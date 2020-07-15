"Львов - это подарок". Роспранкеры Вован и Лексус люто разыграли преза Польши Дуду

08:45 15.07.2020

Вован и Лексус разыграли президента Польши



15 июля 2020, Евгения Шестак



Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале "Октагон".



Во время телефонного разговора пранкеры от лица генсека поздравили Дуду с победой на выборах и решили обсудить вопрос борьбы в Польше против советских памятников.



По словам Дуды, как таковой борьбы нет, однако он после слов якобы Гутерриша об огромном вкладе России в победу во Второй мировой войне сказал, что согласен с этим, "но проблема в том, что они и оккупировали нашу страну после Второй мировой".



При этом "Гутерриш" напомнил Дуде, что и Украина оккупировала некоторые города Польши, указывая на Львов. Однако Дуда сказал, что "это другое" – "это подарок", а не оккупация.



Пранкеры от имени генсека предложили президенту Польши забрать Львов и другие польские города. После этих слов Дуда начал буквально заикаться.



"Что, простите?! Нет, нет, нет, нет" – сказал польский президент. По его словам, такие идеи даже не обсуждаются в Польше.



Также в разговоре обсуждалась ситуация с коронавирусом в Польше. Дуда отметил, что "основным источником" распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.



"Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем", – заявил президент.



Ранее Вован и Лексус разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина сделать за деньги негативный ролик о поправках в Конституцию.



Напомним, нынешний президент Польши Анджей Дуда был переизбран главой государства на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом Польши останется Дуда. Это означает, что адепт "исторических войн" с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия "Право и справедливость" сохранила свою монополию на власть.