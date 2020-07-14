Рос-гей-СМИ. Попу-лярный журналист Лобков признал, что домогался стажера... Скрыльникова

08:57 15.07.2020

Лобков признался в домогательствах к коллегам



14 июля 2020,

Текст: Алексей Дегтярев



Журналист Павел Лобков отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах, в которых его обвинил коллега из "МБХ Медиа" Александр Скрыльников.



"Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации", – сообщил во вторник Скрыльников в своем Twitter.



Молодой человек пытался заявить, что ему неприятно, но Лобков, по его словам, "не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками".



Обвиненный в домогательствах журналист в своем Facebook попросил прощения за свое поведение.



"Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять – границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло", – написал Лобков.



Он добавил, что не заметил, когда пришла "новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности".



"Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта", – признался журналист.



Он отметил, что не знает, какое наказание должен понести, и попросил извинения у своих жертв.



"В единственное оправдание скажу – я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями", – добавил Лобков.



Также он извинился перед телеканалом "Дождь", на чью репутацию его поведение "бросило тень".



Напомним, во вторник шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны. Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании среди российских журналистов.