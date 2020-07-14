В воздушном пространстве над Сирией меняются правила игры, - Д.Седов

00:51 15.07.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 14.07.2020



Тегеран и Дамаск подчеркивают важность вывода с территории Сирии всех нелегально находящихся там иностранных войск



14 июля исполнилось 5 лет со дня подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана между Ираном и группой государств, известных как "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН – США, Россия, КНР, Великобритания, Франция – плюс Германия). Несмотря на то, что при Трампе США вышли из этого соглашения, остальные участники сделки придерживаются ее условий. Соответственно, вступают в силу сроки снятия с Ирана финансово-экономических санкций и оружейного эмбарго. США категорически против этого, но особенно озабочен этим Израиль.



В последнее время Израиль наращивает количество авиаударов по иранским военным объектам в Сирии. Незадолго до своей отставки в декабре 2019 г. начальник Генштаба израильской армии Гади Айзенкот заявил, что "Израиль уничтожил тысячи военных целей в Сирии". Однако если ранее израильтяне устраивали охоту за любыми иранскими целями, то теперь с их стороны появились новые угрозы.



Как заявил новый начальник Генштаба израильской армии Авив Кохави, главной озабоченностью Израиля стали иранские управляемые ракеты высокой точности. Появление этих ракет на границах с Израилем качественно меняет военную ситуацию. Еще недавно Израиль чувствовал себя относительно спокойно под обстрелами неуправляемых и низкоэффективных ракет "Хасан", которые выстреливались боевиками "Хезболлы" и ХАМАС с приграничных территорий. В 2011 г. Израиль ввел в действие систему ПРО Iron Dome ("Железный купол"), успешно перехватывающую неуправляемые ракеты.



Однако Иран предпринял усилия к повышению эффективности ракет, которыми палестинцы обстреливают Израиль. Иранцы начали поставлять в Ливан через Сирию ракеты высокой точности либо оборудование, способное усовершенствовать неуправляемые ракеты, чтобы преодолеть ПРО "Железный купол".



Иранская ракета Khoramshahr



Иранская ракета Khoramshahr



В последние годы Иран демонстрирует успехи в создании ракетной техники. В 1985 г. Тегеран получил первые "Скады" советского производства от Муаммара Каддафи, затем стал развивать собственные системы с помощью КНДР, КНР и Пакистана. А в 2019 г. иранцы продемонстрировали модернизированные баллистические ракеты Khoramshahr с "умной" боеголовкой, способные, по утверждениям иранцев, достигать территории Израиля и стран Персидского залива. Было также объявлено об иранской крылатой ракете Hoveyzeh с дальностью полета свыше 1350 км, способной идти на предельно низкой высоте и имеющей высокую точность.



Иранская крылатая ракета Hoveyzeh



Иранская крылатая ракета Hoveyzeh



Еще большую озабоченность Израиля вызвало появление в Иране новой оперативно-тактической ракеты малой дальности "Раад-500". Если ракеты большого радиуса действия считаются оружием "большой войны" и имеют в первую очередь политическое значение, то ракеты малой дальности представляют актуальную военную угрозу.



Иранская ракета Раад-500



Иранская ракета Раад-500



"Раад-500" способны преодолевать израильскую ПРО, имеют дальность 300 км и точность удара в радиусе 3-5 метров. Сейчас Израиль блокирует поставки этих ракет союзникам Ирана на Ближнем Востоке. Поэтому Иран остановил вывоз готовых ракет и перешел к переоборудованию существующих неуправляемых ракет в управляемые, передавая "Хезболле" через Сирию в Ливан комплектующие – навигацию, крылья, аппаратуру управления. Для этого используются каналы контрабанды по морю, суше и воздухом.



В прошлом году премьер-министр Нетаньяху выступил с разоблачениями нелегального производства этих ракет в Ливане и завод был закрыт. Однако разведка Израиля сообщает, что Иран осваивает новые мощности. Сейчас у Израиля нет влиятельных партнеров, способных совместными усилиями вынудить Иран прекратить распространение данных ракет в регионе, поэтому грозные предупреждения Израиля становятся все громче.



В ответ Тегеран и Дамаск подписали соглашение, по которому Иран получил возможность размещать в Сирии современные системы ПВО. Это новые зенитно-ракетные комплексы "Бавар-373" и "Хорад-3".



ЗРК Бавар-373



Система "Бавар-373", по данным иранских СМИ, способна поражать цели на высоте 27 километров и расстоянии 200 км, обнаруживая их на дальности более 300 км. По своим характеристикам "Бавар-373" близок российской зенитной ракетной системе С-300. "Хорад-3" имеет дальность до 75 км и уже использовался в борьбе против БПЛА. В июне 2019 г. этот ЗРК сбил американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.



Бейрутская газета Аl-Akhbar сообщила, что при подписании ирано-сирийского соглашения по ПВО была подчеркнута важность вывода с территории Сирии всех нелегально находящихся там иностранных войск и противодействия израильским рейдам. Это послание Соединенным Штатам и Израилю говорит о том, что Иран и Сирия решили изменить правила игры в воздушном пространстве над САР.