Бунт гастарбайтеров: Россия завозит орды безграмотных работяг, экономя на специалистах

00:25 15.07.2020

Президент говорит о заинтересованности в мигрантах, а для своих работы не находится



Антон Чаблин

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Дмитрий Протасовский



Драматические события в городе Свободный (Амурская область) стали едва ли не самым крупным выступлением гастарбайтеров в новейшей истории России. Задействованные на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода рабочие, большинство из которых - трудовые мигранты из Узбекистана, к ним потом присоединились и рабочие из Турции, все они требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина.



Судя по видеозаписям, попавшим в интернет, события в Свободном больше походили на настоящий пугачевский бунт. Более трехсот гастарбайтеров разгромили офис генподрядчика - турецкой компании Renaissance Heavy Industries, и разграбили продовольственный магазин.



Ситуация легко могла выйти из-под контроля, ведь на стройплощадке на границе с Китаем сегодня не менее 15 тысяч рабочих, большинство из которых - гастарбайтеры из стран Средней Азии и Турции. Бунтовщиков пришлось разгонять спецназу Росгвардии и омоновцам. И это на фоне того, что чуть ли в этот же момент российский президент и президент Турции вели диалог.



События в Свободном снова обострили дискуссию, которая давно идет в российском обществе - что делать с гастарбайтерами. Свою позицию уже высказал президент Владимир Путин, который заявил, что "Россия заинтересована в притоке мигрантов". Эта заинтересованность заключается в том, что на тех же объектах "Газпрома" местных жителей стараются не брать совсем, хотя ситуация с трудоустройством на многострадальном Дальнем Востоке обстоит не лучшим образом, а отток населения из региона активно продолжается. После истории с хабаровским губернатором и массовых демонстраций, она только усилится.



Обострение "миграционной" проблемы "Свободная пресса" обсудила с генеральным директором Российского дома международного научно-технического сотрудничества Дмитрием Протасовским.



"СП": - Дмитрий Александрович, высказанная президентом позиция по поводу "заинтересованности" в притоке мигрантов разделила общество. Одна говорят, что без гастарбайтеров Россия не может, другие, напротив, настаивают на закрытии границ.



- За годы демократического пути России, убыль населения и его качественный состав сравнялся, а в каких-то регионах и превысил потери, которые понесла наша страна в период второй мировой войны. А наступающие времена требуют от стран как увеличения количества населения, так и повышения его качества. Только так можно будет обеспечить адекватные конкурентные позиции на международных рынках.



Пока не принято это говорить, но у нас закончился советский запас прочности во всех отраслях, который позволял более или менее спокойно существовать все эти годы. Этот источник иссяк, наступает период, когда все болячки начинают вылезать одна за одной. Где-то рухнул лифт, где-то взорвался газ в квартире или рухнула часть дома, где-то прорвало подземные коммуникации и затопило трассу, а где-то целые природные катастрофы с огромными человеческими жертвами и колоссальным экономическим уроном.



"СП": - Но, согласитесь, массовый приток низкоквалифицированных мигрантов, который мы видим сейчас, вряд ли способен решить все накопившиеся инфраструктурные проблемы России.



- Абсолютно верно! Нам нужны не просто мигранты, а квалифицированные специалисты, дипломированные инженеры, выдающиеся ученые и перспективные управленцы. Причем важно, чтобы они были близки нам ментально, жили по схожим с нами цивилизационным моделям.



Лично я считаю неудачным опыт нашей страны, когда с одной стороны дорогостоящие экспаты с западным образованием, которые в реальном секторе у нас бесполезны (их удел спекуляции и госбюджеты), а с другой стороны полуобразованные или совсем без образования рабочие из средней Азии - гастарбайтеры, которые все больше представляют социальную угрозу нашим улицам.



"СП": - Где золотая середина?



- Оптимальной является осознанная миграционная политика, когда в зависимости от потребностей рынка формируется так называемый потрет того, в ком нуждается наша экономика, наша страна. Ведь в зависимости от целей, создаются условия для конкретных миграционных групп. Так, чтобы привлечь инженеров и ученых, им кроме мифического контракта на разработку чего-либо требуется создать условия проживания, предусмотреть, как и где будет проводить время его семья, где будут учиться их дети и т. д. вплоть до базового досуга.



Востребованные или перспективные ученые и инженеры успели почувствовать разницу, они во многих странах получают в качестве предложения жизнь под ключ. Именно это является основополагающим фактором при окончательном выборе, где будет продолжать карьеру глава семьи.



Для привлечения людей других специальностей тоже требуется индивидуальный подход. Принимающая сторона должна озаботиться конкурентными преимуществами в сравнении с альтернативными странами и регионами, куда может поехать семья высококвалифицированного мигранта.



"СП": - И кто же этим будет заниматься? Ведь профильного "миграционного" ведомства в России до сих пор нет, или речь идет о восстановлении ФМС?



- И ФМС, и ныне сменившее его ГУ по вопросам миграции МВД - это в первую очередь фискальные органы, их функция мониторинг и контроль. А то, что имеет в виду наш президент - это другое. Это титаническая работа по выстраиванию инфраструктуры взаимодействия с целыми отраслями. Это специалисты, которые имеют зеленый коридор и мандат от исполнительной власти по созданию привлекательных условий для нужных нашей экономике переселенцев.



"СП": - Какое количество мигрантов мы могли бы привлечь в страну?



- Самая нижняя планка - это 10?15 млн. русскоязычных специалистов, за которых мы могли бы побороться. Это те, кто по разным причинам эмигрировал с территории СССР, начиная с конца 80-х годов прошлого века.



Еще 10?15 млн. специалистов - те, кто до сих пор проживает на этих территориях.



Еще 5?7 млн. специалистов из Восточной и Западной Европы и в целом стран Запада, которые более чем лояльны к нашей стране.



Итого, мы можем побороться за 30?35 млн. специалистов, которых требуется привлечь в Россию, на оздоровление экономики и заселения изрядно поредевших регионов. А если учесть, что как правило у ? уже есть семьи (пусть даже всего по три человека), то мы уже говорим о привлечении в страну до 70, 80 или 90 млн. человек.



"СП": - Ну, если честно, такие цифры кажутся абсолютно невероятными!



- Ну так и очевидно, что подобный вопрос не решить стандартными ныне мерами миграционного контроля. Требуется по-настоящему профессиональный подход, внятное целеполагание с участием первых лиц государства, возможно, самого президента. И важно, чтобы это не стало очередной "дойной коровой" для бюджетных денег в интересах отдельных групп. Тогда, вы правы, это будет не просто фантастика - а очередное посмешище и позор.



"СП": - Интересно, а есть какие-то достойные подражания зарубежные примеры, которые Россия могла бы взять за образец!



- Примером может послужить китайская структура "Национальное бюро иностранных экспертов КНР" и их международный центр обмена специалистами (талантами). Это специализированное интегрированное в правительство ведомство, которое отвечает за поиск и привлечение специалистов, их качество и профессиональные компетенции, за условия их размещения и прочее.



Ведомство в разное время входило в то или иное министерство, в зависимости от приоритетов Китая. Долгое время бюро входило в структуру министерства культуры КНР, а с 2019 годы перешли в подчинение Министерства науки и техники Китая. А самое интересное в этом то, что основали эту структуру под началом советских специалистов в далекие уже 50?60-е годы прошлого века, для координации проживающих и работающих на территории КНР граждан СССР и прочих дружественных стран. И именно этот опыт нам бы пригодился сегодня самим как никогда.