход к восточной политике Советского государства предполагал установление дружественных контактов САДУМ и других мусульманских организаций СССР с государствами исламского мира. Появилась потребность организации Отдела международных связей САДУМ. В 1961 году по предложению Мухитдинова Н.А. и Рашидова Ш.Р. такой отдел был организован. Заметно стали развиваться и укрепляться дружеские связи с единоверцами из зарубежных стран. Этот положительный опыт нужно было развить в масштабе страны.



С согласия Совета по делам религий (СДР) при Совете Министров СССР, в Ташкенте в октябре 1962 года состоялась учредительная Конференция 4-х Духовных управлений мусульман СССР. По решению Конференции в составе СДР был образован Отдел международных связей мусульманских организаций со своим расчетным счетом в банке. Руководителем Отдела единогласно был избран муфтий Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан. В течении 1962 - 1982 годов он возглавлял этот Отдел, который был солидарен с линией советского правительства по таким вопросам как:



1) поддержка мусульманских государств Азии и Африки в борьбе с колониализмом и империализмом;



2) поддержка борьбы палестинцев с израильской оккупацией территорий, принадлежавших арабским странам.



Усилиями муфтия Зияуддинхана и его сына Шамсиддинхана значительно укрепилась материально-техническая база Отдела, улучшилось его финансовое состояние. По их инициативе, силами народных мастеров Узбекистана произведен ремонт офиса в Москве (ул.Метростроевская), было приобретено несколько единиц автотранспорта. Благодаря личным контактам муфтия Зияуддинхана, Отдел начал устанавливать связи с единоверцами из других стран мира.



Были налажены связи со многими развивающимися странами Азии и Африки, заметно поднялся авторитет страны Советов в исламском мире. В разы участились приемы иностранных делегаций и ответные поездки делегаций Отдела в зарубежные страны. Теперь зарубежным гостям предоставлялась возможность встречаться с единоверцами и посещать памятники исламской цивилизации не только среднеазиатского региона, но и городов России, Закавказья и Северного Кавказа. Журнал "Мусульмане Советского Востока", начал издаваться на четырех языках. Под руководством муфтия Зияуддинхана была выпущена книга-альбом "Мусульмане в стране Советов" на арабском и английском языках.



Благодаря усилиям муфтия Зияуддинхана ибн Эшон Бабахана СССР установил дипломатические, экономические, торговые и культурные связи с 80 странами Исламского мира. Муфтий побывал в 78 странах, был личным гостем глав 10 государств. При поддержке Шарафа Рашидова были проведены крупные исламские конференции в Ташкенте, Самарканде, Душанбе, Баку.



В январе 1981 года Совет по делам религий представил в Министерство иностранных дел СССР информацию "О международных связях мусульманских организаций СССР" следующего содержания:



"За последние годы значительно активизировались международные связи мусульман СССР с их зарубежными единоверцами. Расширилась география этих связей, более разнообразными стали формы существования двусторонних и многосторонних контактов между приверженцами ислама. Среди наиболее важных форм деятельности мусульманских организаций СССР можно были выделены участие в работе национальных, региональных и международных исламских конференций, посвященных проблемам борьбы за мир и безопасность народов, гонки вооружений и опасности новой мировой войны, дружбы и сотрудничества между народами".



Отмечалось, что в последние годы мусульманские организации СССР организовали и провели в Ташкенте, Самарканде, Душанбе, Москве и Баку пять крупных исламских национальных встреч с широким привлечением к участию в них представителей зарубежных мусульман, среди которых были министры по делам вакуфов и ислама, юстиции, верховные муфтии, видные богословы, специалисты шариатского права, лидеры известных и влиятельных мусульманских сект, другие деятели Ислама.



Особое место занимает конференция советских мусульман в Ташкенте, проведенная в сентябре 1980 года под девизом "ХV век хиджры должен стать веком мира и дружбы между народами". Представительный характер конференции, огромная важность обсуждавшихся на ней проблем, волнующих всех мусульман планеты, значимость решений и документов конференции, участие в ее работе религиозных и государственных деятелей 33 стран Азии, Африки и Европы – все это говорит о том, что Ташкентская исламская конференция по сути дела стала крупным международным событием.



В организации и проведении всех этих конференций деятельное участие принимал Ш.Р.Рашидов, хотя учитывая занимаемую им должность и положение в КПСС, это участие особо и не афишировалась. Но все мы знаем, что тогда, в условиях господства коммунистического влияния, ни одно дело, тем более международное мероприятие, да с участием видных деятелей исламского мира, без одобрения руководства КПСС не проводилось.



Об этом и многом другом я вспомнил, читая книгу Федора Раззакова "Шараф Рашидов:Жизнь и судьба".



Амирсаидхан Усманходжаев, директор ННО "Фонд муфтиев Бабахановых". Источник - nuz.uz

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