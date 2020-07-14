У Армении и Азербайджана обострилось хроническое, - "Къ"

09:07 15.07.2020

Крупный военный инцидент на границе связали с COVID-19



На границе между Арменией и Азербайджаном произошел самый крупный военный инцидент за последние годы. Начавшись в воскресенье, перестрелки продолжались и в понедельник. В Баку заявили, что погибло четверо азербайджанских военных и более двадцати - армянских. В свою очередь, в Ереване утверждали, что потерь у них нет, если не считать нескольких легкораненых полицейских и военных. Собеседники "Ъ" в двух столицах возлагают ответственность за эскалацию конфликта на противоборствующую сторону, предполагая, что цель провокаций - отвлечь людей от внутренних проблем, в частности, связанных с последствиями пандемии коронавируса.



Версии армянской и азербайджанской сторон по поводу инцидента почти идентичны, за исключением одной важной детали: кто выстрелил первым. Как сообщили в Ереване, около полудня 12 июля азербайджанские военнослужащие подъехали к армянским позициям на автомобиле УАЗ. Когда армянские военные сделали им предупреждение, азербайджанцы бросили машину и вернулись на свои позиции, но затем по территории Армении был открыт артиллерийский огонь. Версия Баку иная: армяне стали стрелять из артиллерийских орудий без каких-либо причин, "грубо нарушив режим прекращения огня".



Речь идет не о Нагорном Карабахе, который Ереван считает отдельной самопровозглашенной республикой, а о границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана. Инциденты на этом участке не редкость, но сравнимый по масштабу был лишь в 2015 году.



Если в воскресенье бой произошел возле села Мовсес, то в понедельник армянская сторона заявила о минометном обстреле села Чинари - примерно в 8 км от места воскресного конфликта. Как заявил "Ъ" глава общины Берд, куда входит село Мовсес, Арутюн Манучарян, паники в районе нет, и люди живут повседневной жизнью. Само село от обстрелов не пострадало - огонь велся лишь по армейским позициям, находящимся вдали от мирных жителей.



"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов и гаубиц Д-30 села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района",- сообщил, в свою очередь, начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. Кроме того, как утверждают власти республики, трассирующие и зажигательные снаряды армянские военные запускали и на другой границе - с Нахичеванским анклавом.



Свои потери Баку по состоянию на вечер понедельника оценил в четверых погибших и четверых раненых. При этом в Минобороны Азербайджана заявили: "В результате жестких карательных мер, принимаемых против врага, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20 военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений". В ведомстве отметили, что армянские власти "продолжают обманывать общественность, скрывая свои потери". В Ереване же утверждали, что потерь у них нет, если не считать нескольких легкораненых полицейских и солдат.



Армения продолжит военно-политическое сотрудничество с Россией

В МИД России в понедельник выразили "серьезную озабоченность резким обострением обстановки" и призвали стороны "проявлять сдержанность". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил по телефону и со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, и с азербайджанским - Эльмаром Мамедъяровым. На сайте ведомства содержание разговоров описали очень кратко и в одном сообщении: министр "призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ".



Кроме того, армянский министр позвонил генсеку Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) Станиславу Засю, предоставив "подробную информацию о нарушениях режима прекращения огня, совершенных вооруженными силами Азербайджана". Однако экстренное заседание постоянного совета организации, которое сначала было назначено на понедельник, неожиданно перенесли на неопределенный срок "для проведения дополнительных консультаций". Когда именно заседание пройдет в итоге, неизвестно.



По мнению азербайджанского политолога, эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархада Маммадова, истинная причина переноса заключается в позиции генсека ОДКБ. "Прежний генсек Николай Бордюжа защищал Ереван, перед уходом в отставку даже использовав аббревиатуру НКР (Нагорно-Карабахская Республика). Но Станислав Зась совсем другой, ведь не зря его назначение Ереван торпедировал в течение года. Максимум, что можно ждать,- заявление в половину страницы о том, что члены организации обеспокоены",- сказал "Ъ" господин Маммадов.



Как заявил "Ъ" начальник отдела администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, Баку не считает произошедший инцидент поводом обращаться за помощью к союзникам, в частности к Турции.

Тем не менее дипломатическую поддержку Азербайджану Анкара уже выразила. "То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок",- сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в эфире телеканала TRT.



При этом обращение Армении в ОДКБ, по мнению господина Гаджиева, не имеет под собой оснований и не принесет желаемого Ереваном результата. "У Азербайджана установились традиционного хорошие отношения со всеми членами ОДКБ,- сказал господин Гаджиев.- Но, так как эта организация не занимается карабахским вопросом, Ереван пытается создать еще один очаг конфликта, уже на межгосударственной границе. В то время как Азербайджан разместил на этом участке только пограничные войска, Армения давно стягивала туда силы, включая артиллерию. В этом не может быть другой логики, кроме желания создать новые провокации против Баку".



Напомним, что после встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе в сентябре 2018 года стороны создали канал оперативной связи для избежания эскалации. Однако, по словам Хикмета Гаджиева, "он работает не очень эффективно" из-за позиции Еревана.



В чем собеседники "Ъ" в Ереване и Баку сходятся, так это в том, что инцидент на границе вряд ли грозит далеко идущими последствиями.

"Думаю, что это локальное столкновение,- сказал "Ъ" глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.- Оно достаточно крупное, все же несколько погибших с азербайджанской стороны, участие артиллерии, танков, но только на локальном уровне. Очевидно, что ситуация в Азербайджане неблагополучная: и в смысле низких цен на нефть, и с коронавирусом, и явно происходят некоторые столкновения внутри элит. На такого рода проблемы Азербайджан пытается реагировать в том числе и эскалацией напряженности на передовой, чтобы отвлечь внимание общества".



Похожее предположение в беседе с "Ъ" сделал и азербайджанский политолог Фархад Маммадов: "Есть целый набор причин: и коронавирус, и кризисы - конституционный и политический. Плюс провокацию могли сделать для того, чтобы прощупать Россию, насколько она будет активно защищать позицию Еревана. Но Россия Никола Пашиняна поддерживать не стала".



Кирилл Кривошеев; Айк Халатян; Ереван

Газета "Коммерсантъ" №122 от 14.07.2020, стр. 4