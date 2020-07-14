Чем Китай ответит Америке на унижение своего члена Политбюро, - Г.Мирзаян

00:34 15.07.2020 Американский сенатор Тед Круз может поплатиться за свои антикитайские выступления 14 июля 2020,



Американские политики демонстративно смеются и издеваются над Китаем. В Вашингтоне не верят, что китайские санкции могут хоть как-то задеть или унизить американцев – по крайней мере так же, как США унизили китайского члена Политбюро. Однако у Китая есть реальные возможности обрушить карьеру некоторым американским сенаторам. Каким образом?



Китай предпринял, на первый взгляд, бессмысленный демонстративный шаг: ввел ответные санкции против ряда американских политиков, отметившихся антикитайскими заявлениями. В самих США над этими контрсанкциями смеются – как ранее смеялись над аналогичными контрсанкциями со стороны России.



Перешли черту



Поводом для контрсанкций послужили действия самих американцев. 9 июля Соединенные Штаты по линии Госдепа ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников Китайской Народной Республики из Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР).



Причина – массовые нарушения прав мусульманского населения СУАР, включающие репрессии, незаконные задержания, усилия по "стиранию их культурных и религиозных особенностей", а также средневековые меры по контролю за рождаемостью (под которыми в США понимают слухи о принудительной стерилизации мусульманок и принудительных абортах, организованных властями района). Чиновникам и ближайшим членам семей этих китайских чиновников будет запрещено посещать Соединенные Штаты, а их собственность и активы, находящиеся в американской юрисдикции (в рамках другого санкционного списка, от минфина), будут заморожены. Кроме того, в Госдепе заявили, что под ограничения попадут и другие китайские чиновники, точный список которых будет, по всей видимости, оглашен позднее.



Сами санкции были бы проходным моментом, на который Пекин, возможно, не обратил бы внимания – если бы не одно но. Среди попавших под ограничения оказался член Политбюро, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго – и это первый раз с конца 70-х годов (то есть за все время с периода нормализации американо-китайских отношений), когда американцы вводят санкции против чиновника такого уровня. Вашингтон пересек своего рода красную черту, унизив представителя китайского "Совета директоров".



И китайский ответ последовал уже через несколько дней. Да, Пекин ритуально заявил, что продолжит делать на своей территории то, что считает нужным. "Синьцзян – это исключительно внутреннее дело Китая, у США нет никаких прав вмешиваться. Ничто не может подорвать решимость китайского правительства защищать свой суверенитет и бороться с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом", – заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.



Но в то же время Китай – тоже впервые – ввел санкции против двух одиозных сенаторов (Марко Рубио и Теда Круза), их коллеги из палаты представителей Криса Смита, а также представителя президента США по вопросу религиозных свобод Сэма Браунбека. За "подрыв американо-китайских отношений".



Черная метка



Эксперты в Пекине уверяют, что точечные санкции против самых ярых антикитайских ястребов в Конгрессе "демонстрируют твердое намерение КНР защищаться от внешнего вмешательство в ее внутренние дела". И, казалось бы, эти заявления звучат, мягко говоря, смешно. У многих сразу же возникает аналогия с российскими контрсанкциями в адрес американских чиновников, которые вообще не собирались ни приезжать в Москву, ни тем более приобретать жилье.



Аргумент, что в дипломатии принцип "око за око" является обязательным для исполнения, критиков не вразумил. Контрсанкции России банально высмеивали – как сейчас американцы высмеивают контрсанкции Китая. "Вот облом. Я собирался отвезти семью на летние каникулы в Пекин – сразу после визита в Тегеран", – хохмит сенатор Тед Круз.



Более того, американские политики используют свое попадание в списки как способ самопиара – сейчас в Штатах ведь модно быть врагом Пекина, "заразившего американцев коронавирусом" и "обкрадывающего их за счет нечестной торговли". "Компартия Китая запретила мне въезд в страну. Похоже, я им не нравлюсь?" – пишет сенатор Марко Рубио.



И пиар работает – так, редакция New York Post отправила пострадавшим от китайских санкций поздравления с тем, что они "разозлили монстров в Пекине", и заявила, что каждый член Конгресса США должен заслужить такой "приговор".



Однако китайские персональные санкции на самом деле могут оказать серьезное экономическое влияние на внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов. И в этом плане санкции против того же Марко Рубио –



это, возможно, не просто симметричный дипломатический ответ, а своего рода черная метка, которая демонстративно выдана Пекином и учтена китайским бизнесом.



В КНР напоминают, что штат Флорида (где Марко Рубио переизбираться в 2022 году) тесно связан с китайской экономикой. КНР является крупнейшим источником импорта в штат (ввозит товаров почти на 12 млрд долларов), а значит, обладает влиянием на местный бизнес. Который, в свою очередь, определяет предпочтения избирателей.



Учитывая, что в 2016 году Марко Рубио выиграл выборы во Флориде с трудом (набрав 52% голосов), Китай вполне может подергать за ниточки и лишить своего оппонента места в сенате. И таким образом не просто избавиться от назойливого критика, но и послать сигнал всем остальным антикитайским ястребам о цене и последствиях их популизма.



Тортики закончились?



Казалось бы, этот сигнал бьет по интересам самого Китая. На примере той же самой России США показали, насколько болезненно они реагируют на вмешательства внешних сил в свои внутренние дела – а особенно предвыборную кампанию. И попытка Китая наказать Марко Рубио электорально может стать предлогом для новых санкций в отношении КНР.



Однако, во-первых, сила шантажа всегда в страхе жертвы. Сама по себе угроза вмешательства (а за угрозу санкции не вводят) должна отрезвлять Марко Рубио и других политиков, в чьих округах местный бизнес тесно работает с китайским.



Во-вторых, да, Китай перешел "красную линию" – но лишь после того, как и сами американцы ее перешли.



Возникает ощущение, что в Пекине наконец-то поняли бессмысленность молчаливого поедания шоколадных тортиков (чем занимался Си Цзиньпин, когда Трамп рассказывал ему о запуске 59 ракет по Сирии в 2017 году), а также экономических уступок Соединенным Штатам, которых теперь не устраивают даже выгодные условия торговой сделки.



Вашингтон взял курс на системное сдерживание КНР, переходит при этом красные линии (а переходить их можно и дальше – например, в чувствительнейшем для КНР вопросе Тайваня), поэтому у Пекина не остается иных вариантов, кроме как переходить линии в ответ. Тем самым посылая американским коллегам предупреждение, что в эту игру можно играть вдвоем и что у КНР есть достаточно карт для того, чтобы выложить их на стол. Начиная от выдачи новых "черных меток" американским политикам и заканчивая отказом покупать американские торговые облигации и выставление имеющихся на рынок. "Китай предпримет новые ответные шаги – в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация", – многозначительно заявили в китайском МИДе.



Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Источник - vz.ru

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