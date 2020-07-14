Последний губернатор Туркестана. Триум и трагедия Алексея Куропаткина. Ч. 1, - В.Фетисов

17:43 14.07.2020 Последний губернатор Туркестана

Триумф и трагедия Алексея Куропаткина



Из цикла Туркестанские генерал-губернаторы



Вместо предисловия



Это третий историко-биографический очерк из цикла "Туркестанские генерал-губернаторы". Посвящен он выдающемуся военному и государственному деятелю Российской империи, Алексею Николаевичу Куропаткину. В советскую эпоху имя этого человека, его дела и заслуги оставались забытыми. Если и вспоминали о нем, то исключительно с отрицательным акцентом, как верного пса царского режима по вине которого была проиграна русско-японская война. Да еще ярого колонизатора, огнем и мечом покорявшего народы Средней Азии.



Между тем ни то, ни другое не соответствует правде.



Куропаткину войну с Японией не дали закончить. Вот, что пишет об этом начальник управления разведки и управления транспорта 1-й Маньчжурской армии генерал-майор Н.А. Ухач-Огорович: "Главнокомандующего и его помощников можно судить, судом истории, только по окончании войны. Русско-японская война не была закончена […] В двенадцатом году война началась только после занятия французами Москвы; в японскую войну война началась только после занятия Сыпингайских позиций. До этого дня происходили подготовительные бои, значение коих следующее: Куропаткин и его помощники совершенно уничтожили японскую боевую силу, которую японцы тщательно готовили 20 лет. На Сыпингайских позициях лицом к лицу стали: могущественная, весьма испытанная русская армия, и очень слабые остатки японских войск. Вот результаты нашего отступления; вот истинная ценность Ляояна, Шахе и Мукдена".



Алексею Николаевичу не дали осуществить его стратегию изматывания противника (некоторые современные историки, даже назвали Куропаткина "Кутузовым ХХ века"), но стрелочником, главным виновником, был выбран именно он, а истинные виновники: Витте, Безобразов, Алексеев и некоторые другие выведены за скобки, и даже определены как герои.



Не соответствует последний генерал-губернатор Туркестана и образу жестокого колонизатора. Все ровно наоборот. По утверждению В. В. Бартольда, Куропаткин "принадлежал к числу деятелей, издавна знавших и любивших Туркестан". 20 лет своей жизни Алексей Николаевич отдал службе в Средней Азии и за это время добился симпатии и огромного уважения со стороны местного населения.



В предлагаемом очерке, мы попытаемся показать все грани деятельности этого выдающегося военного и государственного деятеля, разведчика, дипломата, ученого-востоковеда – Алексея Николаевича Куропаткина.



Глава первая

Начало



Глядя на многочисленные портреты нашего героя, с которых глядит красивое, породистое лицо с умными, выразительными глазами, многие решат, что это человек, генеалогическое древо которого насчитывает сотни лет родовитого, столбового дворянства. На самом деле Алексей Николаевич внук простого крестьянина Емельяна Куропаткина, крепостного Екатеринославской губернии, рекрутированного в армию и за двадцать пять лет службы дослужившегося до унтер-офицера. В мае 1817 года у него родился сын Николай, который окончив школу военных топографов был определен в роту Военно-топографического депо.



Незаурядные способности молодого военного топографа были замечены и в 1844 году Николай Куропаткин заслужил офицерский чин и право на дворянство. А через три года после этого события он сочетается браком с дочерью отставного капитана 2-го ранга из мелкопоместных дворян, Александрой Павловной Арбузовой. Дед нашего героя по материнской линии был весьма героической личностью. Павел Петрович Арбузов, боевой морской офицер, участвовавший во многих сражениях, в 1803 году на корабле "Нева", совершил кругосветное путешествие. Это судно под командованием Ю. Ф. Лисянского впервые в истории Российского флота пересекло экватор, обогнуло мыс Горн, и посетило Русскую Америку, как тогда называли Аляску. Вместе с легендарным первопроходцем Александром Барановым лейтенант Павел Арбузов штурмовал захваченный пиратами редут Ситха, – ставший впоследствии русским городом Ново-Архангельск.



Последний губернатор Туркестана



Как высокопрофессионального и опытного специалиста Николая Куропаткина направляют наставником в военно-учебные заведения, где он щедро делился знаниями с будущими топографами. Отец будущего военного министра преподавал геодезию и географию в Полоцком и Санкт-Петербургском кадетских корпусах, а также в Петербургском морском корпусе. Николай Емельянович автор многих учебных пособий по топографии и геодезии, кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава 3-й степени, бронзовой медали в память Крымской войны 1855-1856 гг.



В 1861 году Николай Емельянович, заслужив положенную законом пенсию вышел в отставку в чине капитана и поселился с семьей в имении жены, селе Шешурино.



К этому времени в семье Куропаткиных было восемь детей, Алексей, второй ребенок и старший сын, родился 17 марта 1848 года. Как известно, бытие определяет сознание и именно родители, особенно отец заложили в маленьком Алеше характер будущего отважного воина и пытливого исследователя. Николай Емельянович привил сыну твердость характера, выдержанность, уравновешенность и любовь к знаниям. Мальчик рос среди огромного количества книг, которые отец собирал сызмальства. Библиотека Куропаткина насчитывала более двенадцати тысяч томов по различной, в основном военной, тематике. Не случайно все, кто близко знал в дальнейшем Алексея Николаевича, отмечали его высочайший профессионализм, феноменальную память и аналитический склад ума.



Когда мальчику исполнилось 10 лет он, как сын офицера, проведшего на военной службе более десяти лет, был зачислен в приготовительный класс Первого Санкт-Петербургского кадетского корпуса, располагавшийся в бывшем дворце Менщикова на Васильевском острове. Нагрузка на маленьких воспитанников была максимальной. Учебный год продолжался с середины августа до середины июня, а распорядок дня весьма жесткий: подъем в шесть утра, два завтрака – в семь и одиннадцать часов, обед – в два часа дня и ужин в восемь, полчаса на подготовку ко сну и в девять вечера общий отбой. Занятия в классах проводились с восьми до одиннадцати утра и с трех до шести вечера. Два с половиной часа выделялось на самостоятельную подготовку, еще от двух до трех часов на строевую подготовку, гимнастику и прогулки. Какие же предметы изучали малолетние слушатели? Список внушителен: Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, чистописание, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, химия, физика, география, всеобщая и отечественная история, механика, черчение, зоология, ботаника, минералогия, физиология, законоведение. Изучались начальные основы военных наук - тактики, фортификации, артиллерии, топографии, геодезии. К необязательным, но всячески поощряемым предметам, относились: фехтование, верховая езда, танцы, живопись.



На время летних каникул роты старшеклассники выводились в полевые лагеря, где занимались первоначальной военной и строевой подготовкой, кадеты младших классов отпускались домой к родителям.



Вот так готовили будущих офицеров Русской императорской армии.



Старинная открытка



Алексей с первого класса учился отлично, неизменно получая по всем предметам высшие оценки – при 12-ти бальной системе ниже 10-ти у него никогда не было. Своей усидчивостью, смекалкой, настойчивостью он добился уважения среди преподавателей и воспитателей и ежегодно награждался похвальными листами и книгами с дарственными надписями. В 1864 году вместе со 127-ю своими однокашниками Алексей Куропаткин был выпущен из кадетского корпуса и свое обучение продолжил в весьма престижном Первом Павловском военном училище. Это учебное заведение было создано лишь год назад и юнкеру Куропаткину не пришлось даже переезжать, поскольку училище располагалось в зданиях Первого кадетского корпуса. Помимо, таких же как Алексей, выпускников кадетских корпусов училище формировалось, по словам современника, и "из самых разнообразных элементов молодежи общества, охваченного либеральными идеями". Не чужд идей либерализма был и молодой Куропаткин. По его собственному признанию на духовное становление и формирование гражданской позиции юноши, сильнейшее влияние оказала русская литература того времени, произведения Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. Очевидно, именно для борьбы с инакомыслием начальником училища был назначен Петр Семенович Ванновский, убежденный консерватор, который принимая под свое командование Павловское училище грозно заявил новоиспеченным юнкерам: "Я вас заставлю уважать строй и выбью из головы все бредни, не отвечающие требованиям военной службы".



Интересно, что почти через 35 лет Алексей Куропаткин сменит Ванновского на посту военного министра Российской империи. Но до этого пройдет немало времени, а пока вновь, как и в кадетском корпусе, ежедневный труд, муштра, учеба. Куропаткин вспоминал: "Внутренний уклад жизни юнкеров во многом был тот же, что и кадет: вставание в темноте, мытье, чистка одежды (самими), осмотр, чай, классные занятия, завтрак, строевые занятия, гимнастика, обед, дополнительные занятия, например, сборка и разборка ружья, занятия уставами – строевыми и гарнизонной службы. Приготовление уроков, ужин вместе с чаем, сон. Все главные занятия начинались и оканчивались по сигналу, подаваемому горнистом. Разница с кадетским корпусом заключалась в отсутствии драки, шума, гама, возни". Предметы тоже мало чем отличались от тех что изучали кадеты, преподавали, - более углубленно и основательно: тактику, артиллерию, фортификацию, военную топографию, военную историю, иностранные языки, механику и химию. Основное внимание уделялось строевой подготовке, организации и несения гарнизонной и караульной службы. Летом все юнкера отправлялись в лагеря, располагавшиеся в Красном Селе, где отрабатывались боевые стрельбы и проводились маневры.



Но, вот два года учебы закончились. "Юнкера, юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры" – споет спустя столетие Булат Окуджава. Стал офицером, получив чин подпоручика и Алексей Куропаткин. И перед ним встал вопрос, - где начинать военную службу?



Ему, окончившему училище по 1-му разряду, - из 120 завершивших учебу юнкеров он стал третьим по набранным баллам, - был предоставлен свободный выбор. Алексей мог выбрать блистательный Петербург, веселую Москву, мягкий, по южному теплый Киев, европейскую Варшаву или родной, - поближе к родителям, - Псков. Однако ко всеобщему удивлению молодой, честолюбивый подпоручик ходатайствует о направлении его в Оренбургский стрелковый батальон. Не о тихой гарнизонной службе мечтал юноша, а о боях и славе. Поэтому, только туда. В Туркестан!



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Последний губернатор Туркестана. Глава вторая



Кровь и песок



В ноябре 1866 года подпоручик Алексей Куропаткин прибыл в Оренбург, откуда сразу же отправился в Ташкент. Именно там дислоцировался Оренбургский (вскоре переименованный в Туркестанский) стрелковый батальон, куда молодой офицер был назначен субалтерн-офицером. Батальон был образован недавно, лишь полтора года назад, но уже успел поучаствовать в боевых действиях штурмуя Ходжент, Джизак и Ура-Тюбе.



Командиром батальона был георгиевский кавалер полковник М. А. Пишемуки, а непосредственным начальником Алексея, командир 4-й роты поручик М.Ю. Ашенбреннер, впоследствии один из видных "народовольцев" переведенный в Туркестан как "неблагонамеренный" за отказ участвовать в подавлении польского восстания 1863 года. Спустя годы, в марте 1883 года подполковник Ашенбреннер был арестован и как государственный преступник приговорен к смертной казни, которую ему заменили двадцатилетним заключением в Шлиссельбургской крепости.



Михаил Юльевич оставил интересные воспоминания о службе Туркестане, где также занимался революционной пропагандой среди сослуживцев. Вот отрывок из дознания "по процессу 14-ти": "Михаил Ашенбреннер, один из старых штаб-офицеров полка, командир батальона, украшенный боевыми отличиями, полученными им во время долголетней службы в Туркестанском крае, пользовался значительным влиянием на некоторых из своих полковых товарищей, которых привлекал к себе частью превосходством своего развития над малосведущими молодыми офицерами, дружеским с ним обращением, увлекательностью своей речи, частью же разгульным образом жизни, общими с ними пирушками и попойками. Влиянием этим он воспользовался, чтобы проповедовать им социалистические учения сначала на отвлеченной почве науки, потом, мало-помалу, переходя на почву революционную и проповедуя ниспровержение существующего в России государственного и общественного строя, путем народного восстания."



Алексей, к счастью, хоть и разделял, в какой-то степени либеральные идеи того времени, под влияние своего командира не попал.



В самом начале своей службы подпоручик Куропаткин занимался караульной службой, организацией строевых занятий и обучением военным премудростям нижних чинов. Монотонная гарнизонная жизнь, конечно, не могла удовлетворить рвущегося в бой молодого офицера и, наконец, в апреле 1867 года мечта Алексея начинает сбываться - батальон отправляется в поход, чтобы овладеть и закрепиться в урочище Яны-Курган. Куропаткин участвует в боевых столкновениях, занимается разведкой и топографической съемкой местности. Кроме того, на молодого офицера возлагаются обязанности квартирмейстера. Постепенно приходит опыт специфического ведения войны в Туркестане. Позднее он напишет: "По местным условиям надо было держаться всегда при действиях против неприятеля, как оборонительных, так и наступательных, в сборе, в готовности отразить врага со всех сторон. Потому при каждом расположении на ночлег образовывалось каре, обеспечивающее войска со всех четырех сторон". Почти 10 месяцев продолжалась эта изнурительная военная компания, пока в январе 1868 года командующий только что образованного Туркестанского генерал-губернаторства Константин Петрович фон Кауфман, не вернул войска в Ташкент, - месту постоянной дислокации. Отдых, однако, был недолгим. Уже в апреле батальон вновь выступил в поход к Самарканду, где сосредоточилось бухарское войско. К этому времени Алексей поднялся по карьерной лестнице чуть выше – он старший адъютант походного штаба, в чьи основные задачи входило своевременное получение и анализ сведений о местности и информация о численности и составе войск противника. Проще говоря – разведка.



1 мая 1868 года подойдя к северному берегу Зеравшана русский отряд увидел за рекой бухарские войска. Около трех часов дня между противниками завязалась артиллерийская дуэль. Под прикрытием артиллерии русская пехота начала переправу и выйдя на противоположный берег нанесла удар одновременно с двух флангов. Противник, побросав орудия бросился бежать. Бухарский дипломат того времени Ахмад Дониш саркастически писал: "Сражавшиеся нашли необходимым бежать: каждый бежал так, как мог бежать, бежали куда глаза глядят, бросали все имущество, снаряжение. Некоторые бежали в сторону русских, и последние, узнав их положение, накормив и напоив, отпускали их. Никто не хотел воевать". Отступавшие попытались скрыться в Самарканде, но горожане закрыли перед ними ворота. Когда к древнему городу подошел отряд Кауфмана его встретила делегация жителей с петицией к русскому царю. Город был занят без боя. Из Самарканда, генерал-губернатор посылает эмиру новые условия мира, но ответа не получает. Видимо, то, что Кауфман настойчиво предлагал мир, а также его отказ преследовать разбитого противника, в Бухаре восприняли как слабость. И несмотря на то, что эмиру приходилось воевать на два фронта – против него восстали беки Шахрисябзского оазиса, во главе со старшим сыном Музаффара Абдумаликом, - мир с русскими, правитель Бухары, заключить не захотел.



Не дождавшись ответа от эмира, Кауфманом было принято решение двигаться в сторону Бухары. 29 мая от генерала Н. Н. Головачева, стоящего со своим отрядом в кишлаке Каттакурган, поступило сообщение о скоплении вблизи селения крупных сил бухарцев. На следующий день Кауфман выступил на помощь Головачеву, оставив в Самарканде небольшой гарнизон – примерно 650 человек.



Русский отряд, в котором находился и поручик (с 02.01.1868 г.) Алексей Куропаткин, второго июня вышел к Зерабулакским высотам под Каттакурганом. Там его уже поджидала многотысячная армия бухарцев. Предстоял последний решительный бой, ставки в котором были необычайно высоки. Эмир Музаффар прекрасно понимал, что последствия поражения будут для него роковыми. Первого июня он обращается к своей армии с воззванием:



"Благодарю вас, верноподданные мусульмане, за труды, уверяю вас, что победа еще за нами!



Потеря Самарканда и Ката-Кургана для нас еще небольшая потеря. Мы потомки Тамерлана: мы покажем, как забирать наши земли! Мусульмане, я надеюсь, что вы постараетесь показать кафирам, как мусульмане бьются за веру и отечество. Народ ожидает победы, чтобы, по окончании битвы, встречая вас, он мог говорить, что вы сражались за веру и уничтожили на своей земле кяфиров. На поле битвы будет воздвигнут памятник в честь убитых героев, павших на зерабулакской земле, мусульмане! 125,000 тилей, которых требует в контрибуцию туркестанский генерал-губернатор, будут выданы от меня в награду вам. Я надеюсь, что вы, мои войска, оправдаете мое ожидание, и сотрете грязное пятно, которое носят на своих халатах самаркандцы. Прощайте, мусульмане, желаю вам успеха".



Не менее значима была победа в этом сражении и для туркестанского генерал-губернатора.



В рассказе "Случайность", участник этого сражения Н. Н. Каразин пишет: "Надо вам заметить, что мы были приучены к победам легким… Появились, постреляли, пошли в атаку, неприятель бежит… Потери наши вздорные!.. До штыков почти никогда не доходило – ну, а на этот раз можно было ждать чего-нибудь посерьезнее… Видите ли, господа, нас было немного, а перед нами стояла вся бухарская армия, с самим эмиром во главе – и стояла близко… Да что близко!.. Накануне, весь день, их конница наседала на наши аванпосты, со всех сторон охватили, а лазутчики-персы доносили, что и вся гвардия эмира – наемные афганские бригады, тысяч семь, тут же перед нами и стоят на горах, на крепких позициях… Бой, надо вам сказать, предстоял решительный".



Едва рассвело битва началась. Полковник Александр Пистолькорс, командовавший авангардом, под крики "ура" повел своих солдат в атаку на левый фланг неприятеля. Атаку поддержала артиллерия: "Бичуя воздух, звеня и дребезжа, пронеслась картечь высоко над белыми кепи пехотинцев" – напишет позже Каразин в своем очерке "Зарабулакские высоты". Казаки ударили по центру. Не ожидавшие такого напора бухарцы дрогнули и стали в беспорядке отступать. Однако, вскоре оправились, построились и стали отходить организовано, тем не менее неся большие потери. Постепенно отступать стала вся армия Музаффар-хана, бросая оружие и боеприпасы.



Каразин вспоминает: "Вот в эту-то минуту наши крикнули "ура" и бегом бросились за отступающими. Скоро все скрылось и перемешалось в массах зелени. Отдельные выстрелы, недружные, урывчатые крики: ура! вопли: ур! ур! и мусульманская ругань, – все слилось в какой-то дикий хаос звуков, и только отчетливый огонь наших винтовок да резкие, дребезжащие звуки сигнальных рожков, продвигаясь все далее вперед и вперед, указывали приблизительно направления, по которым шли штурмующие роты. Здесь уже нельзя было видеть ничего общего, все распалось на отдельные эпизоды…"



К 10 часам утра все было кончено, высоты были полностью заняты армией Кауфмана. В числе трофеев оказалось артиллерийское орудие и 40 вьючных ящиков со снарядами.



Дорога на Бухару была открыта, а сам Музаффар собирался бежать в Хорезм, но тут до Кауфмана дошло известие, что у него в тылу неожиданно образовался очаг сопротивления.



30 апреля 1868 года отряд выступил в направлении Самарканда.



Пока основные силы Кауфмана были в походе к Самарканду подошли отряды шахризябцев под командованием Джура-бека и Баба-бека. В Самарканде вспыхнуло восстание и малочисленному гарнизону, оставленному в городе, пришлось выдержать девять дней непрерывного штурма. Узнав об этом Кауфман немедленно поспешил на выручку осажденным и 8 июня вступил в Самарканд. Шахризябцы бежали, и вскоре между Бухарой и Российской империей был заключен мирный договор.



Куропаткин во время похода, отнюдь не отсиживался в штабе, а в первых рядах участвует во всех боевых действиях – Зеравшанском сражении, штурме Зерабулакских высот и деблокировании самаркандской цитадели. Отвага и героизм поручика Куропаткина не осталась незамеченной. За Зерафшанский поход он был отмечен двумя орденами – Св. Станислава и Св. Анны 3-й степени и уже через год ему присваивается чин штабс-капитана.



Интересно, что в Ташкенте с Алексеем служили два его близких родственника двоюродные братья Павел и Петр Калитины – матери Куропаткина и Калитиных были сестрами. Возможно, но не точно, на снимке изображены и два других родственника нашего героя: стоит справа подпоручик Василий Калитин. Сидит слева подпоручик Евгений Арбузов. Фотографию эту обнаружил в 2017 году Дмитрий Логунов в государственном военно-историческом архиве, работая над книгой о Калитиных.



Двоюродные братья Куропаткина также оставили славный след в отечественной истории. Во время русско-турецкой войны подполковник Павел Калитин ценой собственной жизни спас знаменитое Самарское знамя и стал национальным героем Болгарии. Его брат, генерал от кавалерии Петр Калитин, за штурм Эрзерумского укрепрайона в мае 1916 года был награжден Георгиевским оружием с бриллиантами и надписью: "За храбрость".



В жизни молодого офицера наступал новый период.



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Последний губернатор Туркестана. Глава третья



Кузница героев



Чтобы поступить в это учебное заведение, готовившее элиту Русской Императорской армии, Алексей прошел жесточайший отбор двойного сита вступительных испытаний. Сначала экзамены в штабе Туркестанского военного округа (тактика, политическая история, география, русский язык, верховая езда), а затем уже непосредственно при академии в Санкт-Петербурге (строевые уставы, артиллерия, фортификация, математика, военная администрация, политическая история, география, топографическое черчение, русский и иностранный языки.



Николаевская Академия генерального штаба, располагалась в двухэтажном дворце на Английской набережной Петербурга. Здание некогда принадлежало князю Куракину, прототипу персонажа романа "Война и мир", Анатоля Курагина. Создано было это высшее военное учебное заведение Российской империи 26 ноября 1832 года, по проекту барона Антуана-Анри Жомини – генерала наполеоновской армии, перешедшего на русскую службу. На представленном бароном плане по созданию академии император Николай I собственноручно написал: "В проекте есть очень хорошие идеи. Школа эта составится из лучших офицеров всех ведомств без исключений, под начальством Жомини и в непосредственном ведении начальника главного штаба; она будет содержима в самой точной дисциплине и все будут жить вместе; курс будет двухлетний и я хочу в нем только высшую Стратегию, Географию и Военную историю".



Следует отметить, что барон Жомини, прекрасно понимал, что создание Высшей школы для офицеров, не принесет пользы, если не привести "в надлежащий вид" сам генеральный штаб. В письме Императору он пишет: "Хороший генеральный штаб для армии столь же важен, как хорошее правительство для народа". Таким образом создание Академии и реорганизация генерального штаба шли в одной связке.



Наконец все бюрократические нормы были утрясены и первый набор слушателей приступил к обучению. Начальником вновь созданной Академии генерального штаба стал боевой генерал, ветеран войны с Наполеоном, Иван Онуфриевич Сухозанет и, как пишет в своем историческом очерке Н. П. Глиноецкий: "по-видимому он не имел никаких особых данных для того, чтобы выполнить порученное ему дело организации и руководства учебным и даже ученым заведением, тем не менее, благодаря природному уму, необычайной энергии и умению пользоваться способностями и трудами других, первый директор Академии, управляющий ею более 20 лет (до 1854 года) вполне оправдал доверие к нему Государя и бесспорно, как показали последствия, стоял на высоте своего назначения".



К моменту поступления в Академию Куропаткина, - спустя почти 50 лет после ее образования – пост начальника этого военно-учебного заведения занимал генерал-лейтенант Александр Николаевич Леонтьев, при котором "занятиям обучающихся офицеров был дан более практический характер, программы курсов были выработаны сообразно требованиям современной науки, основан дополнительный курс и установлены полевые поездки, распространившиеся затем по всей армии".



Леонтьев, сам после нескольких лет службы в гвардии поступил в Академию и окончил ее с серебряной медалью. Пятнадцать лет он стоял у руля этого высшего военного учебного заведения и за это время максимально приблизил специальные теоретические военные образовательные программы к повседневным потребностям русской армии учтя печальные итоги Крымской войны и опыт европейских войн, в частности недавней Франко-прусской.



А. А. Жомини, один из основателей Академии, И. О. Сухозанет, первый ее начальник и А. Н. Леонтьев, начальник Академии во время обучения там А. Н. Куропаткина. Портреты из книги Н. П. Глиноецкого, "Исторический очерк Николаевской Академии генерального штаба", СПб, 1882



Кроме того, Леонтьев стремился придать академической деятельности как можно больше гласности, чтобы знакомить с ней военное сообщество и вызвать тем самым как можно больше дискуссий.



Дисциплина, установленная начальником Академии в период обучения там Куропаткина, была железной. Никакой расхлябанности, неорганизованности - обязательное посещение лекций, в отношении слушателей, пропускающих занятия, была установлена строжайшая отчетность; пропуск срока сдачи работ без крайне уважительных причин считался неисполнением данной работы со всеми вытекающими последствиями, вплоть до отчисления. Поэтому поступление отнюдь не означало автоматического окончания академии: до выпускных экзаменов доходило порядка восьмидесяти-девяноста процентов слушателей, остальные, не выдержав тяжелой учебной нагрузки, отчислялись и направлялись по месту предыдущей службы. Для офицера такое событие безусловно, становилось трагедией, случались даже самоубийства на этой почве. Но, несмотря на это, такая жесткость была несомненно оправдана. Выходцы из Академии должны были стать действительно элитой с высочайшими волевыми и профессиональными качествами. Обращалось особое внимание и на нравственную оценку офицеров, обучающихся в Академии, "с тем, чтобы по возможности, оградить генеральный штаб от личностей, не соответствующих его требованиям".



В приказе Военного министра № 119 от 11 апреля 1863 г. объявлено, "чтобы в академию не направлялись офицеры, замеченные в чем-то предосудительном, а также обремененные долгами, и чтобы к поступлению в академию представлялись только такие офицеры, кто отличался строгой исполнительностью и исправностью по службе". При выборе кандидатов для поступления обращалось внимание на физические качества, не допускались к обучению: "офицеры косноязычные, заикающиеся, страдающие глухотой и одержимые вообще физическими недостатками, а равно офицеры, вовсе не умеющие ездить верхом". К счастью, Алексей после службы в Туркестане наездник был знатный, что же до его физических и нравственных качеств, то и здесь все было в порядке. Дисциплины, которые изучали слушатели были следующими: тактика, стратегия, военная и политическая история, военная администрация, военная статистика, геодезия и картография, черчение, русский и два иностранных языка, международное право, сведения по инженерной и артиллерийской частям.



Кроме того, дополнительно изучалась военная гигиена и устройство и употребление военно-походных телеграфов.



Любимым предметом Алексея стала военная статистика. Скорей всего, огромное впечатление на молодого офицера произвели лекции по этому предмету таких выдающихся специалистов как профессора-генералы Николай Николаевич Обручев и Алексей Иванович Макшеев. Последний, действительный член Русского географического общества, в свое время прошел пешком всю Центральную Азию, детально изучив этот край в стратегическом и статистическом отношениях и написал десятки научных работ. Основоположником же военной статистики в России считался военный министр Д. А. Милютин, именно по его учебникам, написанным более двадцати лет назад занимались слушатели Академии.



Учеба давалась Куропаткину легко, он с детства отличался стремлением к знаниям и врожденной хорошей памятью. И еще одна весьма полезная черта характера была присуща Алексею – тяга к самосовершенствованию. Этому способствовала и библиотека Академии, насчитывающая 40 000 томов на русском и иностранных языках. При библиотеке имелся читальный зал, который стал для слушателя Куропаткина местом, где он ежедневно системно штудировал монографии, учебные пособия, справочники и энциклопедии. И это помогло ему по итогам выпускных экзаменов опередить других офицеров – менее работоспособных и не таких целеустремленных. Вообще, мощным стимулом для занятия первого места на курсе была амбициозность Алексея. Амбициозность в хорошем смысле. Как в песне Высоцкого: "Он не гнался за славою бренной, но хотел быть только первым".



А борьба за первенство была весьма непростой, поскольку курс, на котором учился Алексей был выдающийся по своему составу. Вместе с Куропаткиным учились офицеры ставшие впоследствии гордостью русской армии: будущий генерал от инфантерии В.А. Сухомлинов, военный министр при Николае II; П.О. Щербов-Нефедович, занимавший пост начальника Главного управления казачьих войск; Н.П. Шатилов – помощник наместника на Кавказе по военной части, член Государственного совета; главнокомандующий войсками Западного фронта в Первой мировой войне В.В. Смирнов; военный губернатор Акмолинской и Сыр-Дарьинской областей М. Я. Романов; начальник войскового штаба войска Донского В. И. Пневский; командир корпуса П.Ф. Клауз; командующий войсками Варшавского военного округа генерал от кавалерии К.К. Максимович, командующий Приамурским и Туркестанским военными округами генерал-лейтенант Д. И. Субботич, начальник кавалерийской дивизии – генерал-лейтенант К.Е. Пржевлоцкий, начальник пехотной дивизии – генерал-лейтенант А.К. Биргер. Выдающийся выпуск: 12 генералов, из них девять – полных, два будущих военных министра.



Капитан А. Н. Куропаткин – выпускник Николаевской Академии генерального штаба. 1874 г.



Академию генерального штаба Алексей Николаевич Куропаткин окончил первым в выпуске, и был замечен в Военно-ученом комитете Главного штаба, являющимся центральным органом военной разведки Российской империи. Совершенно понятно, что молодой офицер имеющий военный опыт, награжденный боевыми наградами, блестяще владеющий французским и обладающий пытливым, наблюдательным умом, не мог не обратить на себя внимание столь серьезной организации. И после краткосрочной подготовки Алексей отправляется в свою первую разведывательную миссию. Под видом научной командировки он посылается во французский Алжир. Цель: изучение организации штабной службы, комплектования, вооружения, снабжения и особенностей тактических действий французской армии в Северной Африке, которая по своим природно-климатическим условиям была весьма похожа на русский Туркестан.



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Последний губернатор Туркестана. Глава четвертая



Алжирия



Французской колонией Алжир стал в 1830 году. Для военного вторжения туда Франция использовала дипломатический скандал. Вроде бы, тогдашний правитель этой североафриканской страны Хусейн-дей, во время жаркого спора ударил французского генерального консула опахалом по лицу. В Париже посчитали это страшным оскорблением, и смывать его, отправили экспедиционный корпус под командованием военного министра графа Бурмона. Довольно быстро был захвачен город Алжир, после чего столь же стремительно взяты под контроль все прибрежные населенные пункты. К моменту командировки Куропаткина Алжир вот уже почти 30 лет был официально объявлен территорией Франции, разделен на департаменты во главе с префектами и управлялся французским генерал-губернатором.



В 1871 году Франция потерпела жесточайшее поражение в войне с Пруссией и вынужденно искала союза с Российской империей. Именно этим объясняется военное сотрудничество двух стран и допуск к изучению французской армии русских генштабистов (через год после вояжа Куропаткина в Северную Африку отправится старший адъютант штаба Туркестанского военного округа подполковник Л. Ф. Костенко).



Путь в Алжир лежал через Париж, куда командированный русский офицер прибыл в июне 1874 года. В столице Франции в это время находился генерал-губернатор Туркестана, под командованием которого Куропаткин получил свое боевое крещение. В дневнике Алексея читаем: "В Париже я подготовился к поездке в Алжирию, в чем мне очень помог бывший в то время нашим военным агентом подполковник, барон Фредерикс. Он предоставил в мое распоряжение все находившиеся у него материалы по Алжирии, рекомендовал книги, которые мне надлежало прочесть, и давал мне газеты, в которых помещались дебаты в парламенте по алжирским делам…



В то же время в Париж приехал ненадолго генерал Кауфман. Он принял меня родственно и со своей стороны помог выполнению возложенного не меня поручения. Он наметил те вопросы по отношению к мусульманам Алжирии, которые были общи и для мусульман Туркестана. Кроме того, он дал мне рекомендательное письмо к генерал-губернатору Алжирии генералу Шанзи".



Константин Петрович находился в Париже в отпуске, набираясь сил после утомительного Хивинского похода.



Два с лишним месяца шла подготовка Куропаткина к миссии. Фредерикс подробно охарактеризовал французскую армию, рассказал об оперативной обстановке в Алжире, провел с начинающим разведчиком инструктаж, в котором особый акцент сделал на способах конспирации, особенностях разведопроса и методах вербовки. Куропаткин все это время совершенствовал знание французского языка, изучал военную литературу и учился работать с шифрами.



Наконец, подготовка была закончена, и Алексей из Парижа отправился в Марсель, где его ожидал пароход, отплывающий к североафриканскому берегу.



Барон Л. В. Фредерикс, русский военный агент во Франции в 1874 г. фотопортрет из газеты "Новое Время"за октябрь 1914 года и Антуан Альфред Эжен Шанзи, генерал-губернатор Алжира (1873-1879 гг.) гравюра с фотопортрета неизвестного мастера



Наконец, 44-часовое плавание осталось позади и перед русским офицером открылся во всей красе город Алжир. "Скоро можно было распознать, - пишет Куропаткин, - две резко одна от другой отличающиеся части его: европейскую и туземную. Первая занимает ближайшую к морю часть города, вторая амфитеатром идет в гору и венчается старой турецкой крепостцою (Касба). Роскошные пятиэтажные дома набережной, станция железной дороги, ряды вагонов, масса французских и иностранных судов в порту, оживленная выгрузка и нагрузка товаров, все это сразу давало понять, что Европа с ее лихорадочной деятельностью, уже прочно оселась в этом уголке Африки".



Не откладывая дел в долгий ящик, Алексей отправился представляться французским властям. Генерал-губернатор Шанзи отсутствовал и русского офицера принял, временно исполняющий его обязанности начальник дивизии. Принял, надо сказать, весьма радушно. Подробно расспросив о цели приезда, он обещал полное содействие, прося только заблаговременно уведомить о маршруте следования. Затем был вызван адъютант, в чине капитана, которому было поручено познакомить русского гостя с офицерским обществом Алжира, а также сопровождать того при осмотре военных заведений. Завершил аудиенцию французский генерал следующими словами: "Уже одного того, что вы носите русский мундир, совершенно для нас достаточно, чтобы оказать вам возможно широкое гостеприимство".



Почти два месяца пробыл Куропаткин в столице французского Алжира. За это время он перезнакомился со всеми офицерами местного гарнизона, посетил расположение различных частей и родов войск, с интересом наблюдал за погрузкой на суда трех батальонов пехоты, свободно получая все интересующие его сведения. Как он записал позже: "Вообще, я считаю своим долгом упомянуть, что, благодаря моему русскому мундиру, не только власти военные, но и гражданские встречали меня весьма радушно, и предупредительно сообщали все сведения, которые были мне необходимы".



В ноябре 1874 года Алексей отправился в город Тлемсен, расположенный на северо-западе страны. Там располагался полк африканских егерей и пехотный батальон. И здесь русский гость был принят со всем радушием и без всяких препон получил всю необходимую информацию. Затем был город Лагуат, на самой границе с пустыней Сахарой, где Куропаткин осмотрел два форта и пообщался с гарнизоном. Знакомый не понаслышке с песками Туркестана, он живо интересуется формированием максимально приспособленного к условиям пустыни верблюжьего обоза, вместо используемого в туркестанских войсках конного. И эта информация была учтена в следующих походах русской армии в Средней Азии. Кроме чисто военных вопросов, русского офицера интересуют быт и обычаи местного населения, климат, растительность, животный мир. Все это позже будет отражено в первом научном труде Алексея Николаевича, написанного по результатам поездки – "Алжирия"



Первый научный труд А. Н. Куропаткина



В январе 1875 года Куропаткин возвращается в столицу Алжира и приступает к обработке собранного материала. Вскоре, ему удается поучаствовать в походе французских войск под командованием генерала Лавердо. Похода мирного. Целью экспедиции в Большую Сахару явилось исследование территории площадью 75 тысяч квадратных километров. Русский офицер не получил никаких привилегий. Он, имея пятилетний опыт Туркестанских походов, мужественно переносил все тяготы: песчаные бури, долгие утомительные переходы, суровый быт лагерной жизни, неся службу наравне с французскими военнослужащими. К концу похода французы считали его своим, чему способствовало коммуникабельность, тактичность Алексея, а также блестящее владение им французского языка.



К концу командировки, продолжавшейся без малого год, основная задача - сбор сведений о французской армии в Алжире – Куропаткиным была выполнена безупречно. Особо он отметил взаимодействие колониальных властей и местных жителей в формировании вооруженных сил французской колонии. В своем отчете о командировке Куропаткин писал: "Первоначально Алжирия была занята и охраняема линейными французским войсками, время от времени сменяемыми из метрополии. Но уже через несколько лет войны французы начинают иметь в составе алжирских экспедиционных колонн часто значительные массы туземной иррегулярной конницы, добровольно собиравшейся из ранее подчинившихся арабских племен. В 1832 г. губернатор Алжирии, Клозель, делает попытку иметь при французских войсках и пехотные части из туземцев".



Франция высоко оценила участие русского офицера в сахарской экспедиции. Президент Республики маршал Патрис де Мак Магон наградил его кавалерским крестом ордена Почетного легиона.



В начале мая 1875 года Куропаткин, обросший связями и друзьями во французской армии, прибывает в Россию и незамедлительно представляет подробный отчет в Военно-ученый комитет Главного штаба.



Карта маршрутов Куропаткина во время алжирской миссии. Из книги А. Г. Шаваева "Куропаткин. Судьба оболганного генерала"



Затем Алексею предоставляется 4-х месячный отпуск, который он проводит в своем родном селе Шешурино, купаясь в лучах родительской любви, общаясь с изрядно подросшими братьями и сестрами, работая над своей первой книгой и целой серией статей, которые вскоре будут опубликованы в журнале "Военный сборник" и газете "Русский инвалид".



Однако, кроме сведений, открытых для всеобщего обозрения, существовал еще и секретный отчет разведчика Куропаткина. Предназначенный для Военно-ученого комитета и Азиатской части Главного штаба, он представлял собой подробные сведения о колониальной армии Франции, отношениях колониальных властей и туземного населения Алжира, личных контактах с французскими офицерами и другая информация разведывательного характера.



Так закончилась первая секретная миссия Алексея Николаевича Куропаткина. Первая, но далеко не последняя. А пока капитан Куропаткин приказом начальником Генерального штаба графа Гейдена направляется для дальнейшего прохождения службы в Ташкент, где получает назначение исполняющим должность старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа.



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Последний губернатор Туркестана. Глава пятая



Пожар на окраине Империи



В Ташкент Куропаткин прибывает в самый разгар вспыхнувшей летом 1875 года войны с Кокандским ханством. И, как говорится, прямо с колес вступает в боевые действия. Что же произошло на окраине Империи, пока Алексей отдыхал и набирался сил в отчем доме?



После образования Туркестанского генерал-губернаторства, его первый начальник Константин Петрович фон Кауфман заключает с правителем Коканда мирный договор и до последнего времени Худояр-хан не давал никаких поводов сомневаться в его добрососедстве. Это не удивительно, поскольку кокандский властитель сидел на своем троне весьма непрочно, дважды с него изгонялся, но затем, при поддержке бухарского эмира, вновь воцарялся в кокандском дворце. В лице России, покорившей Бухару, он увидел новую силу, заручившись которой можно властвовать до конца своих дней. Эта уверенность сыграла с ним злую шутку. Хотя с тех пор, когда Худояр-хан последний раз занял трон, он поумерил свою жестокость – реже рубил головы, но зато, как пишет Михайлов: "привез с собою из Бухары новую страсть - к наживе и выжимал все, что только могла ему дать богатая долина Ферганы. Он обложил податями всякую мелочь, до вязанки дров, привозимой на базар, и своею алчностью снова нажил себе врагов". И это был не только простой народ, изнемогаемый под гнетом все новых и новых налогов, это были люди из ближайшего круга хана, составившие против него заговор.



Племянник Худояр-хана Назар-бек, прибывший из Бухары на каратегинскую границу и Пулат-хан, около Узгента подняли восстание кочевого населения, Худояр-хан выслал против них четырехтысячный отряд, под начальством Исса-Аулие и Абдурахмана-автобачи, сына Мусульман-кула, регента ханства, зарезанного когда-то Худояром. Абдурахман, занимавший высокое положение в Коканде, только недавно вернулся из Мекки, весь пропитанный фанатичной ненавистью к неверным и задумал начать священную войну против кяфиров, отомстив, заодно, и Худояру, за казнь своего отца. В результате весь отряд, посланный для подавления мятежа, присоединился к восставшим. Худояр-хану ничего не оставалось как бежать под защиту русского оружия. На его счастье в Коканде находилось русское посольство, направлявшееся в Кашгар и охраняемое отрядом казаков под командованием М. Д. Скобелева. Вместе с русским посольством хан отправился на русскую территорию. Практически все ханское войско отступилось от него и, если бы не Скобелев с казаками, вряд ли Худояр остался в живых. С огромным трудом, вступая в бесконечные стычки с мятежниками, беглецы все же добрались до Ходжента, где стояли русские войска.



Еще выезжая из Коканда, хан приготовил письмо Кауфману, в котором писал, что: "отдает себя и Кокандское ханство под могущественное покровительство его величества государя императора" и просит "приказать направить на город Коканд русское войско с артиллерией в возможно скором времени". Думаю, если бы события в Кокандском ханстве ограничивались только его территорией, Кауфман не стал бы вмешиваться. Однако мятежники под лозунгом войны с неверными, стали нападать на русские поселения и тут уже нужно было принимать действенные меры. Газета "Русский инвалид" писала в те дни: "Телеграммами от 7-го и 9-го августа, главный начальник Туркестанского края, генерал-адъютант фон Кауфман I-й, известил, что усилия его к мирному разрешению кокандского вопроса не увенчалось успехом: кокандцы, в значительных силах, вторглись в наши пределы в нескольких местах, у Теляу, Ходжента и др. С нашей стороны немедленно двинут против неприятеля отряд под начальством генерал-лейтенанта Головачева".



Началась, в соответствии с современной терминологией, "операция принуждения к миру". Русские войска под Махрамом нанесли сокрушительное поражение отрядам Автобачи и без боя заняли Коканд, где на троне восседал новый хан Насреддин и приступили к очистке территории Ферганской долины от остатков мятежников. Вновь откроем газету "Русский инвалид", которая в рубрике "Известия из Средней Азии" поместила следующее сообщение: "После рассеяния шаек Абдурахмана-автобачии под Маргеланом и Ушем, и изъявления покорности почти всем населением ханства генерал-адъютанат фон Кауфман I-й пригласил вновь поставленного хана в Маргелан, для установления условий мирного договора. По заключении мира весь отряд направился в Маргелан, с целью расположиться там на время. Но, по переходе наших войск на правую сторону Сыр-Дарьи, в восточной части ханства вновь поднялись кипчаки и киргизы под предводительством того же Абдуррахмана". Одновременно вновь вспыхнуло восстание в Коканде, уже оставленное русскими отрядами и новый хан Насреддин также бежал, как и его отец под защиту русских властей.



Абдуррахман-автобачи, портрет из журнала "Нива" №10, 1896 г., Насреддин-хан, фото из "Туркестанского альбома", Этнографическая часть и Мулла Исса-Аулие, фото из коллекции Humusа



Война вновь разгорелась. И в это время в Туркестан прибывает капитан Куропаткин, направляется в располагавшийся в Намангане скобелевский отряд, и с ходу включается в боевые действия. Именно там произошло знакомство Куропаткина с Михаилом Скобелевам, вылившееся затем в долгую мужскую дружбу. В письме к Кауфману, Скобелев пишет о своем боевом товарище: "Начальник штаба у меня Куропаткин. Ваше высокопревосходительство уже давно оценили по достоинству этого героя-солдата и прекрасного, полного благородства человека. С ним мне жить легко, несмотря на рычание толпы завистников, больше прежнего на меня злящихся".



Под командованием Скобелева Алексей участвует в штурме Андижана и других боях. Вот как красочно он описывает такие сражения в своем дневнике: "Приблизившись ускоренными осадными работами ко рву крепости, начинали штурм чаще всего перед рассветом. Роты, назначенные для штурма, скрытно собирались против выбранного пункта… со своими лестницами и по сигналу… вылезали из окопов, вытаскивали лестницы и вместе с ними бежали к стене крепости… Требовалось добежать до рва, спустить толстым концом лестницы в ров, раскачать лестницу и перебросить тонким концом на стену. Затем надо было спуститься в ров и, карабкаясь по этим лестницам, стараться овладеть участком неприятельской стены. Часть стрелков при этом оставалась рассыпанной у контрэскарпа для обстрела противника. Лестниц ставилось сразу несколько, и наши герои, оспаривая друг у друга место, лезли по лестницам в то время, когда против них противник принимал свои меры. На атакующих сбрасывали камни, бревна, куски от стены, лили кипяток, смолу, поражали ружейным огнем, наверху стены встречали батиками, копьями, шашками".



А за взятие крепости Уч-Курган, куда капитан Куропаткин ворвался первым, он был награжден Орденом Св. Георгия 4-й степени. Расскажем более подробно об этом эпизоде.



В конце января 1876 года, Абдуррахман-автобачи осознавший бессмысленность сопротивления, сложил оружие и сдался русским властям. Пулат-хан, выбранный мятежниками новым правителем Коканда, жестокий садист, руки которого были по локоть в крови как христиан, так и своих единоверцев, разъяренный поступком своего соратника приказал зарезать в Маргелане трех братьев Абдуррахмана, его сноху и русских пленных. После кровавой расправы он ушел из города, бросив там почти всю артиллерию. Узнав об этом варварском преступлении, в погоню был отправлен отряд под командованием полковника Меллер-Закомельского, в составе которого находился капитан Куропаткин. По дороге, от двух маргеланцев везших письмо Скобелеву, была получена информация, что Пулат-хан укрылся в небольшой крепости Уч-Курган. Отряд тут же направился туда и отмахав, не останавливаясь почти 90 километров, к вечеру подошел к селению.



Дальше предоставим слово известному военному историку М. А. Терентьеву: "Казаки тотчас были расставлены на вьючной и колесной дорогах, по которым мог бы отступать неприятель в Каратегин, и затем на укрепленный, с цитаделью кишлак направлена была спешенная же сотня казаков, под начальством причисленного к генеральному штабу капитана Куропаткина. Проводником этой колонны вызвался быть Исфандияр-датха, сдавшийся четыре дня назад вместе с афтобачи. Не отвечая на одиночные выстрелы проснувшихся сарбазов, без криков "ура", быстро шла колонна и, после нескольких залпов по наскакивавшей на нее коннице, овладела урдой с пятью медными орудиями".



Однако Пулат-хану удалось скрыться. Правда ненадолго, как пишет Терентьев: "80 джигитов наших и конвой афтобачи, из кара-киргизов, сдавшихся вместе с ним, будучи посланы Скобелевым в погоню за Пулат-ханом, настигли его в ночь на 19-е февраля, в Алайских горах и, при помощи джигитов из Маргелана и Оша, захватили в плен. Пулат-хан, по приказанию Кауфмана, был казнен в Маргелане, т.е. на месте его злодейской расправы с нашими пленными".



Что касается Абдуррахмана, он был отправлен в Екатеринославль (Днепропетровск) под полицейский надзор, где получал ежегодное содержание в 3000 рублей.



1881 году надзор с него был снят, и указом императора, ему присваивается чин полковника.



А с мятежной территорией, нужно было что-то решать и в январе 1876 года Кауфман, прибыв в Петербург, добивается у императора Александра II решения на полную ликвидацию Кокандского ханства и присоединения его земель к Российской империи. Тут же в Ташкент была отправлена телеграмма генералу Колпаковскому со следующим текстом: "Снисходя к общему желанию всего кокандского народа принять подданство России, а также, не видя возможности успокоить население другим способом, государь император повелеть соизволил ныне же принять ханство в подданство его. […] Бывшее Кокандское переименовать в Ферганскую область. Начальником области – Скобелев. Наср-Эддина пока в Ташкент". Получив 5-го февраля Высочайшее повеление о присоединение ханства, М.Д. Скобелев совершил стремительный переход к Коканду и на следующий день занял его, 19-го февраля было объявлено о присоединение Кокандского ханства к русским владениям.



А капитану Куропаткину, по заданию Кауфмана, предстояло выполнение нового, весьма важного и секретного задания.



Продолжение следует



В. ФЕТИСОВ Источник - nuz.uz

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