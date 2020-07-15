Жест доброй дури. КазМинздрав подтвердил планы передать в гумпомощь 100 аппаратов ИВЛ Таджикистану

09:36 15.07.2020

Передача казахстанских аппаратов ИВЛ в Таджикистан: Минздрав ответил на рассылку



В Сети распространяется сообщение о якобы передаче 100 казахстанских аппаратов ИВЛ на сумму 63 миллиона тенге в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи. Эти планы подтвердила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Журналист Ерканат Копжасарулы записал видео, в котором заявил, что правительство Казахстана выделяет 63,2 миллиона тенге на закуп 100 аппаратов ИВЛ для отправки в Таджикистан.



Заявление журналиста вызвало возмущение в Сети, так как в Казахстане наблюдается нехватка аппаратов ИВЛ.



"В настоящее время все страны помогают друг другу. Нашей стране также оказывают гуманитарную помощь. Правительством Республики Казахстан действительно рассматривается вопрос об оказании гуманитарной помощи Таджикистану в виде портативных ИВЛ-аппаратов к концу года", - прокомментировала Бюрабекова на брифинге в СЦК.



Она отметила, что эти ИВЛ-аппараты портативные, используются для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи. Они собираются отечественным производителем в Акмолинской области.



"В настоящее время данный производитель нарастил свою мощность. Помимо портативных, они намерены производить и стационарные ИВЛ-аппараты, которые нам сейчас необходимы. Производство до конца года покроет всю необходимую потребность в ИВЛ-аппаратах, как стационарных, так и портативных, которые необходимы для наших больниц", - добавила вице-министр.