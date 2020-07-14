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Один из крупнейших и самых дорогих кораблей ВМС США "Bonhomme Richard" горит 3 сутки, палуба рухнула внутрь, мачта - за борт, корпус треснул
20:17 14.07.2020

На десантном корабле ВМС США третий день не могут потушить пожар
Очевидцы сообщают, что корпус Bonhomme Richard треснул ближе к ватерлинии, из трещины идет густой дым.

Спасателям третий день не удается справиться сильнейшим пожаром, охватившим американский десантный корабль Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, передает zakon.kz со ссылкой на defencenews.

Пламя продолжает бушевать внутри корабля, на котором от высокой температуры обрушилась вовнутрь часть взлетной палубы.

Очевидцы также сообщают, что корпус Bonhomme Richard треснул ближе к ватерлинии. Из трещины идет густой дым. В результате пожара пострадал одна из двух надстроек на палубе – капитанский мостик. Кроме того, обвалилась мачта.

Помимо многочисленных катеров, поливающих Bonhomme Richard из пожарных стволов, задействовано три вертолета, сбрасывающих на него воду.

Во время тушения пожара произошла осадка и крен корабля в связи с его поливом большим количеством воды. Спасательные команды ведут ее откачку.

Командование надводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что, по меньшей мере, уже 59 человек пострадали в ходе тушения пожара, включая 36 моряков и 23 гражданских.

Они получили незначительные травмы в результате теплового удара и отравление дымом, в госпитализации никто не нуждается.

Возгорание произошло в воскресенье, 12 июля, в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты. На борту Bonhomme Richard находится более 3,5 тыс. тонн топлива, которое находится двумя палубами ниже.

Источник - zakon.kz
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