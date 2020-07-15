Идиотизм шымкентский клинический. КазВрачей выгнали на "минуту молчания" вдоль трассы (видео)

09:38 15.07.2020

Кто придумал спорную акцию с медиками, ответили в Минздраве



видео тут -

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pridumal-spornuyu-aktsiyu-medikami-otvetili-minzdrave-408325/



Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова заявила, что инициатива по выходу врачей на минуту молчания исходила от ассоциации медицинских работников, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Министерство здравоохранения не инициировало такой флешмоб в честь памяти жертв пандемии. Я думаю, что это гражданский долг каждого из нас. Инициатива по выходу врачей исходила от ассоциации медицинских работников. Наша задача как Министерства здравоохранения - обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Мы напомнили, какая социальная дистанция должна быть между людьми и чтобы обязательно соблюдался режим ношения масок", - пояснила Бюрабекова на брифинге в СЦК.



По ее мнению, вопрос наказания не должен рассматриваться, потому что это личная инициатива граждан.



"Кто выразил свою скорбь и почтил память погибших, мне кажется, что здесь вопрос о наказании не должен стоять", - пояснила она.



13 июля в день общенационального траура в Сети распространилось видео с медиками Шымкента, которые выстроились в ряд на дороге и почтили минутой молчания память погибших от коронавируса. Многие пользователи назвали акцию неуместной и посчитали ее "издевательством".



Заместитель акима региона Сакен Калкаманов заявил, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время - преступное самоуправство. Он пообещал, что после разбирательств главврач больницы будет привлечен к ответственности. Однако позже стало известно, что в акимате Туркестанской области отказались от идеи наказывать главного врача.