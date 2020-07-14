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В боях на Армянском фронте погибли генерал Гашимов и полковник Мирзаев ВС Азербайджана
21:06 14.07.2020

Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о гибели генерал-майора и полковника в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Боевые действия на границе продолжаются, сообщил заместитель министра обороны Карим Валиев.

РИА Новости со ссылкой на военного чиновника передает, что в ночь с 13 на 14 июля в Товузовском районе продолжились ожесточенные бои, в результате чего погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев. "Интерфакс также пишет о гибели "еще пяти человек, в том числе двух офицеров".

По сообщению армянской стороны, в Вооруженных силах Армении погибших нет. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян 14 июля сообщила, что Азербайджан атаковал ударным беспилотным летательным аппаратом гражданскую инфраструктуру города Берд, пострадавших нет.

Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок.

Минобороны Армении, в свою очередь, обвинил Азербайджан в артиллерийском обстреле позиции армянской армии на границе. "Азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш. После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу", – говорится в заявлении Армении.

Источник - rus.ozodi.org
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