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Умер экс-депутат ВерхСовета и многолетний член ЦИК Казахстана Владимир Фоос
09:27 15.07.2020

Скончался один из первых членов Центризбиркома Казахстана
Он стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана

14 июля на 70 году ушел из жизни один из первых членов Центральной избирательной комиссии Казахстана Фоос Владимир Карлович, передает zakon.kz.

По сообщению ЦИК, Владимир Карлович стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана, посвятив работе в Центральной избирательной комиссии свыше 20 лет.

Для всех, кто работает в избирательной системе, Владимир Карлович – это легенда и человек-эпоха. В работе его всегда отличал высочайший уровень профессионализма и глубокое понимание деталей организации избирательного процесса. Коллеги с признанием отмечают колоссальный вклад Владимира Карловича в развитие методологии и практики организации избирательного процесса. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Карлович оставался добрым другом и мудрым наставником, щедро делился бесценным опытом и профессиональными знаниями. Скоропостижный уход Владимира Карловича – это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, - сообщили в ЦИК.
Его отличали такие особые человеческие качества как добропорядочность, отзывчивость и скромность, неизменное жизнелюбие и оптимизм.

Коллектив Центральной избирательной комиссии глубоко скорбит о безременной утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Карловиче навсегда останется в наших сердцах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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