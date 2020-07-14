Растет риск китайско-американской войны на море, - Лаура Чжоу

09:17 15.07.2020

"Мир не позволит Пекину относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. МИД КНР ответил, что дестабилизирующим фактором являются именно США, поскольку они постоянно направляют в Южно-Китайское море военно-морские суда, хотя и не заявляют о претензиях.



Наблюдатели предупреждают о повышении риска военного конфликта из-за Южно-Китайского моря

Китай наращивает силу в Тихом океане



Лаура Чжоу (Laura Zhou)

South China Morning Post, Гонконг



Наблюдатели предупреждают о повышении риска военного конфликта между Китаем и США. Вашингтон ужесточил свою позицию в отношении ситуации в Южно-Китайском море и отверг большинство претензий Пекина на этот богатый ресурсами водный путь.



В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США официально выступают против ряда претензий Китая на воды в пределах так называемой линии девяти пунктиров (спорной демаркационной линии - прим. перев.), которая охватывает почти все Южно-Китайское море.



Хотя Вашингтон не имеет никаких притязаний на суверенитет в спорных водах, Помпео заявил, что в соответствии с решением Гаагского арбитражного суда в 2016 году США также отвергли территориальные или морские претензии Пекина на риф Мисчиф и Вторую отмель Томаса.



США признали незаконными все претензии Китая на воды за пределами 12-мильной территориальной зоны вокруг архипелага Спратли, имея в виду, в частности, воды, окружающие отмель Вангард у берегов Вьетнама, малайзийские рифы Лукония, район в пределах исключительной экономической зоны Брунея и принадлежащий Индонезии остров Натуна-Бесар. В заявлении также говорится, что претензии Китая в отношении континентального шельфа в районе отмели Джеймса близ Малайзии являются незаконными.



"Мы даем ясно понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и его попытки взять их под контроль путем угроз", - заявил Помпео.



"Мир не позволит Пекину относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи", - добавил он.



Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал противодействие со стороны США "безосновательным" и заявил, что оно является попыткой Вашингтона посеять вражду между Пекином и странами Юго-Восточной Азии, которая, по его словам, окажется тщетной.



"Китай не стремится стать морской империей. Китай относится к соседним странам на основе равенства и проявляет предельную сдержанность", - заявил Чжао во вторник.



Он сказал, что дестабилизирующим фактором в Южно-Китайском море являются США, поскольку они постоянно направляют в его воды военно-морские суда, хотя и не являются государством, заявляющим о своих претензиях.



После принятия решения судом в Гааге в 2016 году администрация Барака Обамы выступила против претензий Пекина и потребовала от Китая прекратить работы по намывке искусственных островов на мелководье в районе рифа Скарборо. Но заявление Помпео стало первым случаем, когда США публично отвергли притязания Пекина на стратегический водный путь, по которому ежегодно осуществляются перевозки в рамках внешнеторговых операций общим объемом в пять триллионов долларов.



Помощник научного сотрудника хайнаньского аналитического центра Национального института изучения Южно-Китайского моря Чэнь Сянмяо говорит, что заявления Помпео свидетельствуют о том, что США определились с тем, чью сторону занять.



"Позиция США очень ясна, - говорит Чэнь. - Если раньше мы говорили, что в спорах о суверенитете США занимают нейтральную позицию, то теперь этим заявлением они опровергли территориальные претензии Китая, а это значит, что борьба между Китаем и США за Южно-Китайское море близка к новой холодной войне".



Новая позиция Вашингтона в отношении территориальных споров в Южно-Китайском море может усилить конфронтацию между двумя сверхдержавами, которая уже не ограничивается сферой торговли и распространилась в других направлениях - страны противостоят в таких областях как пандемия коронавируса, права человека и закон о национальной безопасности Гонконга. В начале этого месяца США направили в Южно-Китайское море для поведения учений два авианосца - "Рональд Рейган" и "Нимиц", а также четыре других военных корабля. Они сделали это как раз в то время, когда Китай проводил свои собственные учения вблизи спорных Парасельских островов.

Чжан Минлян, эксперт по проблемам Южно-Китайского моря из Университета Цзинань в Гуанчжоу, говорит, что из-за вражды между Китаем и США по поводу водного пути и активизации в регионе военной деятельности двух стран напряженность усилилась "до беспрецедентно высокого уровня".

"Конфронтация и игры вокруг Южно-Китайского моря серьезнее, чем где-либо еще", - говорит Чжан.



Коллин Ко, научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Наньянского технологического университета в Сингапуре, говорит, что Пекин может усилить меры по противодействию военной деятельности США в спорных водах.



"В принципе это может привести к повышению опасности возникновения инцидентов в Южно-Китайском море (пусть и не преднамеренных, но неизбежных по своей природе), которые могут усилить напряженность и обострить ситуацию", - говорит он.



В заявлении Помпео говорится, что США "поддерживают своих союзников и партнеров из Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы". Это заявление, по словам Чэня из Хайнаньского аналитического центра, задело Китай за живое.



На долю Южно-Китайского моря приходится около 12% мирового вылова рыбы, что обеспечивает продовольствием десятки миллионов человек, живущих в регионе. Оно также богато энергетическими ресурсами - по приблизительным оценкам, речь идет о неосвоенных нефтяных месторождениях мощностью 11 миллиардов баррелей и газовых месторождениях мощностью 190 триллионов кубических футов. У Китая есть территориальные споры из-за водного пути с Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем, Малайзией и Брунеем.



Напряженность из-за разведки нефтегазовых месторождений достигла пика с прошлого года, когда во время проведения изыскательных работ на нефтяном месторождении вблизи рифа Вангард на спорном архипелаге Спратли суда береговой охраны Китая и Вьетнама вступили в противостояние, которое продолжалось на протяжении нескольких месяцев.



По данным аналитического центра "Азиатская инициатива прозрачности морских путей (AMTI)" при Центре стратегических и международных исследований, в мае прошлого года Китай также направил суда береговой охраны в акваторию близ группы рифов Лукония на южной оконечности архипелага Спратли, когда Малайзия производила там разведку нефтегазовых месторождений.



AMTI сообщает и о более необычном инциденте, имевшем место в начале этого года. Малайзийская государственная энергетическая компания "Петронас" (Petronas) направила британское буровое судно для проведения работ на двух нефтегазовых блоках, которые попадают в зону совместного определения границ Малайзии и Вьетнама, а также в зону, обозначенную китайской "линией девяти пунктиров". После этого суда китайских, вьетнамских и малайзийских ВМС, береговой охраны и морской полиции вступили в противостояние. Факт возникновения конфронтации ни одна из стран не подтвердила.



Кроме того, происходили конфликты из-за прав на рыболовство между странами, заявляющими претензии на эти территории и Индонезией, которая не является страной-заявителем и исключительная экономическая зона которой вблизи островов Натуна пересекается с китайской "линией девяти пунктиров".



"Хотя Китай и говорит о диалоге и сотрудничестве, вокруг разведки ресурсов по-прежнему ведутся серьезные споры, и они продолжают усиливаться, - говорит Чэнь. - Если эти споры перерастут в конфликт, у США может появиться возможность вмешаться".



Оригинал публикации: Heightened risk’ of military conflict over South China Sea, observers warnОпубликовано 14/07/2020