Третья волна мигрантовируса. На Рос-каз-границе, - "Къ"

00:44 15.07.2020

Третья волна мигрантовируса

Скопившихся у российско-казахстанской границы трудовых мигрантов вывезут железнодорожным транспортом



На границе России и Казахстана зафиксировано третье по счету массовое скопление трудовых мигрантов из Узбекистана. По информации посольства среднеазиатской республики в РФ, граждане этой страны поверили слухам о скором открытии границ. Проехать сухопутным путем сейчас невозможно из-за продления общенационального карантина властями Казахстана. В ближайшее время узбекских мигрантов должны вывезти железнодорожным транспортом.



Более 2 тыс. мигрантов из Узбекистана, скопившихся возле границы России и Казахстана на территории Самарской и Оренбургской областей, будут вывезены на Родину железнодорожным транспортом в ближайшее время. Об этом "Ъ-Волга" сообщили в консульстве Узбекистана в Казани, отметив, что сейчас "ведутся переговоры с российскими и казахстанскими властями".



Собеседник "Ъ-Волга" в узбекском консульстве отметил, что планируется централизованный вывоз граждан железнодорожным транспортом. Это сделано, чтобы пойти навстречу людям с непростым финансовым положением, которые не могут себе позволить улететь домой чартером. Поезда АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") отправят мигрантов на родину из Самары и Оренбурга. При этом таджикских мигрантов, также скопившихся у границы, вывозить не будут.



По информации посольства Узбекистана, более 2 тыс. граждан этой страны, "доверившись заведомо ложным сообщениям, прибыли из различных точек России и намерены вернуться на Родину через территорию Казахстана". Сейчас они находятся на территории Большеглушицкого района Самарской области, Бузулукского района Оренбургской области и в Соль-Илецке.



"По нашим данным, в последнее время в социальных сетях и популярных мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что якобы граница между Российской Федерацией и Республикой Казахстан открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая "помочь" с пересечением границы. Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе", – заявили в посольстве Узбекистана в РФ на своей странице в Facebook, отметив, что "за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям, предусмотрена уголовная ответственность и в России, и в Узбекистане".



Сухопутным путем пересечь границу в настоящее время невозможно, поскольку власти Казахстана приняли решение о введении повторного общенационального карантина до 2 августа. В Узбекистане также продлены карантинные ограничения. В частности, до 1 августа приостановлено движение поездов на внутренних сообщениях. Исключение действует лишь для вывозных рейсов из других государств.



По информации правительства Самарской области, на территории Большечерниговского района повторно разбит палаточный лагерь. Охрана порядка обеспечивается полицией и Росгвардией. Подобные меры приняты и в соседнем Оренбуржье.



В пресс-службе правительства Самарской области заявили, что нынешний случай подобного скопления людей является третьим по счету. "Каждый раз министерствам иностранных дел России, Казахстана и Узбекистана приходится договариваться об организации транспортного коридора, который должен пройти без рисков распространения коронавирусной инфекции",– отметили в пресс-службе.



Первый случай массового скопления среднеазиатских мигрантов у российско-казахстанской границы был зафиксирован в мае текущего года. Среди граждан Узбекистана тогда также распространялись слухи, что им удастся проехать сухопутным путем. Позже они были отправлены домой на специальных автобусах через территорию Казахстана после согласования с дипломатическими ведомствами. Месяц спустя ситуация повторилась, трудовых мигрантов отвезли на Родину.



Андрей Сазонов

14.07.2020,